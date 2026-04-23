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【東京ミッドタウン日比谷】「日比谷ライブパフォーマンスアワード」ファイナリスト9組が決定！！宮本亞門氏、城田優氏ら各界のプロフェッショナルが審査員として参加し未来の才能を選出
次代の才能を顕彰する「日比谷ライブパフォーマンスアワード」 5月開催の「HIBIYA LIVE FESTIVAL 2026」メインステージでファイナリストがパフォーマンスを披露
東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町／事業者：三井不動産株式会社）を運営する東京ミッドタウンマネジメント株式会社は、2026年より新たにスタートした「日比谷ライブパフォーマンスアワード」において、厳正な選考を経て、ファイナリスト9組が決定いたしました。選出されたファイナリストは、2026年5月10日（日）に東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場のメインステージに出演し、審査員および来場者の前でライブパフォーマンスを披露します。
【選出されたアーティスト（一部）】
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決定！選出された9組のアーティスト（五十音順）
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本アワードは、若手アーティストの発掘と活動支援を目的に展開してきた「NEXTアーティスト」を発展的に刷新し、ライブパフォーマンスの魅力によりフォーカスした新たな取り組みとしてスタートしました。今年も音楽、舞台芸術、身体表現など多様なジャンルから多くの応募が寄せられ、審査委員長を務める演出家・宮本亞門氏をはじめとする審査員が、表現力や独創性、将来性などの観点から厳正な審査を実施。その結果、ライブの場でこそ発揮される表現力や存在感を兼ね備えたファイナリストが選出されました。グランプリ受賞者には、国内外の舞台やパフォーマンスに触れる特別な体験機会の提供に加え、審査員との特別対談やコラボレーションなど、表現の可能性を広げるさまざまな支援プログラムを用意しています。エンターテインメントの街・日比谷から生まれる次世代アーティストたちの挑戦に、ぜひご期待ください。
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「日比谷ライブパフォーマンスアワード」ファイナリスト9組（五十音順）
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●大平一心
ジャンル：J-POP
21歳の四刀流（作詞・作曲・歌・ダンス）ソロアーティストである。Sony Music Entertainmentで約5年活動後、高校1年で独立。TikTok LIVEを中心に発信し、1年でワンマン4回を成功させた。オリジナル曲「一生の片思い」はサブスク150万回再生を記録。制作とパフォーマンスを一貫し、さらなる飛躍を目指す。
Instagram: https://www.instagram.com/isshin_03140/
TikTok: https://www.tiktok.com/@isshin_oohira314
●ON
ジャンル：四腕
「四腕」を扱う表現者。学生時代にクラウンを始め、そこでジャグリングやパントマイムなどに触れる。同時期に演劇やコンテンポラリーダンスの団体に所属し、ジャグリングの技術を基盤としたオブジェクトを扱う作品の制作にも励む。それらの集大成として、自分の体でもありオブジェクトでもある四腕による演技を見出し、ジャンルに捉われない技術・表現を模索している。
Instagram: https://www.instagram.com/on_juggling/
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●佐藤奏子
ジャンル：ミュージカル
山形県新庄市出身。15歳より声楽を学び、東京藝術大学音楽学部声楽科ソプラノ専攻卒業。在学中にミュージカル『Guys and Dolls』ヒロイン役に抜擢。卒業後は数々の舞台作品で主要キャストを務める。某テーマパークCM歌唱、ナイトショーでソプラノソロを担当するなど、ジャンルを越えて活動している。
Instagram: https://www.instagram.com/kanaco_sato/
X: https://x.com/kanaco254
YouTube: https://www.youtube.com/@kanacosong
●ゼロから打ち師始めます。
ジャンル：ヲタ芸
2018年に結成し、YouTube上での動画投稿を開始。2020年に開始したショート動画が好評となり、活動を拡大。2024年には『ドラマ&映画【推しの子】』のヲタ芸演出および公式コラボレーションを実施し、2025年には国内のオーディション番組を制してニューヨークの殿堂『アポロシアター』でパフォーマンスを披露。ヲタ芸文化を牽引するグループとして、精力的にヲタ芸の魅力を発信し続けている。
