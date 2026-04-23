バームシリーズ累計600万個＊1突破したパーフェクトワンフォーカスより待望のジェル洗顔で“悪玉皮脂”を吸着！スキンクリアジェルウォッシュ 2026年6月1日先行発売(本発売7月1日)
毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』を展開する新日本製薬株式会社は、「スキンクリアジェルウォッシュ」を2026年6月1日より先行発売します。
毛穴すっきりクレンジングバームが話題のパーフェクトワンフォーカスよりジェル洗顔が登場。
毛穴トラブルの原因にもなる、不要な「悪玉皮脂」を選んで吸着しながら、必要なうるおいはしっかりキープ。
毛穴の1/4000サイズの微粒子ナノリポソームペプチド＊2が肌を緩め成分をブーストし、暗く沈んだくすみの原因もオフ。
世界初の独自成分も配合し、洗い流したあとも乾燥しにくい保湿された肌へ。
「洗うたびに肌がうるおう」ジェル洗顔です。
スキンクリアジェルウォッシュ
スキンクリアジェルウォッシュ
商品名 ： スキンクリアジェルウォッシュ
発売日 ： 2026年6月1日先行販売(EC先行)
2026年7月1日本販売
金額 ： 2,200円 (税込)
容量 ： 120g(約1ヶ月分)
1回の使用量目安： 直径2～3cm
*1：2026年4月時点
*2：水、グリセリン(保湿成分)、酢酸ヘキサノイルジペプチド-3ノルロイシン(皮膚コンディショニング剤)、レシチン(界面活性剤)、フェノキシエタノール(製品の防腐剤)
*3：ヒドロキシアパタイト(滑沢剤)
*4：ジペプチド-15(皮膚コンディショニング剤)
【ポイント1】
毛穴の原因にもなる、悪玉皮脂を選んで吸着する技術を搭載！
必要なうるおいはキープしながら、悪さをする皮脂をごっそり洗浄
＼まるでAI！！／
★悪玉オレイン酸皮脂吸着技術＊1
皮脂は、本来は肌のうるおいを守る大切な存在。
しかし、オレイン酸(悪玉皮脂)が過剰に分泌されると、毛穴目立ちの原因に。
そこで肌に不要な皮脂を選択的に吸着する技術を搭載しました。
毛穴よりも小さいサイズの粒子が、毛穴の奥深くまで入り込み、悪玉皮脂をごっそり吸着します。
必要な皮脂は残してくれるので、肌本来の潤いは守りながら、すっきりうるおう肌へ。
また、角栓が詰まったり古い角質が残っていると、肌表面に凸凹や油膜ができ、メイクの乗りが悪くなる事も。
『角栓・皮脂洗浄成分＊2』が、寝ている間の汚れや角栓をしっかりと掻き出して包み込み、洗い流します。
肌表面をなめらかに整えて、メイクがぴたっと密着するような整った肌へ導きます。
*1：ヒドロキシアパタイト(滑沢剤)
*2：ラウリン酸ポリグリセリル-10(界面活性剤)
【ポイント2】
暗く沈んだくすみ＊1の原因をオフ！しながら、毛穴の1/4000サイズの微粒子ナノリポソームペプチド＊2が肌を緩め成分をブースト！
★微粒子のナノリポソームペプチド＊2
毛穴の1/4000のナノサイズにリポソーム化したペプチドが、古い角質細胞の間に入り込み、厚くなった角質を取り除くことで、成分の通り道を作ってくれる成分ブースト技術を採用。洗顔後に使用するスキンケアが、すっとなじむ肌へと整えてくれます。
どんよりしたくすみ＊1の原因にもなる古い角質が剥がれやすくなる、マイルドピーリングの役割も兼ね備えています。
肌表面のざらつきをオフし、なめらかで均一な肌状態へ整え、明るいトーンアップ＊3した肌印象へ。
パーフェクトワンフォーカス史上最高濃度＊4の『グリシルグリシン＊5』や、アゼライン酸＊6、3種のビタミン＊7(保湿型ビタミンC＊8・ポアビタミンC＊9・ビタミンC/Eコンプレックス＊10)などを配合。
毛穴目立ちが気になる方の為に、こだわり抜いて成分を厳選。
*1：汚れや古い角質による
*2：酢酸ヘキサノイルジペプチド-3ノルロイシン(皮膚コンディショニング剤)、レシチン(界面活性剤)
*3：汚れや古い角質を落とすことによる
*4：パーフェクトワンフォーカスクレンジング・洗浄アイテム史上
*5：ジペプチド-15(皮膚コンディショニング剤)
*6：アゼライン酸(製品のPH調整剤)
*7：ビスグリセリルアスコルビン酸(保湿成分)、ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K(皮膚コンディショニング剤)
*8：ビスグリセリルアスコルビン酸(保湿成分)
*9：ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸(皮膚コンディショニング剤)
*10：(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K(皮膚コンディショニング剤)
【ポイント3】
洗うたび潤う。
“与える”ジェル洗顔で、うるおいをキープ！
新日本製薬の長年のコラーゲン研究を生かして開発した独自成分や、洗うたびに肌が潤う『モイストヴェール成分＊1』を配合し、洗い流した後も乾燥しにくい保湿された肌へ導きます。
スキンクリアジェルウォッシュ
★集中保湿コラーゲン＊2(自社開発成分)
乾燥部位を検知するとカプセルが弾け、うるおい成分であるアミノ酸を放出し続ける、AIのような働きをする成分です。
肌の必要な部分にうるおいを与え続け、肌のうるおいバリア機能をサポートしながら、毛穴が気になる肌を引き締めます。
★プロテクトコラーゲン＊3(世界初＊4・自社開発成分)
コラーゲンとリン脂質を組み合わせた成分で、粒子サイズを50μmまで小さくしています。
その為、角質細胞の端から端までうるおいをたっぷり送り届けます。
美容成分＊5を80％以上含んだ、プルプルなジェルが肌にとろんと密着し、毛穴の汚れや角栓を優しく抱え込みます。
水溶性成分を多く含む為、水と馴染みやすく、こすらずまとめてするっと洗い流すことができます。
古い角質や汚れはしっかりと落としつつ、必要な皮脂やアミノ酸を残すことで、肌の水分量を保ちます。
軽く伸びのよいテクスチャで、洗い流しやすく、肌への摩擦負担を軽減します。
*1：オリーブ油PEG-7エステルズ(油剤)、オリーブ油PEG-7カルボン酸Na(界面活性剤)
*2：水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン(保湿成分)
*3：ホヤ脂質、加水分解魚鱗／皮エキス(保湿成分)
*4：ホヤ脂質、加水分解魚鱗／皮エキス(保湿成分)を世界で初めて新日本製薬が化粧品原料として登録。新日本製薬調べ
*5：保湿成分
ブランドサイト ： https://www.shinnihonseiyaku.co.jp/focus/
Instagram公式アカウント： @perfectone_focus( https://www.instagram.com/perfectone_focus/ )
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