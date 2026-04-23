「イオンモールでポケモンとあそぼう！」新イベント開催

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祝３０周年！ポケモンのアニバーサリーイヤーはイオンモールで楽しくすごそう！ 「イオンモールでポケモンとあそぼう！」新イベント開催

　イオンモール株式会社（以下、当社）と株式会社ポケモンは、「イオンモールでポケモンとあそぼう！」を、２０２６年４月よりパワーアップします。

　ポケモン誕生３０周年を迎える今年は１年を通して、家族みんなで夢中になれる多彩なイベントを開催します。

 

 

 

■ 「イオンモールでポケモンとあそぼう！」開催概要

・日　　　程：２０２６年４月２４日(金)より順次スタート　※企画により開催期間が異なります。

・内　　　容：① 館内のサイネージに「ポケモン３０周年記念時報」が登場！

　　　　　　　② ＧＷに『ぽこ あ ポケモン』クイズラリー 開催！

　　　　　　　③『Pokémon GO』シーズンキャンペーン　開催決定！

　　　　　　　④ イオンモール　ポケモンしんかラリー　開催決定！

　　　　　　　⑤ ポケモンカードストア　ｉｎ イオンモール　実施決定！　

 

< 館内のサイネージに「ポケモン３０周年記念時報」 が登場！

・日　　　程：２０２６年４月２４日(金)～　

・内　　　容：対象モールのサイネージにポケモン３０周年を記念した時報コンテンツをお届け！

　　　　　　　１１時～２０時の間の毎時００分にポケモンたちが登場し、時間をお知らせします 。

　　　　　　　時間ごとに違うポケモンが登場するため、毎時ワクワクをお届けします。

・対象モール：特設ページにて順次公開 (https://online-event.aeonmall.com/pokemon/ ）

 

 

 

<➁ Ｗに『ぽこ あ ポケモン』 クイズラリー　開催！

・日　　　程：２０２６年５月２日(土)～５月６日(水･休)

・内　　　容：発売中の大人気ゲームソフト『ぽこ あ ポケモン』をテーマとしたクイズラリーを全国６１のモールで開催。参加者はゲーム内に登場する、 うすチュウのサンバイザーを被り、クイズに答えながら館内のスポットかんばん を回ることで、オリジナルのシールをゲットできます。

・対象モール：全国６１モール。※詳細は公式ＨＰでご確認ください。

　　　　　　　(https://online-event.aeonmall.com/pokemon/ ）

・対　　　象：小学生以下のお子さま

 

©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©2026 KOEI TECMO GAMES

 

 

＜③Pokémon GO』シーズンキャンペーン　開催決定！

・内　　　容 ：７月に１０周年を迎える『Pokémon GO』と２０２６年もタッグを組み、さまざまな色々な企画を予定しています。雨天の日や暑い日でも快適に楽しく過ごすことができるイオンモールの館内で『Pokémon GO』を楽しもう！ 

​　　　　　　　第１弾として、アイテムセットが当たる抽選キャンペーンを開催予定です！ 

　　　　　　　開催情報については順次公式HPなどでお知らせいたします。​ 

 

©Niantic ©Pokémon/Nintendo/Creatures/GAME FREAK 

 

 

・内　　　容：歴代の『ポケットモンスター』シリーズに登場する“旅立ちの３匹”をテーマにしたデジタルスタンプラリーが７月より登場！スタンプを集めてポケモンたちを“しんか”させます。

　　　　　　　※詳細は公式ページにてご確認ください。

　　　　　　　(https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）


 

 

＜⑤ ポケモンカードストア inｉｎ イオンモール　実施決定！＞

・内　　　容：ポケモンカードゲームの商品を中心に、その他関連商品が集まる「ポケモンカードストア」をイオンモールにて開催予定です。

　　　　　　　※開催情報については順次公式HPＨＰや開催モールのＨＰにてお知らせします。

　　　　　　　(https://online-event.aeonmall.com/pokemon/）


 

 

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

 

                                                                                                                                                           以上