宝暦元年創業の老舗味噌醤油製造会社やまうち本店(所在地：熊本県菊陽町、代表：山内 卓)は、2026年4月29日(水・祝)から5月6日(水)までの9日間、山内本店 菊陽工場にて「やまうち本店 大感謝祭」を盛大に開催いたします！

日頃ご愛顧いただいている皆様へ感謝を込めて、味噌や醤油の魅力を存分にお楽しみいただけるイベントを多数ご用意しました。イベント期間中の9日間は、例年大好評の「味噌の詰め放題」や「無料で楽しめる『工場見学ツアー』」に加え、今年は「手作り味噌教室」や「体験型ワークショップ」がさらに充実。さらに、熊本県球磨産のお米を使った「お米盛り放題」といった新企画も登場します。豪華商品が当たる大抽選会や、ワクワクのお楽しみ袋セール、特別ゲストによるステージイベントなど、見どころがいっぱいでお届けいたします。





［やまうち本店公式サイト］ ： https://yamauchihonten.com/

［日々麹舎公式サイト］ ： https://yamauchihonten.com/hibikoujiya/





『やまうち本店の大感謝祭』





◆発酵の恵みを体感！充実の体験型ワークショップ

やまうち本店の大感謝祭では、発酵食品の奥深さに触れる特別な体験型ワークショップをご用意しました。例年ご好評いただいている「味噌の詰め放題」や、当社の味噌醤油づくりの秘密を間近で見学できる「無料で楽しめる工場見学ツアー」に加え、今年はさらに内容を拡充！ 手作り味噌教室では、味噌作りの工程を体験し、自分だけのオリジナル味噌を仕込む喜びを味わえます。また、「塩こうじ教室」や「味噌玉作り教室」など、日々の食卓が豊かになる発酵食品の活用術を学べるワークショップがいっぱい。お子様から大人まで、楽しみながら発酵の魅力を体験いただけます。





＜みそだまづくり ※写真はイメージです＞





麹を学べるワークショップ





◆毎年大人気のイベントも開催！

「味噌の詰め放題」はもちろん、今年は熊本県球磨産のお米を使った「お米盛り放題」を新たに開催いたします！ また、お子様から大人の方まで人気の工場見学も開催！





＜超目玉企画！味噌詰め放題＞

1回1分間でカップに盛れるだけ盛ろう！過去には多いと4kg盛った方も！毎回大盛り上がりのイベントです。

開催日 ： 5月2日(土)～5月6日(水・振休)

参加料金： 無添加生みそ1,200円(税込)・・・300gで税込263円相当

最高級匠の味噌2,000円(税込)・・・300gで税込777円相当









＜醤油・味噌の工場見学＞

醤油の作り方、味噌の作り方を職人が丁寧に説明。普段見ることのできない工場の裏側を見ることができます！

開催日 ： 5月4日(月・祝)～5月6日(水・振休)

時間 ： 各日4回ずつ (1)9：30～10：15 (2)11：00～11：45

(3)12：30～13：15 (4)14：00～14：45

参加料金： 無料

※各回先着20名様





＜熊本県産の米盛り放題！＞

制限時間30秒で盛れるだけ盛り放題！

開催日 ： 5月2日(土)・5月3日(日・祝) 各日9時スタート

参加料金： 1,000円(税込)

※おひとりさま一回限り

※お米が無くなり次第、終了





右から)味噌詰め放題／工場見学の様子／米盛り放題 ※すべてイメージです





◆お楽しみ袋

期間中4,500～6,500円相当の商品が入ったやまうち本店おたのしみ袋を3,900円(税込)で販売！日々麹舎の商品がお得にげっとできるチャンスです。

数量限定：土日祝30袋・平日20袋 ※なくなり次第終了です









◆甘酒シェイク総選挙開催

日々麹舎の甘酒を使用したシェイクで好きなお味、気になるお味に投票！

皆様の投票により1位に輝いたシェイクはイベント終了後から1週間、半額でご提供いたします。





甘酒シェイク総選挙





◆驚きと笑顔がいっぱい！スペシャルイベント目白押し

期間中、やまうち本店菊陽工場では、お客様に心ゆくまで楽しんでいただけるよう、様々な特別企画が目白押しです。その他、ミニ味噌小袋の先着プレゼントや、上田アニさん、慶徳二郎さんを招いた特別ステージイベントを開催！さらに、子供の日には「グランパワーヒノクニ」もやってきます！

そして豪華商品が当たる大抽選会など、驚きと笑顔がいっぱいの9日間をお見逃しなく！





驚きと笑顔がいっぱい！スペシャルイベント目白押し





お腹が空いたら「日々麹舎」へ！おにぎりやだご汁に加え、新鮮な海鮮丼や特選定食をご用意。イベント期間中限定で、脂の甘みと旨味が特徴の「あそび豚」や、天草産アサリをふんだんに使用しただご汁など、地元の味覚を存分にお楽しみいただけます。





麹の魅力に触れる 日々麹舎の味噌・醤油グルメ！





◆日々麹舎 本店(唐人町店)でも一部イベントを開催！

熊本市中央区の「日々麹舎 本店(唐人町店)」においても、味噌詰め放題やお楽しみ袋の販売など限定企画を同時開催。

日々麹舎 菊陽町店のイベント期間に合わせてお楽しみいただけます。





＜味噌詰め放題＞

開催日 ： 5月4日(月・祝)・5月5日(火・祝)

参加料金： 最高級匠の味噌2,000円(税込)・・・300gで税込777円相当





＜数量限定！お楽しみ袋＞

価格 ： 3,900円(税込)

販売日： 4月29日(水・祝)～5月6日(水・振休)









＜ミニ味噌プレゼント＞

開催日：5月4日(月・祝)～5月6日(水・振休)

※各日先着30名様









◆やまうち本店大感謝祭 概要

日時：2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水) 各日9時～16時

日々麹舎でのお食事は 10～16時(L.O.15:00)

場所：山内本店菊陽工場

※一部イベントを日々麹舎 本店(唐人町店)でも開催









■会社概要

会社名 ： 株式会社山内本店

創業 ： 宝暦元年(1751年) ※現存する資料・史実より梅屋をはじめた初代「定七」としております

代表者 ： 山内 卓(10代目)

所在地 ： 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548

電話番号 ： 096-232-3300(代表)または 0120-306-014

主な事業内容： 醤油・味噌・各種調味料の製造および販売

URL ： https://yamauchihonten.com









■日々麹舎 菊陽町店について

店舗 ： 日々麹舎(ひびこうじや)

所在地 ： 〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町原水5548

TEL ： 096-232-3300(代表)

営業時間 ： 9時～16時

※テイクアウト 9時～16時

※店内飲食 10時～16時(LO 15時)

公式サイト ： https://yamauchihonten.com/hibikoujiya/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hibikoujiya/

定休日 ： 月曜日

(変更になる可能性があるので最新の情報は日々麹舎 公式SNSをご覧ください。)





日々麹舎 菊陽町





■日々麹舎 本店について

【店舗情報】

店舗名 ：日々麹舎 本店(ひびこうじや ほんてん)

営業時間 ：物販10時～16時／店内飲食 10時～16時(LO 15時00分)

定休日 ：月曜

所在地 ：〒860-0027 熊本県熊本市中央区西唐人町10

飲食席数 ：10席





日々麹舎 本店