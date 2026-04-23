【伊豆マリオットホテル修善寺】シェアスタイルで楽しむ伊豆の夏の美食を、地元のクラフトビールとともに「Brew & Spice Gathering -Summer Share Dinner-」を発売

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