出張リラクゼーションサービス「ホググ」を提供する株式会社HOGUGUテクノロジーズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡賢一、以下当社）は、有限会社白玉産業（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北出守）が運営するユートピア白玉温泉にホググ法人提携プラン「ホググOfficial Partners」の提供を開始しました。2026年4月26日（日）より、施設内での特別優待クーポンの配布および出張施術の受け入れが可能となります。またこれを記念し同日「よい風呂の日」に特別イベントを開催いたします。

■ 導入の背景：温浴業界の課題と「ホググ Official Partners」の解決策

温浴業界では昨今の「ととのう」ブームにより、サウナ・スパへの1回あたりの平均支出額が過去2年間で15％※増加しており、施設内での顧客体験へのさらなる価値提供が求められています。大阪・京橋で長年愛される「ユートピア白玉温泉」においても、伝統を守りながらも来場者へ新しい体験を提供できるかを模索し、これまでにも様々なコラボレーションを実現されてきました。今回「ホググ Official Partners」の提供により、以下の価値を共に創出してまいります。

・来場者にとって： 「ホググ」アプリを利用して、施設内でのリラクゼーション体験が可能。湯上がりの最もリラックスした状態で、移動の負担なくもみほぐしなどのリラクゼーションを受けられます。 ・施設にとって：スタッフ採用の負担なく「ホググ」セラピストによる高品質なサービスを提供できるようになります。これにより、効率的な運営とサービス付加価値の向上という両方の課題を解決します。

※出典：レポートオーシャン株式会社「日本サウナおよびスパ市場規模、シェア、競争環境、トレンド分析レポート」（2025年06月）

■ サービス提供開始記念！「よい風呂の日」特別イベントを実施

提供開始を記念し、当日はご来場いただいている皆様にリラクゼーションサービス体験を特別価格にてご提供いたします。 ・実施期間： 2026年4月26日（日）①10:00-13:00、②15:00-18:00 ・場所 : ユートピア白玉温泉3階多目的会議室 ※2階別途スペースで受付 ・対象者： ユートピア白玉温泉をご利用のすべてのお客様 ・イベント特典： 「湯上がりクイックもみほぐし」 ・価格：15分 1,000円（税込） ・内容：「ホググ」セラピストによる、お試しクイック施術を施設内特設スペースにて実施。 ・利用方法： 当日、施設内の特設カウンターにて受付。 ・特別プレゼント：施術体験した方に、次回「ホググ」利用時に使える20%割引クーポンをプレゼント ぜひこの機会にお風呂上がりやサウナ後、少しの空き時間等にリラクゼーションサービスを受けてみてはいかがでしょうか？

■法人提携プラン「ホググ Official Partners」とは

「ホググ Official Partners」は、リラクゼーションセラピスト採用の手間をかけずに運用開始でき、お客様が必要な時いつでもリラクゼーションを提供できるのが強みです。利便性の向上により顧客満足度を高めるだけでなく、施設の特性に合わせた柔軟な運用も可能です。 ・導入費用、月額費用は一切かかりません。 ・施設専用のクーポンを発行いたします。 ・施術スペースがあれば、施設内でのサービス提供が可能です。 ・施設で開催されるイベントへの出張も承ります。 本サービスにご興味をお持ちいただけましたらご相談からでも結構ですので下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。

■ ユートピア白玉温泉とは

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNEnd4VSpYv8dTXQp72vV77__G4jdkLpDJE86Dcj4yNgxZ2Q/viewform

1963年（昭和38年）創業。大阪・京橋蒲生エリアで地域に密着した老舗銭湯です。オーナーこだわりのボナサウナ、氷風呂、高濃度炭酸泉など、多彩な温浴設備は「サウナーの聖地」としても知られ、プロ野球選手をはじめとするスポーツ関係者からも厚い支持を得ています。 公式サイト：https://utopia-shiratama.com/

■ 「ホググ」とは

アプリで手軽にセラピストを呼べる出張リラクゼーションサービスです。累計予約数31万件（2026年4月時点）を突破。厳選されたセラピストと相互レビュー制度により、安全かつ高品質なマッチングを実現。現在は法人提携プラン「ホググ Official Partners」や福利厚生プラン「ホググ for Business」を展開し、形式を選ばない癒しの形を提案しています。 公式サイト：https://hogugu.com/

■ユートピア白玉温泉 代表取締役 北出守様

当店が掲げる運営目標「Well-being（心身の健康と充実）」の実現に向け、この度、出張リラクゼーションサービス「ホググ Official Partners」を導入いたしました。 日本の伝統的な癒やしである「銭湯」と、「ホググ」セラピストの「リラクゼーション」。この二つを掛け合わせた連続的な体験は、お客様の心身をより深く解きほぐし、単なる入浴を超えた「自分を整えるひととき」を提供できるものと確信しております。 地域の皆様のWell-being向上に寄与するとともに、これまでにない付加価値を備えた次世代の銭湯として、さらなる癒やしを追求してまいります。

■株式会社HOGUGUテクノロジーズ 代表取締役 花岡賢一

長年地域に愛されているユートピア白玉温泉様への「ホググ Official Partners」導入開始を大変光栄に存じます。温浴後の最もリラックスした状態で、移動の負担なく「ホググ」のセラピストによる施術が受けられることは、お客様に極上の「ととのい」体験をお届けできると確信しています。これは、単なる付加価値向上に留まらず、温浴業界が抱える集客課題に対し、「ホググ Official Partners」が効率的かつ高品質な解決策を提供する新たな一歩でもあります。 今後もユートピア白玉温泉様と共に、様々な癒しの形を提案し続け、お客様の健康とリラクゼーションに貢献してまいります。

◼︎「ホググ」に関するお問い合わせ先 会社名：株式会社HOGUGUテクノロジーズ 代表者：代表取締役 花岡 賢一 ホームページ：https://info.hogugu.com/information/ 本社：大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル9階 支店：東京都千代田区九段南4-3-4 Polar九段2階 事業内容：スマホアプリ「ホググ」の企画・開発・運営 お問合せ : info@hogugu.com

◼︎ユートピア白玉温泉に関するお問い合わせ先 会社名：有限会社白玉産業 代表者：北出守 ホームページ：https://utopia-shiratama.com 本社：大阪府大阪市城東区蒲生2-7-36 事業内容：公衆浴場業・コワーキングスペースの運営 お問い合わせ：utopia.shiratama4126@gmail.com