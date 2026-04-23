紙の管理規約をAIで“再現”し、編集可能なWordデータ化にするサービスを提供開始
株式会社スマートゲート（本社：東京都豊島区、代表取締役：後藤 康宏、以下「当社」）は、法改正に伴い見直しが求められるマンション管理規約の改訂業務を支援するため、紙で保管されている管理規約をスキャンし、AIを活用してレイアウト・文字サイズ・改行位置まで再現したWordデータとして復元するサービスの提供を開始いたしました。
近年の法改正やガイドラインの改訂により、多くのマンションにおいて管理規約の見直しが求められています。
しかしながら、現場では以下のような課題が存在しています。
・管理規約が紙でしか存在せず、データがない
・PDF化されていても編集ができない
・Wordに打ち直すには膨大な工数がかかる
・レイアウト（条番号・インデント・改行）を維持できない
これにより、規約改訂に着手できない、あるいは多大なコストが発生するケースが増えています。
当社のサービスでは、紙またはPDFの管理規約をもとに、AIと人のチェックを組み合わせることで、以下を実現します。
・文字内容の正確なテキスト化
・文字サイズ・フォント・行間の再現
・条文構造（条・項・号）の維持
・改行位置・インデントの再現
・そのまま編集可能なWord形式で納品
単なるテキスト化ではなく、「そのまま改訂作業に使える状態」でのデータ化を実現します。
■ 導入メリット
・管理規約の改訂作業を大幅に効率化
・ゼロからの打ち直し作業を不要に
・修正履歴管理や差分比較が容易に
・理事会・管理会社との共有がスムーズに
■ 想定利用シーン
・管理組合による規約改訂対応
・管理会社による複数物件の規約整備
・弁護士・コンサルタントによる改訂支援業務
■ 今後の展開
当社は今後、マンション管理規約に限らず、各種規程・契約書・業務マニュアルなどの紙文書の高度なデジタル化を推進し、企業・団体の業務効率化およびDX推進に貢献してまいります。
■会社概要
社名：株式会社スマートゲート
ホームページ：https://smartgate.jp/
本社：東京都豊島区南池袋2-30-11 池袋第一生命ビルディング4階
代表：代表取締役 後藤康宏
設立：2011年7月
事業内容：デジタル制作、AI活用支援、コンテンツ制作 等
ビジョン：日本を代表するクリエイティブテックカンパニーになる
＜所属団体＞
一般社団法人 日本書籍出版協会
一般社団法人 EO TOKYO
一般社団法人 デジタル出版者連盟
お問い合わせ先 https://data-entry.tokyo/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/
配信元企業：株式会社スマートゲート
近年の法改正やガイドラインの改訂により、多くのマンションにおいて管理規約の見直しが求められています。
しかしながら、現場では以下のような課題が存在しています。
・管理規約が紙でしか存在せず、データがない
・PDF化されていても編集ができない
・Wordに打ち直すには膨大な工数がかかる
・レイアウト（条番号・インデント・改行）を維持できない
これにより、規約改訂に着手できない、あるいは多大なコストが発生するケースが増えています。
当社のサービスでは、紙またはPDFの管理規約をもとに、AIと人のチェックを組み合わせることで、以下を実現します。
・文字内容の正確なテキスト化
・文字サイズ・フォント・行間の再現
・条文構造（条・項・号）の維持
・改行位置・インデントの再現
・そのまま編集可能なWord形式で納品
単なるテキスト化ではなく、「そのまま改訂作業に使える状態」でのデータ化を実現します。
■ 導入メリット
・管理規約の改訂作業を大幅に効率化
・ゼロからの打ち直し作業を不要に
・修正履歴管理や差分比較が容易に
・理事会・管理会社との共有がスムーズに
■ 想定利用シーン
・管理組合による規約改訂対応
・管理会社による複数物件の規約整備
・弁護士・コンサルタントによる改訂支援業務
■ 今後の展開
当社は今後、マンション管理規約に限らず、各種規程・契約書・業務マニュアルなどの紙文書の高度なデジタル化を推進し、企業・団体の業務効率化およびDX推進に貢献してまいります。
■会社概要
社名：株式会社スマートゲート
ホームページ：https://smartgate.jp/
本社：東京都豊島区南池袋2-30-11 池袋第一生命ビルディング4階
代表：代表取締役 後藤康宏
設立：2011年7月
事業内容：デジタル制作、AI活用支援、コンテンツ制作 等
ビジョン：日本を代表するクリエイティブテックカンパニーになる
＜所属団体＞
一般社団法人 日本書籍出版協会
一般社団法人 EO TOKYO
一般社団法人 デジタル出版者連盟
お問い合わせ先 https://data-entry.tokyo/%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B/
配信元企業：株式会社スマートゲート
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