Instagram: https://www.instagram.com/zerouchi_restart/
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TikTok: https://www.tiktok.com/@zerouchirestart
YouTube: https://www.youtube.com/@zerouchirestart
●戸辺葵
ジャンル：ダンス
幼少期よりバレエ、ジャズ、HIPHOP、K-POP、TAP、歌、お芝居、アクロバットなど多彩なジャンルのパフォーマンスを学び、国内外のダンス大会多数優勝、文部科学大臣賞受賞、ミュージカル出演などを経験する。アポロアマチュアナイトJP24-25では出場者 839組中、本場NYアポロシアタープロデューサーマリオン氏選出による審査員特別賞受賞、NYアポロシアターにて日本人最年少ゲスト出演を果たす。
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●ブラウネル月翔
ジャンル：ボーカル・タップダンス
北海道在住、12歳のシンガー／タップダンサー。日テレ「歌唱王」出演。アポロアマチュアナイトジャパンに出演（フジテレビ放送）。ソウルタップフェスティバルデュオコンテスト、カワサキタップフェスティバル子どもの部グランプリ受賞。国際声楽コンクール東京ミュージカル部門小学生の部第1位。Hibiya Festival2025ステップライブ出演。歌とタップを愛し、世界で活躍するエンターテイナーを目指す。
Instagram: https://www.instagram.com/lilith_dylan/
●BLUE TOKYO
ジャンル：男子新体操×ストリートダンス
2025年 JAPAN THEATER [SEIMEI]
2023年 Fantasy on Ice 2023
2021年 東京2020パラリンピック競技会閉会式
2019年 氷艶2019-月光かりの如く
NBA JAPAN GEMES2019ハーフタイムショー
2018年 American’s Got Talent season 13
2017年 WORLD OF DANCEラスベガス大会優勝
Instagram: https://www.instagram.com/bluetokyoofficial/
●三浦コウ
ジャンル：ピアノソロ（インストゥルメンタル）
東京音楽大学ピアノ演奏家コースを経て同大学院を修了。ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan第1位グランプリ受賞。YouTubeでは“眠くなるピアノ”が話題となり登録者数14万人を超える。東京オペラシティ、王子ホール、銀座ヤマハホールなどで演奏活動を行い、自然や感情をテーマに人に寄り添う音楽を届けている。
公式サイト: https://miurako.com/
Instagram: https://www.instagram.com/koomiura
YouTube: https://www.youtube.com/@miura_ko
●Resonance
ジャンル：サウンドユニット
2026年
STVどさんこワイド出演
COMアーティストショーケース優勝(幕張メッセ)その他多数
2025年
札幌ワンマンライブ(モエレ沼公園ガラスのピラミッド)
藍井エイルワンマンライブゲスト出演
みんなのXmas音楽祭(エスコンフィールドHOKKAIDO)
名古屋世界コスプレサミットゲストレイヤー演奏
大ほっかいどう祭り(大和ハウスプレミストドーム)
2024年
プロバスケットボールレバンガ北海道 ハーフタイムショー出演(北海きたえーる、
エスコンフィールドHOKKAIDO)
札幌・東京ワンマンライブ(渋谷LOFT HEAVEN)
サツコス
小樽アニメパーティーゲストレイヤー演奏
みんなのXmas音楽祭(エスコンフィールドHOKKAIDO)
2023年
プロアイスホッケー北海道レッドイーグルス 入場曲&インターバル演奏(月寒体育館)
COMアーティストショーケース優勝(幕張メッセ)
Instagram: https://instagram.com/resonance_sapporo
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TikTok: https://www.tiktok.com/@resonance_sapporo
YouTube: https://www.youtube.com/@resonance_official
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審査員紹介
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各界で活躍する著名アーティストが審査員として参加し、未来を担う若手アーティストの才能の発掘を行います。
【審査員】
審査委員長：宮本亞門
審査員：KREVA / 城田優 / ペルピンズ / 宮本笑里 / shoji (s**t kingz) (敬称略)
