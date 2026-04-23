アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下「当社」)は、AIアプリケーション開発およびオンプレミスAI基盤を提供する株式会社closip(本社：東京都港区、代表取締役：池田 武弘、以下「closip」)と提携し、2026年4月22日に、オンプレミス環境におけるAIソリューション「SapiaBox」の提供を開始いたしました。









■背景

近年、生成AIの活用はあらゆる業種で急速に拡大しています。その一方で、クラウド上での生成AI運用には、以下の3つの主要な課題が指摘されています。

・個人情報・機密情報の取り扱いにおけるセキュリティリスク

・インターネット経由による応答遅延

・従量課金による運用コストの増大

医療機関、行政機関、金融機関、士業事務所など、機密性の高い情報を扱う組織では、これらの課題がAI活用の障壁となっています。









■SapiaBoxとは

「SapiaBox」は、上記生成AIの課題解決に向け、closipが開発したオンプレミス型AIソリューションです。特定のハードウェアに依存する製品ではなく、お客様の業務課題をヒアリングしたうえで、最適なLLM(大規模言語モデル)の選定、業務アプリケーションの開発、オンプレミス環境への導入までをエンドツーエンドで提供するソリューションサービスです。





クラウドに一切データを送信しない閉域完結型の構成により、情報漏えいリスクを限りなくゼロにしながら、利用人数が増えても追加課金が発生しないコスト構造を実現します。









■SapiaBox導入フロー

SapiaBoxは、以下のフローでお客様の環境に導入されます。





SapiaBox導入フロー





1. ヒアリング(要件定義)

お客様の業務課題を把握し、当社のEdge AI Arrayを含む最適なハードウェアおよびLLMモデルを選定します。





2. アプリケーション開発・環境構築

ヒアリング結果に基づき、お客様の業務に最適化されたAIアプリケーションを開発し、オンプレミス環境を構築します。





3. 導入設定

お客様のネットワーク環境に合わせた接続設定およびセキュリティ設定を行い、すぐに利用できる状態で納品します。





4. 研修(AIアプリ内製化研修)※オプション

お客様自身がAIアプリケーションを開発・改良できるよう、実践的な研修を実施します(詳細は後述)。





5. 運用開始

本格運用を開始します。





このうち、1～4のソフトウェア面のサービスをclosipが提供し、ハードウェアの調達・保守ならびにサポート窓口を当社が担当します。









■本提携の意義

closipは、VPNを不要とする閉域網構築技術「LTE over IP」を有し、当社はclosipに出資を行ったうえで、安全なリモートアクセスサービス「Resalio Connect」を共同で提供してまいりました。

このたびのAIソリューション分野での提携は、この既存の信頼関係を基盤としたものです。

生成AIソリューションの品質は、ソフトウェア(AIモデル選定・アプリケーション開発)とハードウェア(安定稼働するオンプレミス基盤)の両輪が揃って初めて担保されます。自社でオンプレミスAI基盤「Edge AI Array」を有し、20年以上にわたりセキュリティソリューションを提供してきた当社だからこそ実現した提携です。









■SapiaBoxハードウェアラインナップ

SapiaBoxでは、お客様の利用規模に応じて、下記のように最適なハードウェアの選択が可能で、どちらも、当社が調達から保守までワンストップで提供します。





・中小規模・PoC向け：「NVIDIA DGX Spark」および同等製品

コンパクトな筐体で、部門単位のAI活用やプロトタイプ検証に最適です。





NVIDIA DGX Sparkおよび同等製品





SapiaBoxの詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/solution/sapiabox/sapiabox.html





・大規模・マルチユーザー向け：当社オリジナル製品「Edge AI Array」

2U筐体にNVIDIA製AI向けGPUを最大5基搭載。大規模LLMおよびバーチャルヒューマンや様々なAIアプリケーションに対応するオンプレミスAIプラットフォームです。





Edge AI Array





Edge AI Arrayの詳細はこちら

https://www.ascentech.co.jp/solution/eaa/eaa.html









■SapiaBoxの提供価値

1. 最適なLLMの選定とカスタムアプリ提供

SapiaBoxでは、お客様の業務課題に応じて最適なLLMモデルを選定し、RAG(検索拡張生成)やOCRなどの要素技術を組み合わせたカスタムアプリケーションを開発・実装します。汎用的なチャットツールの導入ではなく、「お客様の業務にフィットするAIアプリ」を提供することで、導入直後から実務で効果を発揮できる環境を実現します。





2. AIアプリ内製化支援(開発研修)

SapiaBoxでは、オプションとして、お客様自身がAIアプリケーションを開発・改良できるようになるための実践的な研修プログラムを提供します。

生成AIの活用において、外部ベンダーへの開発委託のみに依存する体制では、現場で日々変化する業務課題への対応にタイムラグが生じ、AI投資の効果が限定的になりがちです。AIアプリの内製化により、現場の課題をリアルタイムでアプリケーションに反映できるようになり、AI活用の定着率と投資対効果を大幅に向上させることが可能になります。





研修では、実際のSapiaBox環境を使用した実践形式で、基礎から応用までを体系的に習得できます。









■closip 代表取締役 池田 武弘 コメント

「生成AIを導入したいが、何から始めればいいか分からない」――多くの企業・組織が、今まさにこの課題に直面しています。





私たちclosipは、「技術とサービスの溝を埋める」ことを信条に、お客様が本当に必要とするAIソリューションを、安全に、そして確実に届けることを目指しています。SapiaBoxは単なるAIサーバではありません。お客様の業務を理解し、最適なAIアプリケーションを設計・開発し、さらにお客様自身がAIを使いこなせるようになるまで伴走するソリューションです。





このたび、自社でオンプレミスAI基盤を有し、長年にわたりセキュリティ分野で豊富な実績を持つアセンテック様と提携できたことを、大変心強く思っております。ソフトウェアとハードウェアの両面からお客様を支える体制が整ったことで、医療、行政、金融をはじめとする、高い情報セキュリティが求められる分野において、安心してAI活用を進めていただける環境をお届けしてまいります。









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。

東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】





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