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【伊豆マリオットホテル修善寺】シェアスタイルで楽しむ伊豆の夏の美食を、地元のクラフトビールとともに「Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」を発売
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
伊豆マリオットホテル修善寺（静岡県伊豆市、支配人：石黒邦彦）では、2026年6月1日(月)から8月31日(月)まで、レストラン「Grill & Dining G(グリル アンド ダイニング ジー)」にて、クラフトビールに寄り添う夏季限定のシェアスタイルディナー「Brew & Spice Gathering(ブリュー アンド スパイス ギャザリング) -Summer Share Dinner(サマー シェア ディナー)-」を発売いたします。
夏の香りとスパイス、そしてクラフトビールの個性が一皿ごとに重なり合う、シェアプレートディナーをご用意いたしました。天城の清流が育てた紅姫あまごを用いたアミューズ。前菜にはイズシカソーセージと夏野菜を香ばしく仕上げた彩り豊かなアヒージョを、スープは魚介と美味鳥の旨みが溶け合う風味豊かなブイヤベースなど土地の恵みを軸にした多彩な味わいが楽しめるラインナップです。メインには、国産牛サーロインとBBQバックリブのグリルにビールステーキバターを合わせた一品をテーブルにお持ちします。
さらに、味わいと香りの調和を丁寧に描いたディナーコースには、修善寺のクラフトビール〈ベアード・ブルーイング〉が料理に合う組み合わせとして提案いただいた三種のビールの厳選ペアリングをご用意。それぞれの料理の個性を引き立てる絶妙なマリアージュをお愉しみいただけます。
香ばしい湯気とビールグラスの向こうに広がる伊豆の夏景色を、旬の味覚とともにご堪能ください。
■「Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」について
夏の香りとスパイス、クラフトビールの個性が調和する夏限定のシェアスタイルのディナー。地元食材や伊豆の旬の味覚を用い、国産牛グリルや魚介料理を中心に構成し、修善寺のクラフトビール三種（修善寺ヘリテッジヘレス・わびさびジャパンペールエール・帝国IPA）とのペアリングをお楽しみいただきます。
＜メニュー詳細＞
【Amuse plate(アミューズプレート)】
天城産“紅姫あまご”のビール酵母マリネ ピクルス添え
※おすすめペアリングビール：わびさびジャパンペールエール
【Appetizers plate(アペタイザープレート)】
イズシカソーセージと夏野菜とカマンベールのアヒージョ
※おすすめペアリングビール：修善寺ヘリテッジヘレス
【Seasonal soup(シーズナルスープ)】
スパイニーロブスター、旬のスズキ、ムール貝と美味鳥のブイヤベース
※おすすめペアリングビール：修善寺ヘリテッジヘレス
【Main plate(メインプレート)】
国産牛サーロインとBBQバックリブのグリル ビールステーキバターと野菜のグリル添え
※おすすめペアリングビール：帝国IPA
【Today’s rice bowl(トゥデイズライスボウル)】
鰻の白焼きのミニ丼 伊豆わさび添え
※おすすめペアリングビール：わびさびジャパンペールエール
【Desert plate(デザートプレート)】
みしまマンゴーパフェ
■ペアリングビールについて（写真左より）
【わびさびジャパンペールエール】
静岡県産のわさびと緑茶を使用し、ハーブ系の個性を持つホップ
数種を投入。主張し過ぎない個性が光る“わびさび”なエール。
【帝国IPA】
英国の伝統的なレシピを基に、花のようなホップの香りと
ビスケットのような麦芽の個性がバランスよく調和したIPA。
【修善寺ヘリテッジヘレス】
麦芽本来の味わいと香りを重視して、ホップの苦みは控えめ。
麦芽のほんのりとした甘みがありつつ、後味はスッキリ。
「 Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」概要
期間： 2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間： 17:30〜21:00（L.O.）
場所： レストラン「Grill & Dining G」
料金： 1名様 15,000円
※上記料金は、サービス料・消費税込みの料金です。
※食材の仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。
■伊豆マリオットホテル修善寺
Chef 由良 孝幸（ユラ タカユキ）
