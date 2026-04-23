道雪葵先生の「クールなふたりは見かけによらない」初となるLINEスタンプとLINE着せかえがインクルーズより一斉に配信を開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のショップにて道雪葵先生の「クールなふたりは見かけによらない」のLINEスタンプとLINE着せかえを2026年4月23日（木）に一斉に配信開始致しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347558/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347558/images/bodyimage2】
【仕事はできるが家事ができない氷鷹社長】と【家事はできるが仕事ができない多田野くん】、ふたりのギャップが魅力の愛すべきポンコツ日常コメディ。LINEスタンプは、作品の印象的なやりとりや日常で使いやすいセリフを収録したスタンプとなっております。LINE着せかえは、キーヴィジュアルを使ったデザインです。是非、LINEでも『クールなふたりは見かけによらない』の世界観をお楽しみください。
■商品概要(スタンプ)
【タイトル】クールなふたりは見かけによらない
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33479625
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■商品概要(着せかえ)
【タイトル】クールなふたりは見かけによらない Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=b5af17c0-e4e7-4c87-8f50-b164cff0fb85
【利用料金】370円（税込）または、150 LINEコイン
■道雪葵
【X】https://x.com/michiyukiaporo
【書籍情報】
クールなふたりは見かけによらない
https://www.amazon.co.jp/dp/4396792417
(C)道雪葵／祥伝社
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347558/images/bodyimage2】
【仕事はできるが家事ができない氷鷹社長】と【家事はできるが仕事ができない多田野くん】、ふたりのギャップが魅力の愛すべきポンコツ日常コメディ。LINEスタンプは、作品の印象的なやりとりや日常で使いやすいセリフを収録したスタンプとなっております。LINE着せかえは、キーヴィジュアルを使ったデザインです。是非、LINEでも『クールなふたりは見かけによらない』の世界観をお楽しみください。
■商品概要(スタンプ)
【タイトル】クールなふたりは見かけによらない
【販売URL】https://line.me/S/sticker/33479625
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■商品概要(着せかえ)
【タイトル】クールなふたりは見かけによらない Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/shop/theme/detail?id=b5af17c0-e4e7-4c87-8f50-b164cff0fb85
【利用料金】370円（税込）または、150 LINEコイン
■道雪葵
【X】https://x.com/michiyukiaporo
【書籍情報】
クールなふたりは見かけによらない
https://www.amazon.co.jp/dp/4396792417
(C)道雪葵／祥伝社
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 佐藤 華鈴
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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