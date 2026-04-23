トヨタ自動車株式会社の文化施設であるトヨタ博物館(愛知県長久手市)は、2026年5月16日(土)に「第2回 Classic Car Meeting」を開催します。





Classic Car Meeting ロゴ





約100台の出場オーナー車両展示





トヨタ博物館では、TOYOTA CLASSIC*の活動として、クルマ文化に触れる場である常設展示や企画展、愛車仲間と集う場であるクラシックカー・フェスティバルや、ヘリテージカー体験などを通じて、クルマ文化の継承と発信に取り組んでまいりました。昨年11月には、愛車仲間とより気軽に集える場を目指して、当館初となるClassic Car Meetingを開催し、多くのオーナーの皆様にご参加いただきました。今回、現在開催中の企画展「熱狂を生む技術者たち」と連動し、クルマづくりに込められた技術者たちの情熱や魅力を体感いただく機会とともに、約100台の1980～90年代の日本車のオーナー車両に集結いただき、第2回 Classic Car Meetingを開催します。

*TOYOTA CLASSIC：トヨタのクルマヘリテージ活動の総称





愛車仲間との交流





記念撮影





＜実施内容＞

日時 ：5月16日(土)10:00～16:30 (雨天決行)

会場 ：トヨタ博物館 P1駐車場 (愛知県長久手市横道41-100)

テーマ：「1980～90年代の日本車」





＜プログラム＞

10:00-10:15 オープニングセレモニー(館長挨拶など)

10:00-16:30 出場オーナー車両展示、交流(14:30-15:30の間はパレード)

11:15-11:45 館長のお散歩トーク

11:00-12:00 同乗試乗会(1回目)

13:00-14:00 同乗試乗会(2回目)

※当日10:15受付、希望者多数の場合は10:30に抽選を行います

13:00-14:00 特別講演会「榊原館長が聴く！」渡邉衡三様による講演

※一般来館者も聴講可能

14:30-15:30 出場オーナー車両の構内パレード

16:15 クロージング(記念撮影)





(1) 1980-90年代の日本車100台 展示・構内パレード

日本全国から1980-90年代の日本車オーナーが集結。

出場オーナーだけでなく、一般来館者にも走行車をご覧いただき、クルマの音や雰囲気を通じてクルマの魅力を感じていただく場です。





(2) 特別講演会「榊原館長が聴く！」

ゲスト：「渡邉衡三様(元スカイライン開発責任者)による講演」

時間 ：13:00～14:00

場所 ：文化館1階ホール

渡邉様がR32～R34スカイラインGT-R開発を振り返り、実験主担・商品主管として世界一を目指した思想、現場重視のものづくりと走りの進化、今後のクルマへの期待を語っていただきます。





(3) 同乗試乗会

時間：1回目11:00～12:00、2回目13:00～14:00

場所：P1駐車場 奥左側通路(抽選場所もこちら)

車両：初代ソアラ、初代セルシオ

構内にて、同乗してご試乗いただける「同乗試乗会」を実施します。一般のご来館者の皆さまもご参加可能なイベントです。当日受付10:15、参加希望者多数の場合は10:30より抽選を行い、ご当選された方にご乗車いただきます。





(4) グルメゾーン

長久手市商工会より、キッチンカー2台出店









【トヨタ博物館のご案内】

所在地 ： 〒480-1118 愛知県長久手市横道41-100

・地下鉄東山線「藤が丘」駅よりリニモに乗り換え

「芸大通」駅下車、徒歩5分

・名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km(グリーンロード沿い)

TEL ： 0561-63-5151

FAX ： 0561-63-5159

開館時間： 9:30～17:00(入館受付は16:30まで)

休館日 ： 月曜日(祝日の場合は翌平日)

入場料 ： 大人1,200円 シルバー(65歳以上)700円 中高生600円 小学生400円

※消費税込み／団体割引あり／割引対象外期間あり





詳細はトヨタ博物館公式Webサイトをご覧ください。

https://toyota-automobile-museum.jp/