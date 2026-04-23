4月24日(金)から5月10日(日)まで、「REGAL Sneakers CAMPAIGN」を開催いたします。 REGAL MEMBERSアプリ登録で、今すぐREGALの対象スニーカーにご利用いただける10%OFFスペシャルクーポンを配信いたします。 ※既にアプリをご登録いただいている方にも、クーポンを配信いたします。アプリ内のクーポン画面をご確認ください。

MEN'S ITEM｜メンズ初夏のおすすめ

LADIES ITEM｜レディース初夏のおすすめ

■キャンペーン期間

2026年4月24日(金) 10:00 ー 5月10日(日) 23:59

■対象店舗

REGAL ONLINE SHOP REGAL SHOES R+ PLUS REGAL CORPORATION FIT-IN

※上記以外の店舗（アウトレット含む）ではご利用いただけません。 ※クーポンの使用にはREGAL MEMBERSアプリへのご入会（無料）が必要です。 ※割引対象は指定されているREGALスニーカーのみとなります。

https://www.regal.co.jp/shop_news/detail/regal-shoes/26s-regal-sneakers-campaign