堺市では、令和7年10月に開始した大仙公園内の気球運行を契機として、より多くの方が堺市を訪れ、世界遺産である百舌鳥古墳群の価値や魅力を体感いただいています。

来訪者の方が快適に堺を観光していただくため、「世界遺産エリア」の百舌鳥古墳群ビジターセンター、「環濠エリア」のさかい利晶の杜、「堺ベイエリア」の堺旧港・ポルトマーレを結ぶ「世界遺産・気球シャトルバス」の無料運行を実施しています。







運行期間：令和9年3月28日（日） まで

料金 ：無料

運行日

土曜、日曜、祝日 （ただし、4月29日（水・祝）、5月24日（日）、1月1日（金）～3日（日）は運休）

運行時間

午前9時～午後6時（1時間1往復程度、1日8便）

乗降所

①堺旧港・ポルトマーレ <ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺>（堺市堺区大浜北町3-1-1）

②さかい利晶の杜（堺市堺区宿院町西2-1-1）

③百舌鳥古墳群ビジターセンター（堺市堺区百舌鳥夕雲町2-160）

乗車人数

1便当たり最大27人

運行事業者

南海バス株式会社

※臨時の運休日等の情報は、以下の堺観光コンベンション協会ホームページをご確認ください。

https://www.sakai-tcb.or.jp/feature/detail/106



イメージ画像





シャトルバス画像



時刻表





※「堺旧港・ポルトマーレ乗降所」の到着時は、全員降車いただきます。

※交通状況により時間が前後する場合があります。

乗降所と近隣の観光スポット

【 堺ベイエリア 】

▶乗降所

①堺旧港・ポルトマーレ

（ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺）





▶観光スポット

ノアドルフィンドーム（ https://www.dolphindome.jp/ ）





【環濠エリア】

▶乗降所

②さかい利晶の杜





▶観光スポット

さかい利晶の杜（ https://sakai-rishonomori.com ）







【 世界遺産エリア 】

▶乗降所

③百舌鳥古墳群ビジターセンター

※大仙公園周辺道路の混雑状況によっては、臨時乗降所に停車する場合があります。





▶観光スポット

おおさか堺バルーン（ https://osaka-sakai-balloon.com/ ）



