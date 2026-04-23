淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」にて新たにスタートした、Nintendo Switch2用サバイバルパズルアクションゲーム「TOKYO SCRAMBLE」の世界観を体感できる脱出アトラクション「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」に、作中最恐の“Zino”『ショウグン』が高さ6mの立体バルーンとなって、4月25日（土）に登場いたします。 ゲームやアトラクションでプレイヤーの行く手を阻み、さまざまな特性で敏感にプレイヤーを見つけ出す“Zino”最恐の存在である『ショウグン』。真っ黒な肉体に、神々しい銀色の頭髪が圧倒的な存在感を放ちます。立体バルーンは、F駐車場入口すぐに設置され、「ニジゲンノモリ」へ来場されるお客様をお出迎え！ ニジゲンノモリは、どこを切り取っても絵になる特別な空間。雄大な自然に包まれた『ショウグン』は、まるでゲームの世界からそのまま現れたかのような迫力を放ちます。家族や仲間とともに、日常を忘れて夢中になれる、爽快感あふれる脱出アトラクションにぜひ挑戦してみてください。

■「TOKYO SCRAMBLE inニジゲンノモリ -Hide and Escape-」『ショウグンバルーン』 概要

展示開始： 2026年4月25日（土） 営業時間： 平日／12：00～18：00（最終受付17：30） 土日祝日／10：00～20：00（最終受付19：30） 内容： 兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」のF駐車場出入口に、高さ6mの『ショウグン』立体バルーンを展示。 ご来園頂いた皆様には、写真撮影などでバルーン展示をお楽しみ頂けます 料金： 展示の撮影は無料。アトラクション入場には別途チケットが必要 HP： https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■ 『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』概要

オープン日： 2026年3月7日（土） 場所： 兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内)

■『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ-Hide and Escape-』とは

ニジゲンノモリが共同IPホルダーを務める、Nintendo Switch 2用新作ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の世界でミッションに挑戦する脱出アトラクション。 ニジゲンノモリでは、ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』の発売を機に、新アトラクション『TOKYO SCRAMBLE in ニジゲンノモリ -Hide and Escape-』をオープンいたします。尚、本アトラクションは「ゴジラ迎撃作戦」や「ドラゴンクエスト アイランド」に近接しており、ニジゲンノモリを周遊する中でも立ち寄りやすい場所にて運営してまいります。 『TOKYO SCRAMBLE』ファンの方々にも、大自然×ITテクノロジーより再現されたゲームの世界観をお楽しみ頂くとともに、兵庫県・淡路島の魅力を「ニジゲンノモリ」から発信いたします。

営業時間： 平日／12：00～18：00（最終受付17：30） 土日祝日／10：00～20：00（最終受付19：30） 料金： 大人（12歳以上）／1,400円、小人（5歳～11歳以下）／900円 ※上記価格は全て税込み ※小人の入場には、1名以上の保護者（大人）の同伴が必要となります ※4歳以下無料 ※入場券は時間指定制です 購入方法： https://www.asoview.com/channel/tickets/FJwHR7DnL7/ HP： https://nijigennomori.com/tokyoscramble_awaji/?utm_campaign=pr お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■ （参考）Nintendo Switch 2用ゲーム『TOKYO SCRAMBLE』概要

名称： TOKYO SCRAMBLE 対応機種： Nintendo Switch 2 専用 対応言語： 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、イタリア語、ポルトガル語（ブラジル）、ロシア語 ジャンル： サバイバルパズルアクション 価格： ダウンロード版：2,980円（税抜） プレイ人数： ・基本プレイ：1人 ・おすそわけ通信：ゲームチャットのメンバーもしくは近くの人と最大4人まで 開発： Adglobe Inc. HP： https://tokyoscramble.com/ja/

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