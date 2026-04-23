インスタグラム自動化ツール「lgram」公式サイトTOPページをリニューアル
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347735/images/bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年4月22日（水）にエルグラムの公式サイトTOPページをリニューアルしました。
今回のリニューアルにより、Instagram運用における課題からエルグラムの活用方法までを一貫して把握しやすくなりました。
■エルグラムTOPページをリニューアル。～サービス理解がよりスムーズに～
今回のリニューアルにより、エルグラムの特徴や活用方法を、初めての方でも分かりやすく確認できる構成となりました。
Instagram運用における課題から活用イメージまでを一貫して把握でき、サービス理解がよりスムーズに進む設計となっています。
■リニューアルの背景
エルグラムはInstagram運用を自動化するツールとして、多くの事業者に利用いただいております。
SNSを活用した集客や顧客対応の需要が高まる中で、サービス内容をより正確かつ分かりやすくお伝えするため、今回のリニューアルを実施しました。
■主なリニューアル内容
(1) サービス全体像を把握しやすい構成へ
エルグラムでできることを整理し、課題提起から機能紹介までを段階的に確認できる構成としました。
初めての方でも、自身の運用にどのように役立つかを理解しやすくなっています。
(2) 活用シーンや機能の理解を促進
図解やビジュアルを用い、DM対応の効率化やコミュニケーション設計など、具体的な利用シーンを把握しやすくしました。
(3) 導入検討に必要な情報を整理
導入までの流れやサポート内容を整理し、サービス導入を検討する際に必要な情報へアクセスしやすくしました。
(4) 導入事例・実績の見せ方を改善
導入事例や実績について、フォロワー増加数や販売件数などを具体的な数値で掲載し、サービス活用による変化を直感的に理解できるようにしました。
■エルグラムについて
エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。
製造業・小売業・サービス業・クリエイターなど、さまざまな業種に多彩な機能を提供し、Instagram運用の効率化を実現します。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年4月22日（水）にエルグラムの公式サイトTOPページをリニューアルしました。
今回のリニューアルにより、Instagram運用における課題からエルグラムの活用方法までを一貫して把握しやすくなりました。
■エルグラムTOPページをリニューアル。～サービス理解がよりスムーズに～
今回のリニューアルにより、エルグラムの特徴や活用方法を、初めての方でも分かりやすく確認できる構成となりました。
Instagram運用における課題から活用イメージまでを一貫して把握でき、サービス理解がよりスムーズに進む設計となっています。
■リニューアルの背景
エルグラムはInstagram運用を自動化するツールとして、多くの事業者に利用いただいております。
SNSを活用した集客や顧客対応の需要が高まる中で、サービス内容をより正確かつ分かりやすくお伝えするため、今回のリニューアルを実施しました。
■主なリニューアル内容
(1) サービス全体像を把握しやすい構成へ
エルグラムでできることを整理し、課題提起から機能紹介までを段階的に確認できる構成としました。
初めての方でも、自身の運用にどのように役立つかを理解しやすくなっています。
(2) 活用シーンや機能の理解を促進
図解やビジュアルを用い、DM対応の効率化やコミュニケーション設計など、具体的な利用シーンを把握しやすくしました。
(3) 導入検討に必要な情報を整理
導入までの流れやサポート内容を整理し、サービス導入を検討する際に必要な情報へアクセスしやすくしました。
(4) 導入事例・実績の見せ方を改善
導入事例や実績について、フォロワー増加数や販売件数などを具体的な数値で掲載し、サービス活用による変化を直感的に理解できるようにしました。
■エルグラムについて
エルグラムは、Meta社公式APIを活用したInstagram自動化ツールです。
製造業・小売業・サービス業・クリエイターなど、さまざまな業種に多彩な機能を提供し、Instagram運用の効率化を実現します。
▼主な機能
・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答
・DMの自動返信、一括配信
・アンケートの作成、実施
・商品の販売～決済
■お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。
https://lgram.jp/manual/contact/
■エルグラム公式HP
エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lgram.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
プレスリリース詳細へ