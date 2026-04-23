一般社団法人日本塗装工業会(以下、日塗装)では、11月16日の「いいいろ塗装の日」に向けて、建設塗装の魅力を自由な発想で表現する「デザイン画コンテスト」を開催します。28回目を迎える今回は、日塗装が取り組むさまざまな活動を背景に、「建設塗装の持つ魅力」が伝わる作品を募集します。





いいいろ塗装の日デザイン画コンテスト作品募集





■「いいいろ塗装の日」と本コンテストについて

日塗装は、建設塗装の技術向上や若手育成、地域に根ざした社会貢献活動など、業界の発展に向けた取り組みを続けてきました。建物を守り、街の景観を整え、暮らしを支える“塗装”の価値を広く伝えることを目的に、全国でさまざまな活動を行っています。その一環として、建設塗装の大切さや魅力をより多くの方に知っていただくため、日塗装が制定した記念日が 11月16日「いいいろ塗装の日」です。

本コンテストは、建設塗装に馴染みのない人にも、その価値や魅力を身近に感じてもらうために実施しているものです。28回目となる今回は、日塗装のさまざまな取り組みをヒントに、塗装の魅力が伝わる作品を募集します。「何かを塗っている場面」が含まれていれば、描き方や世界観は自由。緻密な現場描写はもちろん、物語性のある風景やデフォルメされた世界観など、塗装という仕事の楽しさが伝わる多様な視点からの表現を歓迎します。日々の暮らしや街並みが塗り替えによって生まれ変わる一瞬を、あなたならではの視点で表現してください。









【「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト概要】

主催 ： 一般社団法人日本塗装工業会(日塗装)

名称 ： 第28回「いいいろ塗装の日」デザイン画コンテスト

募集内容： 日塗装が取り組む活動を背景に「建設塗装の持つ魅力」が伝わる作品

※何かを塗っている場面を含むこと

応募規定： ◆「11月16日 いいいろ塗装の日」の文字をデザインの中に入れる

※西暦・年号(2026や令和8年等)、曜日は入れない

◆応募作品は未発表のものに限定 ※応募作品の返却はいたしません

◆A4判(297×210mm)の用紙を使用すること

-デザインはタテ向きのみ

-デジタル作成の場合は、A4判・解像度600dpi以上

◆画材や描き方は自由、デジタル・アナログとも可能

素材の切り張りなども可能ですが、目立った凹凸が出るものは審査対象外

例)〇 写真、切絵、スパンコールや糸等

× ビーズ、木板、押し花やドライフラワー、折り紙等

◆生成AIの使用は、部分的な場合のみ可能。

全体を生成AIで作成した作品は審査対象外

◆応募の時点で、他者の権利に侵害していない作品であること、

上記の規定内容に同意したこととみなします

応募資格： 不問(プロ・アマ問わず)

応募方法： ＜WEBエントリー＞

https://koubo.jp/contest/306407

上記サイトへアクセスし、応募詳細を確認の上、ご応募ください。

※作品コンセプトをコメント欄に最大100字程度で記入が必要

＜郵送の場合＞

作品の裏に、

・郵便番号・所在地・氏名・年齢・職業・電話番号

・募集を知った媒体・作品のコンセプト(100字程度)

を記入し、以下へご送付ください。

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目22-9 NTビル2階

株式会社フリーマン 「いいいろ塗装の日」コンテスト係 宛

応募締切： 2026年7月31日(金)(WEBは23：59まで。郵送は当日の消印有効)

審査 ： 日塗装による審査

賞 ： 最優秀賞1作品 10万円分の商品券及び表彰状

優秀賞4作品 3万円分の商品券及び表彰状

発表 ： 10月以降(予定)に日塗装のホームページで入賞作品を発表します。

入賞者には直接ご連絡・通知をいたします。

入賞者以外には、結果の通知は行いません。

また、審査の状況等に関するお問い合わせには回答いたしません。

著作権 ： 入賞作品に関わる知的財産権(著作権)は、賞の発表をもって主催者(日塗装)に全て譲渡されるものとします。なお、権利の譲渡対価は、当コンテスト規定の入賞賞品をもって充てるものとします。また、入賞作品の発表および展示に関する権利も主催者に帰属します。





※個人情報保護について

コンテストの応募作品および応募者の個人情報に関しましては、当コンテストの事務局と広報業務を担当している株式会社フリーマンが責任を持って管理いたします。応募者の個人情報は、入賞者への通知・連絡、賞品の発送等の目的以外には使用いたしません。なお、入賞作品と作者名等は、日塗装のホームページ等にて発表させていただきます。





＜第27回最優秀賞作品＞作者：山口 紗瑛さん(高校生／長野県)※受賞時の情報





WEBエントリー応募サイト 『KOUBO』





■日塗装の活動

日塗装は、1948年の設立以来、建設塗装の技術向上、人材育成、経営支援、社会貢献活動など、業界の発展に向けた幅広い取り組みを行ってきました。特に近年は、次世代を担う若手技術者の育成に力を入れており、技能継承や現場力の向上を目的とした研修・競技会を積極的に実施しています。

2025年9月には、北海道札幌市で「全国建築塗装技能競技大会」を開催し、全国の技能者が高度な技を披露しました(公式YouTube： https://x.gd/A7wY9 )。また、「らくがきなくし隊」による公共施設の落書き消しや塗り替えなど、地域に根ざした社会貢献活動にも取り組んでいます。









■一般社団法人日本塗装工業会(日塗装)について

会長： 加藤 憲利 ／ 本部： 東京都渋谷区鶯谷町19-22 塗装会館

約2,300社が加盟する国内唯一の塗装団体として1948年に設立され、全国47都道府県で技術向上や若手育成、社会貢献に尽力しています。2015年には国土交通省の「住宅リフォーム事業者団体登録制度」に登録され、信頼性の高い施工環境の整備を推進しています。

URL： https://www.nittoso.or.jp/





＜住宅リフォーム事業者団体のロゴマーク＞





日塗装HP