中型ワイヤーカット加工機の世界市場2026年、グローバル市場規模（フラッシュ型、浸漬型）・分析レポートを発表
2026年4月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「中型ワイヤーカット加工機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、中型ワイヤーカット加工機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、中型ワイヤーカット加工機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は2573百万ドルと評価され、2031年には3841百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.0%であり、精密加工需要の拡大を背景に着実な成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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中型ワイヤーカット加工機は、高精度な数値制御工作機械の1つであり、金型製造、精密加工、航空宇宙、自動車製造など幅広い分野で利用されています。
細い銅線または銅被覆線を電極として用い、放電加工の原理によって材料を除去しながら切断を行います。これにより、複雑な形状や微細な穴、高精度部品の加工が可能です。加工時には電極線と被加工物の間に高電圧電流を印加し、導電性液体中で放電反応を発生させることで、表面材料を徐々に除去していきます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計が提示されており、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別と用途別に分類されています。種類別ではフラッシュ型と浸漬型に分かれており、加工対象や加工精度の要件に応じて選択されています。
用途別では自動車、航空宇宙、電子分野などが主要な需要先となっており、とりわけ高精度加工が必要とされる分野で導入が進んでいます。
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主要企業としては、Mitsubishi Electric、ACRO Automation Systems、Sodick、FANUC、Kent Industrial、GF Machining Solutions、ONA、Oki Electric Cable、MAKINO、KNUTH Machine Toolsなどが挙げられます。さらに、Sanguang Science&Technology、Pulichen CNC Equipment、Ruijun Machinery Technology、Jinma Machinery、Hanqi CNC Equipment、Dongqing CNC Machine Tool、Kingred Intelligent Equipment、Baoma Numerical Control Equipmen、Zhikai CNC Technology、JC Machinery Corporation、Wenjie CNC Equipmenなども市場で重要な役割を果たしています。
これらの企業は加工精度の向上、自動化対応、製品性能の高度化を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業の集積と設備投資の増加を背景に市場が拡大しています。
一方、欧州や北米でも高付加価値製造や精密部品加工の需要により安定した需要が維持されています。
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市場成長の要因としては、精密加工需要の増加、航空宇宙や電子機器分野の発展、自動車産業における高性能部品需要の高まりが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「中型ワイヤーカット加工機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、中型ワイヤーカット加工機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、中型ワイヤーカット加工機市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は2573百万ドルと評価され、2031年には3841百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.0%であり、精密加工需要の拡大を背景に着実な成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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中型ワイヤーカット加工機は、高精度な数値制御工作機械の1つであり、金型製造、精密加工、航空宇宙、自動車製造など幅広い分野で利用されています。
細い銅線または銅被覆線を電極として用い、放電加工の原理によって材料を除去しながら切断を行います。これにより、複雑な形状や微細な穴、高精度部品の加工が可能です。加工時には電極線と被加工物の間に高電圧電流を印加し、導電性液体中で放電反応を発生させることで、表面材料を徐々に除去していきます。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計が提示されており、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別と用途別に分類されています。種類別ではフラッシュ型と浸漬型に分かれており、加工対象や加工精度の要件に応じて選択されています。
用途別では自動車、航空宇宙、電子分野などが主要な需要先となっており、とりわけ高精度加工が必要とされる分野で導入が進んでいます。
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主要企業としては、Mitsubishi Electric、ACRO Automation Systems、Sodick、FANUC、Kent Industrial、GF Machining Solutions、ONA、Oki Electric Cable、MAKINO、KNUTH Machine Toolsなどが挙げられます。さらに、Sanguang Science&Technology、Pulichen CNC Equipment、Ruijun Machinery Technology、Jinma Machinery、Hanqi CNC Equipment、Dongqing CNC Machine Tool、Kingred Intelligent Equipment、Baoma Numerical Control Equipmen、Zhikai CNC Technology、JC Machinery Corporation、Wenjie CNC Equipmenなども市場で重要な役割を果たしています。
これらの企業は加工精度の向上、自動化対応、製品性能の高度化を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では製造業の集積と設備投資の増加を背景に市場が拡大しています。
一方、欧州や北米でも高付加価値製造や精密部品加工の需要により安定した需要が維持されています。
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市場成長の要因としては、精密加工需要の増加、航空宇宙や電子機器分野の発展、自動車産業における高性能部品需要の高まりが挙げられます。