「夏に楽しむクラフトビールの香りを、料理の中でどう表現するかをテーマにメニューを考えました。天城や伊豆の食材を軸に、スパイスやグリルの香ばしさを重ねることで、ビールとともに食事が進む構成としています。シェアスタイルならではの、会話が自然と生まれる時間も含めて楽しんでいただければと思います。」
■シェアディナー付宿泊プラン
「Summer Share Plate Dinner Stay(サマーシェアプレートディナーステイ)」概要
期間： 2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
※除外日：2026年8月7日(金)〜15日(土)
内容： ・温泉露天風呂付プレミアルームやドッグフレンドリー
ルームなどから選べる客室でのご宿泊
・レストランでのご夕食
「Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」
・レストランでのご朝食
料金： 1名様33,997円〜（2名1室ご利用時）
※2名様より、3日前までの事前予約制となります。
※上記料金は、サービス料・消費税込みの料金です。別途、入湯税を申し受けます。
※食材の仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。
※ドッグフレンドリールームをご利用の場合、愛犬1頭につき、愛犬宿泊料として別途5,500円（2頭目は2,200円）を申し受けます。
※料金は客室タイプ、ご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
■ベアード・ブルワリーガーデン修善寺について
静岡県伊豆市にあるベアード・ブルワリーガーデン修善寺は、クラフトビール醸造所にタップルームやビアデッキ、農園を備えた体験型ブルワリーです。伊豆の山々と清流を望む環境の中で、常時約20種のクラフトビールを醸造直結の鮮度で提供します。
持続可能な製造方法にも取り組み、地域の自然と向き合いながら、伊豆の風土を映したビール文化を発信しています。
所在地：静岡県伊豆市大平1052-1
URL：http://www.bairdbeer.com
＜ご予約・お問い合わせ先＞
伊豆マリオットホテル修善寺
TEL：0558-72-1311 URL： https://www.izu-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
伊豆マリオットホテル修善寺 広報担当：釜中・裏川
TEL：0558-72-8003 E-mail： mark@izu-marriott.com
伊豆マリオットホテル修善寺（静岡県伊豆市、支配人：石黒邦彦）では、2026年6月1日(月)から8月31日(月)まで、レストラン「Grill & Dining G(グリル アンド ダイニング ジー)」にて、クラフトビールに寄り添う夏季限定のシェアスタイルディナー「Brew & Spice Gathering(ブリュー アンド スパイス ギャザリング) -Summer Share Dinner(サマー シェア ディナー)-」を発売いたします。
夏の香りとスパイス、そしてクラフトビールの個性が一皿ごとに重なり合う、シェアプレートディナーをご用意いたしました。天城の清流が育てた紅姫あまごを用いたアミューズ。前菜にはイズシカソーセージと夏野菜を香ばしく仕上げた彩り豊かなアヒージョを、スープは魚介と美味鳥の旨みが溶け合う風味豊かなブイヤベースなど土地の恵みを軸にした多彩な味わいが楽しめるラインナップです。メインには、国産牛サーロインとBBQバックリブのグリルにビールステーキバターを合わせた一品をテーブルにお持ちします。
さらに、味わいと香りの調和を丁寧に描いたディナーコースには、修善寺のクラフトビール〈ベアード・ブルーイング〉が料理に合う組み合わせとして提案いただいた三種のビールの厳選ペアリングをご用意。それぞれの料理の個性を引き立てる絶妙なマリアージュをお愉しみいただけます。
香ばしい湯気とビールグラスの向こうに広がる伊豆の夏景色を、旬の味覚とともにご堪能ください。
■「Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」について
夏の香りとスパイス、クラフトビールの個性が調和する夏限定のシェアスタイルのディナー。地元食材や伊豆の旬の味覚を用い、国産牛グリルや魚介料理を中心に構成し、修善寺のクラフトビール三種（修善寺ヘリテッジヘレス・わびさびジャパンペールエール・帝国IPA）とのペアリングをお楽しみいただきます。
＜メニュー詳細＞
【Amuse plate(アミューズプレート)】
天城産“紅姫あまご”のビール酵母マリネ ピクルス添え
※おすすめペアリングビール：わびさびジャパンペールエール
