毛穴悩みにフォーカスしたスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』を展開する新日本製薬株式会社は、「スキンクリアジェルウォッシュ」を2026年6月1日より先行発売します。





毛穴すっきりクレンジングバームが話題のパーフェクトワンフォーカスよりジェル洗顔が登場。

毛穴トラブルの原因にもなる、不要な「悪玉皮脂」を選んで吸着しながら、必要なうるおいはしっかりキープ。

毛穴の1/4000サイズの微粒子ナノリポソームペプチド＊2が肌を緩め成分をブーストし、暗く沈んだくすみの原因もオフ。

世界初の独自成分も配合し、洗い流したあとも乾燥しにくい保湿された肌へ。

「洗うたびに肌がうるおう」ジェル洗顔です。





スキンクリアジェルウォッシュ









スキンクリアジェルウォッシュ





商品名 ： スキンクリアジェルウォッシュ

発売日 ： 2026年6月1日先行販売(EC先行)

2026年7月1日本販売

金額 ： 2,200円 (税込)

容量 ： 120g(約1ヶ月分)

1回の使用量目安： 直径2～3cm





*1：2026年4月時点

*2：水、グリセリン(保湿成分)、酢酸ヘキサノイルジペプチド-3ノルロイシン(皮膚コンディショニング剤)、レシチン(界面活性剤)、フェノキシエタノール(製品の防腐剤)

*3：ヒドロキシアパタイト(滑沢剤)

*4：ジペプチド-15(皮膚コンディショニング剤)









【ポイント1】

毛穴の原因にもなる、悪玉皮脂を選んで吸着する技術を搭載！

必要なうるおいはキープしながら、悪さをする皮脂をごっそり洗浄





＼まるでAI！！／

★悪玉オレイン酸皮脂吸着技術＊1

皮脂は、本来は肌のうるおいを守る大切な存在。

しかし、オレイン酸(悪玉皮脂)が過剰に分泌されると、毛穴目立ちの原因に。

そこで肌に不要な皮脂を選択的に吸着する技術を搭載しました。

毛穴よりも小さいサイズの粒子が、毛穴の奥深くまで入り込み、悪玉皮脂をごっそり吸着します。

必要な皮脂は残してくれるので、肌本来の潤いは守りながら、すっきりうるおう肌へ。

また、角栓が詰まったり古い角質が残っていると、肌表面に凸凹や油膜ができ、メイクの乗りが悪くなる事も。

『角栓・皮脂洗浄成分＊2』が、寝ている間の汚れや角栓をしっかりと掻き出して包み込み、洗い流します。

肌表面をなめらかに整えて、メイクがぴたっと密着するような整った肌へ導きます。





*1：ヒドロキシアパタイト(滑沢剤)

*2：ラウリン酸ポリグリセリル-10(界面活性剤)









【ポイント2】

暗く沈んだくすみ＊1の原因をオフ！しながら、毛穴の1/4000サイズの微粒子ナノリポソームペプチド＊2が肌を緩め成分をブースト！





★微粒子のナノリポソームペプチド＊2

毛穴の1/4000のナノサイズにリポソーム化したペプチドが、古い角質細胞の間に入り込み、厚くなった角質を取り除くことで、成分の通り道を作ってくれる成分ブースト技術を採用。洗顔後に使用するスキンケアが、すっとなじむ肌へと整えてくれます。

どんよりしたくすみ＊1の原因にもなる古い角質が剥がれやすくなる、マイルドピーリングの役割も兼ね備えています。

肌表面のざらつきをオフし、なめらかで均一な肌状態へ整え、明るいトーンアップ＊3した肌印象へ。





パーフェクトワンフォーカス史上最高濃度＊4の『グリシルグリシン＊5』や、アゼライン酸＊6、3種のビタミン＊7(保湿型ビタミンC＊8・ポアビタミンC＊9・ビタミンC/Eコンプレックス＊10)などを配合。

毛穴目立ちが気になる方の為に、こだわり抜いて成分を厳選。





*1：汚れや古い角質による

*2：酢酸ヘキサノイルジペプチド-3ノルロイシン(皮膚コンディショニング剤)、レシチン(界面活性剤)

*3：汚れや古い角質を落とすことによる

*4：パーフェクトワンフォーカスクレンジング・洗浄アイテム史上

*5：ジペプチド-15(皮膚コンディショニング剤)

*6：アゼライン酸(製品のPH調整剤)

*7：ビスグリセリルアスコルビン酸(保湿成分)、ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸、(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K(皮膚コンディショニング剤)

*8：ビスグリセリルアスコルビン酸(保湿成分)

*9：ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸(皮膚コンディショニング剤)

*10：(アスコルビル／トコフェリル)リン酸K(皮膚コンディショニング剤)









【ポイント3】

洗うたび潤う。

“与える”ジェル洗顔で、うるおいをキープ！





新日本製薬の長年のコラーゲン研究を生かして開発した独自成分や、洗うたびに肌が潤う『モイストヴェール成分＊1』を配合し、洗い流した後も乾燥しにくい保湿された肌へ導きます。





スキンクリアジェルウォッシュ





★集中保湿コラーゲン＊2(自社開発成分)

乾燥部位を検知するとカプセルが弾け、うるおい成分であるアミノ酸を放出し続ける、AIのような働きをする成分です。

肌の必要な部分にうるおいを与え続け、肌のうるおいバリア機能をサポートしながら、毛穴が気になる肌を引き締めます。





★プロテクトコラーゲン＊3(世界初＊4・自社開発成分)

コラーゲンとリン脂質を組み合わせた成分で、粒子サイズを50μmまで小さくしています。

その為、角質細胞の端から端までうるおいをたっぷり送り届けます。

美容成分＊5を80％以上含んだ、プルプルなジェルが肌にとろんと密着し、毛穴の汚れや角栓を優しく抱え込みます。

水溶性成分を多く含む為、水と馴染みやすく、こすらずまとめてするっと洗い流すことができます。

古い角質や汚れはしっかりと落としつつ、必要な皮脂やアミノ酸を残すことで、肌の水分量を保ちます。

軽く伸びのよいテクスチャで、洗い流しやすく、肌への摩擦負担を軽減します。





*1：オリーブ油PEG-7エステルズ(油剤)、オリーブ油PEG-7カルボン酸Na(界面活性剤)

*2：水溶性コラーゲン、ヒドロキシプロリン、アセチルヒドロキシプロリン(保湿成分)

*3：ホヤ脂質、加水分解魚鱗／皮エキス(保湿成分)

*4：ホヤ脂質、加水分解魚鱗／皮エキス(保湿成分)を世界で初めて新日本製薬が化粧品原料として登録。新日本製薬調べ

*5：保湿成分









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