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グランプリ受賞特典
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■特典１： 最大100万円相当！世界の舞台を目で観て、肌で感じる特別体験プログラム
グランプリ受賞者のジャンルに合わせて内容をカスタマイズし、最大で100万円相当の国内または海外のパフォーマンスに触れられる特別な体験機会を提供します。国内外のパフォーマンスを間近で体感いただくことで、世界の最前線から新たな発見や刺激を得られる貴重なプログラムです。
■特典２：城田優氏との特別対談
審査員を務めるエンターテイナー・城田優氏との特別対談の機会を提供します。舞台・映像・音楽とジャンルを越えて第一線で活躍を続ける城田氏ならではの視点から、表現者としての在り方やライブパフォーマンスの可能性についてなど、挑戦を続けるトップランナーとの対話を通じて、受賞者がさらなる飛躍へとつなげる貴重な機会となります。
※城田優氏との特別対談につきましては、一般公開の予定はございません。
■特典３：受賞者の可能性を広げる支援として、ペルピンズとのコラボレーションを実施
グランプリ受賞者は、音楽ユニット・ペルピンズとのコラボレーションを実施します。
圧倒的な表現力で多くの観客を魅了してきたペルピンズとの共創を通じて、受賞者自身のライブパフォーマンスをさらに磨き、新たな表現の可能性へとつなげます。その場で生まれる空気感や表現力を重視する本アワードの理念のもと、コラボレーションの内容は受賞者の個性や表現を起点に検討します。
「日比谷ライブパフォーマンスアワード」開催概要
「日比谷ライブパフォーマンスアワード」の最大の特徴は、毎年約50万人以上を動員するエンターテインメントの祭典「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のメインステージにファイナリストが立ち、審査員および一般の観客の目の前でライブパフォーマンスを披露する点にあります。作品の完成度のみならず、その場で生まれる表現、観客を巻き込む空気感、生の舞台でこそ発揮されるライブ性を重視した審査によって、“世界に羽ばたく日本の才能” を選出します。
開催日時：2026年5月10日（日）15:00〜17:20（予定）
開催場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場 ※入場無料
主催：東京ミッドタウン日比谷、株式会社WM
企画制作：株式会社WM
オフィシャルサイトURL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/live-performance/finalist/
※本リリースにて発表のファイナリスト9組は、審査員による厳正な審査を経て、選出されました。
※グランプリは審査員による総合的な審査により決定され、結果は2026年5月10日（日）開催の『日比谷ライブパフォーマンスアワード』のステージにて発表いたします。
※KREVA氏は、アワード当日のグランプリ発表時の登壇はございませんが、ファイナリスト選考およびグランプリ受賞に対する審査を務めております。
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東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。
東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町／事業者：三井不動産株式会社）を運営する東京ミッドタウンマネジメント株式会社は、2026年より新たにスタートした「日比谷ライブパフォーマンスアワード」において、厳正な選考を経て、ファイナリスト9組が決定いたしました。選出されたファイナリストは、2026年5月10日（日）に東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場のメインステージに出演し、審査員および来場者の前でライブパフォーマンスを披露します。
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決定！選出された9組のアーティスト（五十音順）
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本アワードは、若手アーティストの発掘と活動支援を目的に展開してきた「NEXTアーティスト」を発展的に刷新し、ライブパフォーマンスの魅力によりフォーカスした新たな取り組みとしてスタートしました。今年も音楽、舞台芸術、身体表現など多様なジャンルから多くの応募が寄せられ、審査委員長を務める演出家・宮本亞門氏をはじめとする審査員が、表現力や独創性、将来性などの観点から厳正な審査を実施。その結果、ライブの場でこそ発揮される表現力や存在感を兼ね備えたファイナリストが選出されました。グランプリ受賞者には、国内外の舞台やパフォーマンスに触れる特別な体験機会の提供に加え、審査員との特別対談やコラボレーションなど、表現の可能性を広げるさまざまな支援プログラムを用意しています。エンターテインメントの街・日比谷から生まれる次世代アーティストたちの挑戦に、ぜひご期待ください。
