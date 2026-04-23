フィッシングのグローバルブランド『DAIWA』を事業展開するグローブライド株式会社(東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員・鈴木 一成／以下当社)では、高知県嶺北地域の流域や水辺における生態系のマナビをきっかけに、生物多様性や未来に向けた環境保全を考える機会を提供するため、一般社団法人れいほく未来創造協議会(以下当協議会)と共催し、嶺北漁業協同組合の協力を得て、「地域みらい留学生(※1)」を対象とした自然体験型プログラム「ジオキャンプwith嶺北高校魅力化プロジェクト」(以下本イベント)を、2026年4月18日～19日の2日間にわたり実施しました。





※1「地域みらい留学」： https://c-mirai.jp/





嶺北地域の自然を舞台に展開した「ジオキャンプwith嶺北高校魅力化プロジェクト」









■探究学習と自然体験が融合した実践プログラム「ジオキャンプ」

当社が展開する「ジオキャンプ」は、「自然体験を通じて環境を理解し、SDGsを学ぶこと」をコンセプトとした体験型プログラムであり、フィッシングをはじめ水辺における実体験を通じて、生態系や生物多様性、環境保全への理解を深める機会を提供しています。

「ジオキャンプ」は、「実体験を通じた学び」および「地域資源(自然環境)を活用した教育」という点で当協議会が掲げる探究学習と親和性があります。およそ8割が森林である高知県の北側に位置する山間部の嶺北地域の豊かな自然を背景に、教室での学びを実体験へとつなげることで、生徒の主体的な学びと地域課題への理解をより一層深めることを目的として、本イベントの開催に至りました。なお、本取り組みは、地域と高校をつなぐ学びの場づくりを推進する当協議会との連携により実現したものです。









■地域と高校をつなぐ「学びの場」を創出するれいほく未来創造協議会

一般社団法人れいほく未来創造協議会は2020年3月に設立。

「主体性」「地域創造」「多文化協働」をスローガンとして掲げ、地域唯一の高校である高知県立嶺北高等学校の魅力向上を目的に「嶺北高校魅力化プロジェクト」を推進しています。また、2021年に開設された「れいほく教育魅力化・交流支援センター」を拠点として、公設塾や公設寮の運営などを通じ、県内外から集まる生徒が安心して学べる環境を整備しています。単なる生活環境を高めるだけでなく、地域課題を題材とした探究型学習「嶺北探究(総合的な探究の時間)」の下、同校で学ぶ生徒が主体的に課題解決に取り組む潜在能力の育成を図っています。

日本は国土の約3分の2を森林が占めており、高知県は都道府県別森林率で全国1位を誇ります。嶺北地域は豊かな森林に育まれた流域や水辺の生態系など、自然と人の関わりを体感できる恵まれた環境にあります。こうした環境での自身の成長を志向し、毎年およそ10名が県外から嶺北高校へ入学し、地元の生徒と共に地域課題に向き合う学びに取り組んでいます。

当協議会では、自然を単に楽しむ対象として捉えるのではなく、学び、活かし、時に畏れ、尊崇の念を持って向き合う姿勢の育成を重視しています。









■地域みらい留学生22名が参加、自然体験と交流を通じて学びを深化

本イベントは、生徒が自然環境を題材に主体的に課題解決に取り組む学びを実践する場となりました。当日は、地域みらい留学生の1～3年生22名が参加しました。生徒にとっては、自然の底知れぬ魅力を体感するだけでなく、嶺北地域の自然の価値と可能性を改めて認識する機会となりました。特に、県外から入学したばかりの1年生にとっては、安全に身体いっぱいに自然を体感する好機となりました。

また、今回のプログラムにはグループワークを取り入れたことにより、学年を超えた交流が生まれ、生徒同士の相互理解の促進や、日常の学校生活の充実にも寄与しました。

さらに、従来の嶺北探究では農作物の収穫体験や山登りなど「体験」の機会提供が中心でしたが、本イベントでは講師による「学び」とフィールドにおける「体験」を組み合わせた実践的なプログラムを実施しました。これにより、生徒が嶺北地域の自然を多角的に捉え、見て・感じて・考える力の醸成につながりました。









■次代を担う子どもたちへ、自然体験を通じた学びの機会を創出

当社は、「Feel the earth. -地球を感じ、生きていく。」をコーポレートスローガンに掲げ、次代を担う子どもたちに対し、自然体験を通じてSDGsについて考える機会を提供することを重要な活動の一つと位置付けています。今後も、「ジオキャンプ」をはじめとした体験型イベントを継続的に実施するとともに、様々な地域との連携を通じて、自然を多角的に考察できる機会を創出してまいります。

これらの取り組みを通じて、環境への関心と理解の深化に貢献してまいります。









■イベント概要

イベント名：ジオキャンプwith嶺北高校魅力化プロジェクト

開催日 ：2026年4月18日～19日

開催地 ：高知県長岡郡本山町

主催 ：一般社団法人れいほく未来創造協議会

共催 ：グローブライド株式会社

協力 ：嶺北漁業協同組合









■イベントスケジュール

18日(1日目)

19:45～ 開校式「体験を通して、自然を考えるということ」

19:55～ 体感学習「使う道具(釣り竿)を通してジャパンテクノロジーを体感する」

20:15～ 釣り道具準備





19日(2日目)

8:40～ 2日目開会

8:55～ 講演「魚の生態：釣りは魚ではなく〇〇を釣る」(講師：小林 将大)

9:45～ 釣りのプロに学ぶ、釣り体験プログラム

12:10～ 昼食

12:40～ 講演「森の役割とその先 森は自然のろ過装置」

13:10～ ろ過実験グループワーク

13:50～ ろ過実験結果発表

14:30～ フィードバック・閉会式









■講師紹介

小林 将大(こばやし まさひろ)

フィッシングプロアングラー。幼少期よりイワナやヤマメの美しさに魅了され、大学時代は水産学を専攻し、生態系について学ぶ。正確なキャスティングと、持ち前の洞察力を活かし、サケマス類に特化したトラウトフィッシングのプロとして活躍。テレビ出演等を通じ、釣りの魅力だけでなく、魚を取り巻く自然環境の大切さも伝えている。









■当日の様子





講師の講演に耳を傾ける生徒の様子

救命具を着用し、安全に配慮した釣りの準備

糸通しに苦戦しながらも真剣に取り組む様子

初めての釣りに挑戦する生徒の様子

小林プロから指導を受ける生徒たちの様子

課題の成果を発表する生徒たち









■グローブライドについて

グローブライド株式会社は、グローバルな事業を推し進めるDAIWAを冠するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。

ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。

地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。





企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/









●お客様からのお問合せ先

グローブライド株式会社 お客様センター

フリーダイヤル： 0120-506-204

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