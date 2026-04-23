CS放送「衛星劇場」では、世界中で人気を集めるグループ・BTSの出演番組を2026年4月・5月・6月に特集放送します。 2026年3月20日に待望のニューアルバムをリリースし、約4年ぶりのカムバックを果たしたBTS。4月からは新時代の幕開けとなるワールドツアーへと乗り出した彼らの再始動を記念し、CS「衛星劇場」では、3ヶ月にわたり「BTSスペシャル」を特集放送します。本特集では、世界的な飛躍を遂げる原点となった2015年～2016年の日本のライブ3作品に加え、彼らの素顔を垣間見ることができる貴重なバラエティ「AFTER SCHOOL CLUB【BTS出演回】」もあわせてお届けします。いずれも「衛星劇場」初放送。この貴重な機会をお見逃しなく！

防弾少年団 1st JAPAN TOUR 2015「WAKE UP:OPEN YOUR EYES」

★CS衛星劇場にて、4月30日(木)午後11:00他 放送！ 1stアルバム「WAKE UP」を引っ下げ、東京・大阪・名古屋・福岡の全国4都市6公演で約22,000人を動員したBTS 初の日本単独ツアーから、2015年2月11日に開催された幕張メッセ公演をお届けする。 （2015年2月11日 千葉・幕張メッセイベントホール）

2015 BTS LIVE＜花様年華 on stage＞ ～Japan Edition～at YOKOHAMA ARENA

★CS衛星劇場にて、5月24日(日)午後7:00他 放送！ BTS初の単独アリーナ公演。ツアータイトルの“花様年華（かようねんか）”は、人生の中でもっとも美しく輝く瞬間。会場を埋め尽くしたファンを、花様年華の世界観を作り上げたステージと圧巻のライブパフォーマンスで魅了。 （2015年12月9日 横浜アリーナ）

2016 BTS LIVE＜花様年華 on stage:epilogue＞ ～Japan Edition～

★CS衛星劇場にて、6月14日(日)午後3:45 放送！ BTSが、アジア10都市全14公演をめぐり計14万4千人を動員したツアーから、2016年8月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われたツアーファイナルの模様を放送。 （2016年8月14日 東京・国立代々木競技場第一体育館）

AFTER SCHOOL CLUB【BTS出演回】

★CS衛星劇場にて、6月5日(金)スタート！毎週(金)午後10:00他 K-POPアーティストたちが、SNSやTV電話を通じて世界中のファンからのリクエストや質問にリアルに答える！韓国の放送局アリランTVで放送され、世界各国で放送されているワールドワイドなK-POPバラエティ番組から、2013年～2015年にBTSメンバーが出演した全9回をお届け。

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★「BTSスペシャル」予告動画はこちら

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=l7owshWxTqQ

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