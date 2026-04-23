キオクシア：PCIe（R）5.0 高速インターフェース採用クライアントPC向けSSD「KIOXIA BG8シリーズ」を発表

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、クライアントPC向けにPCIe® 5.0 高速インターフェースを採用したKIOXIA BG8シリーズSSDを発表しました。第8世代BiCS FLASH™のTLCベース3次元フラッシュメモリを使用し、複数フォームファクターの提供により、薄型ノートPCやデスクトップPCに対応しています。本製品は現在PC OEM顧客にて評価中で、本製品搭載PCの出荷は2026年第2四半期以降に開始される見込みです。

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クライアントSSD「KIOXIA BG8シリーズ」

KIOXIA BG8シリーズは、前世代のモデル(1)と比較して、最大で47 ％のシーケンシャルリード、67 ％のシーケンシャルライト、44 ％のランダムリード、30 ％のランダムライトの性能向上を実現します。また、各動作における最高性能は、シーケシャルリードおよびライト性能で10,300 MB/sおよび 10,000 MB/s、ランダムリードおよびライト性能で1.4 MIOPSおよび1.3 MIOPS に達します。さらに、DRAM を搭載せず、ホストメモリバッファ（HMB）技術を採用し、ホストシステムのメモリを活用することで、省電力、TCO（総保有コスト）削減を実現します。また、3種類のM.2フォームファクター（Type 2230、Type 2242、Type 2280）をそろえており、幅広いシステム設計や搭載要件に対応しています。

KIOXIA BG8シリーズの他の主な特長

・PCIe® 5.0 (Gen5 x4) および NVMe™ 2.0d 準拠

・TCG Opalバージョン2.02による自己暗号化ドライブ（SED）サポート

・容量ラインアップ: 512 GB、1024 GB、2048 GB

注釈:

(1) KIOXIA BG7 シリーズ SSDとの比較

・記憶容量：1 MB (1メガバイト) ＝1,000,000 (10の6乗) バイト、1 GB (1ギガバイト) ＝1,000,000,000 (10の9乗) バイト、1 TB (1テラバイト) ＝1,000,000,000,000 (10の12乗) バイトによる算出値です。しかし、1 GB=1,073,741,824 (2の30乗) バイト、１TB=1,099,511,627,776 (2の40乗) バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

・IOPS: Input Output Per Second (1秒間に読み書きできる回数)・NVMeは、NVM Express, Inc.の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

・PCIeはPCI-SIGの商標です。

・その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お問い合わせ先：

国内特約店

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Source: Kioxia Corporation