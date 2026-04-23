コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」は、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 コラボジュエリーの受注を開始いたしました。（受注期間：4/23～5/20）

https://fanfunmarket.co.jp/artist/276-gundam_hathaway

■STRICT-G THE KISS『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ハサウェイ・ノア シルバーリング

STRICT-GとTHE KISS のコラボアイテム。 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のハサウェイ・ノアをイメージしたシルバーリングです。 パイロットスーツをモチーフに取り込んだV字デザインに、イメージカラーストーンをセット。内側にはΞ（クスィー）ガンダムマークと名前の刻印を施しました。

素材：シルバー925 ルース：Nanogems サイズ展開：7～17（奇数）号 サイズ直し：不可 付属：オリジナルBOX 価格：16,500円(税込)

■STRICT-G THE KISS『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』ギギ・アンダルシア シルバーリング

STRICT-GとTHE KISS のコラボアイテム。 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』のギギ・アンダルシアをイメージしたシルバーリングです。 ベルトやバッグのモチーフを取り込んだストレートデザインに、イメージカラーストーンをセット。イエローゴールドコーティングで仕上げ、内側には胸元のリボンのマークと名前の刻印を施しました。

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティング ルース：Nanogems サイズ展開：7～17（奇数）号 サイズ直し：不可 付属：オリジナルBOX 価格：16,500円(税込)

■STRICT-G THE KISS『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』 ネックレス

STRICT-GとTHE KISS のコラボアイテム。 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』をイメージしたネックレスです。 マフティーマークのモチーフにワンポイントのストーンをあしらい、シンプルに仕上げました。

素材：シルバー925 ルース：Nanogems サイズ展開：40㎝＋5㎝アジャスター 付属：オリジナルBOX 価格：18,700円(税込)

■オリジナルBOX

©創通・サンライズ

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは 『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

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