【Appetizers plate(アペタイザープレート)】
イズシカソーセージと夏野菜とカマンベールのアヒージョ
※おすすめペアリングビール：修善寺ヘリテッジヘレス
【Seasonal soup(シーズナルスープ)】
スパイニーロブスター、旬のスズキ、ムール貝と美味鳥のブイヤベース
※おすすめペアリングビール：修善寺ヘリテッジヘレス
【Main plate(メインプレート)】
国産牛サーロインとBBQバックリブのグリル ビールステーキバターと野菜のグリル添え
※おすすめペアリングビール：帝国IPA
【Today’s rice bowl(トゥデイズライスボウル)】
鰻の白焼きのミニ丼 伊豆わさび添え
※おすすめペアリングビール：わびさびジャパンペールエール
【Desert plate(デザートプレート)】
みしまマンゴーパフェ
■ペアリングビールについて（写真左より）
【わびさびジャパンペールエール】
静岡県産のわさびと緑茶を使用し、ハーブ系の個性を持つホップ
数種を投入。主張し過ぎない個性が光る“わびさび”なエール。
【帝国IPA】
英国の伝統的なレシピを基に、花のようなホップの香りと
ビスケットのような麦芽の個性がバランスよく調和したIPA。
【修善寺ヘリテッジヘレス】
麦芽本来の味わいと香りを重視して、ホップの苦みは控えめ。
麦芽のほんのりとした甘みがありつつ、後味はスッキリ。
「 Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」概要
期間： 2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間： 17:30〜21:00（L.O.）
場所： レストラン「Grill & Dining G」
料金： 1名様 15,000円
※上記料金は、サービス料・消費税込みの料金です。
※食材の仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。
■伊豆マリオットホテル修善寺
Chef 由良 孝幸（ユラ タカユキ）
「夏に楽しむクラフトビールの香りを、料理の中でどう表現するかをテーマにメニューを考えました。天城や伊豆の食材を軸に、スパイスやグリルの香ばしさを重ねることで、ビールとともに食事が進む構成としています。シェアスタイルならではの、会話が自然と生まれる時間も含めて楽しんでいただければと思います。」
■シェアディナー付宿泊プラン
「Summer Share Plate Dinner Stay(サマーシェアプレートディナーステイ)」概要
期間： 2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
※除外日：2026年8月7日(金)〜15日(土)
内容： ・温泉露天風呂付プレミアルームやドッグフレンドリー
ルームなどから選べる客室でのご宿泊
・レストランでのご夕食
「Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」
・レストランでのご朝食
料金： 1名様33,997円〜（2名1室ご利用時）
※2名様より、3日前までの事前予約制となります。
※上記料金は、サービス料・消費税込みの料金です。別途、入湯税を申し受けます。
※食材の仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。
※ドッグフレンドリールームをご利用の場合、愛犬1頭につき、愛犬宿泊料として別途5,500円（2頭目は2,200円）を申し受けます。
※料金は客室タイプ、ご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。
■ベアード・ブルワリーガーデン修善寺について
静岡県伊豆市にあるベアード・ブルワリーガーデン修善寺は、クラフトビール醸造所にタップルームやビアデッキ、農園を備えた体験型ブルワリーです。伊豆の山々と清流を望む環境の中で、常時約20種のクラフトビールを醸造直結の鮮度で提供します。
持続可能な製造方法にも取り組み、地域の自然と向き合いながら、伊豆の風土を映したビール文化を発信しています。
所在地：静岡県伊豆市大平1052-1
URL：http://www.bairdbeer.com
＜ご予約・お問い合わせ先＞
伊豆マリオットホテル修善寺
TEL：0558-72-1311 URL： https://www.izu-marriott.com
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先】
伊豆マリオットホテル修善寺 広報担当：釜中・裏川
TEL：0558-72-8003 E-mail： mark@izu-marriott.com