ドローン用バッテリーと電源市場、2032年に3337百万米ドルへ CAGR10.4%で成長予測
ドローン用バッテリーと電源とは
ドローン用バッテリーと電源は、主にリチウムポリマー（LiPo）、リチウムイオン、ニッケル水素（NiMH）の3系統で構成される。中でもLiPoは高エネルギー密度と軽量性により主流となっており、飛行時間と機動性の両立を実現する。
一方、リチウムイオンは寿命と安定性に優れるが重量面で制約があり、用途によって使い分けが進む。NiMHは限定的用途に留まるが、耐久性重視の領域で一定の需要を維持している。近年は高放電率セル（30C以上）や急速充電技術の進展により、ドローン用バッテリーと電源の性能限界が引き上げられている。
ドローン用バッテリーと電源市場は、軽量高出力・長時間飛行・安全管理という複合ニーズのもとで急速に高度化している。特に民生ドローンの普及と産業用途の拡張が、ドローン用バッテリーと電源の需要を構造的に押し上げている。本稿では、エネルギー密度、バッテリー安全性、電源管理技術、サプライチェーン再編を主要キーワードとして、市場の競争環境と技術進展を整理する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347769/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347769/images/bodyimage2】
図. ドローン用バッテリーと電源の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ドローン用バッテリーと電源―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ドローン用バッテリーと電源の世界市場は、2025年に1686百万米ドルと推定され、2026年には1844百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.4%で推移し、2032年には3337百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ドローン用バッテリーと電源市場の成長ドライバー
ドローン用バッテリーと電源市場の拡大は、主に三つの要因に支えられている。
第一に、民生ドローン市場の爆発的成長である。空撮、物流、農業、測量など多用途化により、バッテリー需要が急増している。
第二に、機体コストの低下により市場参入障壁が低下し、出荷台数が拡大している点である。
第三に、各国政府による産業政策支援が挙げられる。特にアジア市場では、ドローン産業と連動してドローン用バッテリーと電源の供給体制が強化されている。
近6ヶ月の業界動向：高エネルギー密度と安全性の両立
直近6ヶ月では、ドローン用バッテリーと電源において「高エネルギー密度×安全性」の両立が最大の技術テーマとなっている。複数メーカーがシリコン系負極材料の採用を進め、エネルギー密度を従来比10～15％向上させる一方、熱暴走抑制技術の高度化も進展している。
また、バッテリーマネジメントシステム（BMS）の高度化により、リアルタイム監視と異常検知精度が大幅に向上し、事故リスク低減が進んでいる。これにより、産業ドローン領域での信頼性要求にも対応可能となっている。
典型ユーザーケース：産業ドローンにおける電源最適化
農業用ドローンでは、ドローン用バッテリーと電源の性能が作業効率を直接左右する。例えば、農薬散布用途では、1回の飛行での作業面積拡大が求められるため、高容量バッテリーと高速充電の組み合わせが不可欠である。
ドローン用バッテリーと電源は、主にリチウムポリマー（LiPo）、リチウムイオン、ニッケル水素（NiMH）の3系統で構成される。中でもLiPoは高エネルギー密度と軽量性により主流となっており、飛行時間と機動性の両立を実現する。
一方、リチウムイオンは寿命と安定性に優れるが重量面で制約があり、用途によって使い分けが進む。NiMHは限定的用途に留まるが、耐久性重視の領域で一定の需要を維持している。近年は高放電率セル（30C以上）や急速充電技術の進展により、ドローン用バッテリーと電源の性能限界が引き上げられている。
ドローン用バッテリーと電源市場は、軽量高出力・長時間飛行・安全管理という複合ニーズのもとで急速に高度化している。特に民生ドローンの普及と産業用途の拡張が、ドローン用バッテリーと電源の需要を構造的に押し上げている。本稿では、エネルギー密度、バッテリー安全性、電源管理技術、サプライチェーン再編を主要キーワードとして、市場の競争環境と技術進展を整理する。
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図. ドローン用バッテリーと電源の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ドローン用バッテリーと電源―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ドローン用バッテリーと電源の世界市場は、2025年に1686百万米ドルと推定され、2026年には1844百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）10.4%で推移し、2032年には3337百万米ドルに拡大すると見込まれています。
ドローン用バッテリーと電源市場の成長ドライバー
ドローン用バッテリーと電源市場の拡大は、主に三つの要因に支えられている。
第一に、民生ドローン市場の爆発的成長である。空撮、物流、農業、測量など多用途化により、バッテリー需要が急増している。
第二に、機体コストの低下により市場参入障壁が低下し、出荷台数が拡大している点である。
第三に、各国政府による産業政策支援が挙げられる。特にアジア市場では、ドローン産業と連動してドローン用バッテリーと電源の供給体制が強化されている。
近6ヶ月の業界動向：高エネルギー密度と安全性の両立
直近6ヶ月では、ドローン用バッテリーと電源において「高エネルギー密度×安全性」の両立が最大の技術テーマとなっている。複数メーカーがシリコン系負極材料の採用を進め、エネルギー密度を従来比10～15％向上させる一方、熱暴走抑制技術の高度化も進展している。
また、バッテリーマネジメントシステム（BMS）の高度化により、リアルタイム監視と異常検知精度が大幅に向上し、事故リスク低減が進んでいる。これにより、産業ドローン領域での信頼性要求にも対応可能となっている。
典型ユーザーケース：産業ドローンにおける電源最適化
農業用ドローンでは、ドローン用バッテリーと電源の性能が作業効率を直接左右する。例えば、農薬散布用途では、1回の飛行での作業面積拡大が求められるため、高容量バッテリーと高速充電の組み合わせが不可欠である。