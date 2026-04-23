祝３０周年！ポケモンのアニバーサリーイヤーはイオンモールで楽しくすごそう！ 「イオンモールでポケモンとあそぼう！」新イベント開催



イオンモール株式会社（以下、当社）と株式会社ポケモンは、「イオンモールでポケモンとあそぼう！」を、２０２６年４月よりパワーアップします。

ポケモン誕生３０周年を迎える今年は１年を通して、家族みんなで夢中になれる多彩なイベントを開催します。

■ 「イオンモールでポケモンとあそぼう！」開催概要

・日 程：２０２６年４月２４日(金)より順次スタート ※企画により開催期間が異なります。

・内 容：① 館内のサイネージに「ポケモン３０周年記念時報」が登場！

② ＧＷに『ぽこ あ ポケモン』クイズラリー 開催！

③『Pokémon GO』シーズンキャンペーン 開催決定！

④ イオンモール ポケモンしんかラリー 開催決定！

⑤ ポケモンカードストア ｉｎ イオンモール 実施決定！

<➀ 館内のサイネージに「ポケモン３０周年記念時報」 が登場！＞

・日 程：２０２６年４月２４日(金)～

・内 容：対象モールのサイネージにポケモン３０周年を記念した時報コンテンツをお届け！

１１時～２０時の間の毎時００分にポケモンたちが登場し、時間をお知らせします 。

時間ごとに違うポケモンが登場するため、毎時ワクワクをお届けします。

・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/ ）

<➁ ＧＷに『ぽこ あ ポケモン』 クイズラリー 開催！ ＞

・日 程：２０２６年５月２日(土)～５月６日(水･休)

・内 容：発売中の大人気ゲームソフト『ぽこ あ ポケモン』をテーマとしたクイズラリーを全国６１のモールで開催。参加者はゲーム内に登場する、 うすチュウのサンバイザーを被り、クイズに答えながら館内のスポットかんばん を回ることで、オリジナルのシールをゲットできます。

・対象モール：全国６１モール。※詳細は公式ＨＰでご確認ください。

(https://online-event.aeonmall.com/pokemon/ ）

・対 象：小学生以下のお子さま

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

＜③『Pokémon GO』シーズンキャンペーン 開催決定！＞

・内 容 ：７月に１０周年を迎える『Pokémon GO』と２０２６年もタッグを組み、さまざまな色々な企画を予定しています。雨天の日や暑い日でも快適に楽しく過ごすことができるイオンモールの館内で『Pokémon GO』を楽しもう！

​ 第１弾として、アイテムセットが当たる抽選キャンペーンを開催予定です！

開催情報については順次公式HPなどでお知らせいたします。​

©Niantic ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK

・内 容：歴代の『ポケットモンスター』シリーズに登場する“旅立ちの３匹”をテーマにしたデジタルスタンプラリーが７月より登場！スタンプを集めてポケモンたちを“しんか”させます。

※詳細は公式ページにてご確認ください。

(https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）





＜⑤ ポケモンカードストア inｉｎ イオンモール 実施決定！＞

・内 容：ポケモンカードゲームの商品を中心に、その他関連商品が集まる「ポケモンカードストア」をイオンモールにて開催予定です。

※開催情報については順次公式HPＨＰや開催モールのＨＰにてお知らせします。

(https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）





©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

以上