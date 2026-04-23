菰野町は、観光誘客の促進と地域の魅力発信を目的として、道の駅記念切符の新デザインを2026年4月11日（土）より販売開始いたしました。

道の駅記念切符は、定期的にデザインが変更される人気の記念アイテムで、1枚200円で販売されています。

今回の新デザインには、菰野町のPRパートナーであり、織田信長の孫娘・八重姫役の声優を務める俳優・高橋ゆなさんをモデルとして起用。地域ゆかりのストーリー性と親しみやすさを兼ね備えた、魅力あるデザインに仕上がっています。







さらに本企画では、町内各地の文化財に設置された二次元バーコードと連動したデジタルコンテンツを展開しています。バーコードを読み取ることで、高橋ゆなさんによる解説動画を視聴でき、来訪者は歴史や文化への理解を深めながら、より充実した観光体験を楽しむことができます。

本取り組みは、従来の記念グッズの枠を超え、リアルとデジタルを融合させた新たな観光プロモーションの一環として実施しています。観光客の回遊性向上や滞在時間の延長、さらには地域文化への関心喚起が期待されます。

新デザインの道の駅記念切符は、町内の道の駅にて販売しております。菰野町を訪れた際には、旅の思い出としてぜひお買い求めください。

詳しくはこちら

https://www.kanko-komono.com/news/4444/

菰野町の魅力｜道の駅菰野ふるさと館











■ 「道の駅 菰野」の特色

1階の物産コーナーでは、地場産品や選りすぐりのお土産を豊富に取り揃えております。夏場を除き販売される「草もち」や「おはぎ」は、地元の方々や観光客にリピーターが多い人気商品です。2階には菰野町観光協会が併設されており、より詳細な町内観光やイベント情報の提供を行っております。

■ 施設概要

名称：道の駅 菰野

所在地：〒510-1233 三重県三重郡菰野町菰野2256

営業時間：9:00～17:00

定休日：年末年始

電話番号：059-394-0116

アクセス：

近鉄湯の山線「中菰野駅」より徒歩3分

新名神高速道路「菰野IC」より約5分

※「お食事処マコモの里」は2020年8月をもちまして閉店いたしました。長らくのご愛顧誠にありがとうございました。現在は、地場産品の販売や観光案内を通じて、より一層のサービス向上に努めております。

【道の駅菰野ふるさと館に関するお問い合わせ先】

電話：059-394-0116

詳しくはこちら

https://www.sato.pref.mie.lg.jp/facility_single/?id=10