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「日比谷ライブパフォーマンスアワード」ファイナリスト9組（五十音順）
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●大平一心
ジャンル：J-POP
21歳の四刀流（作詞・作曲・歌・ダンス）ソロアーティストである。Sony Music Entertainmentで約5年活動後、高校1年で独立。TikTok LIVEを中心に発信し、1年でワンマン4回を成功させた。オリジナル曲「一生の片思い」はサブスク150万回再生を記録。制作とパフォーマンスを一貫し、さらなる飛躍を目指す。
Instagram: https://www.instagram.com/isshin_03140/
TikTok: https://www.tiktok.com/@isshin_oohira314
●ON
ジャンル：四腕
「四腕」を扱う表現者。学生時代にクラウンを始め、そこでジャグリングやパントマイムなどに触れる。同時期に演劇やコンテンポラリーダンスの団体に所属し、ジャグリングの技術を基盤としたオブジェクトを扱う作品の制作にも励む。それらの集大成として、自分の体でもありオブジェクトでもある四腕による演技を見出し、ジャンルに捉われない技術・表現を模索している。
Instagram: https://www.instagram.com/on_juggling/
X: https://x.com/corryken123?s=20
●佐藤奏子
ジャンル：ミュージカル
山形県新庄市出身。15歳より声楽を学び、東京藝術大学音楽学部声楽科ソプラノ専攻卒業。在学中にミュージカル『Guys and Dolls』ヒロイン役に抜擢。卒業後は数々の舞台作品で主要キャストを務める。某テーマパークCM歌唱、ナイトショーでソプラノソロを担当するなど、ジャンルを越えて活動している。
Instagram: https://www.instagram.com/kanaco_sato/
X: https://x.com/kanaco254
YouTube: https://www.youtube.com/@kanacosong
●ゼロから打ち師始めます。
ジャンル：ヲタ芸
2018年に結成し、YouTube上での動画投稿を開始。2020年に開始したショート動画が好評となり、活動を拡大。2024年には『ドラマ&映画【推しの子】』のヲタ芸演出および公式コラボレーションを実施し、2025年には国内のオーディション番組を制してニューヨークの殿堂『アポロシアター』でパフォーマンスを披露。ヲタ芸文化を牽引するグループとして、精力的にヲタ芸の魅力を発信し続けている。
Instagram: https://www.instagram.com/zerouchi_restart/
X: https://x.com/zerouchirestart
TikTok: https://www.tiktok.com/@zerouchirestart
YouTube: https://www.youtube.com/@zerouchirestart
●戸辺葵
ジャンル：ダンス
幼少期よりバレエ、ジャズ、HIPHOP、K-POP、TAP、歌、お芝居、アクロバットなど多彩なジャンルのパフォーマンスを学び、国内外のダンス大会多数優勝、文部科学大臣賞受賞、ミュージカル出演などを経験する。アポロアマチュアナイトJP24-25では出場者 839組中、本場NYアポロシアタープロデューサーマリオン氏選出による審査員特別賞受賞、NYアポロシアターにて日本人最年少ゲスト出演を果たす。
Instagram: https://www.instagram.com/aoii_tps/
X: https://x.com/aoitobe?s=21
●ブラウネル月翔
ジャンル：ボーカル・タップダンス
北海道在住、12歳のシンガー／タップダンサー。日テレ「歌唱王」出演。アポロアマチュアナイトジャパンに出演（フジテレビ放送）。ソウルタップフェスティバルデュオコンテスト、カワサキタップフェスティバル子どもの部グランプリ受賞。国際声楽コンクール東京ミュージカル部門小学生の部第1位。Hibiya Festival2025ステップライブ出演。歌とタップを愛し、世界で活躍するエンターテイナーを目指す。
Instagram: https://www.instagram.com/lilith_dylan/
●BLUE TOKYO
ジャンル：男子新体操×ストリートダンス
2025年 JAPAN THEATER [SEIMEI]
2023年 Fantasy on Ice 2023
2021年 東京2020パラリンピック競技会閉会式
2019年 氷艶2019-月光かりの如く
NBA JAPAN GEMES2019ハーフタイムショー
2018年 American’s Got Talent season 13
2017年 WORLD OF DANCEラスベガス大会優勝
Instagram: https://www.instagram.com/bluetokyoofficial/
●三浦コウ
ジャンル：ピアノソロ（インストゥルメンタル）
東京音楽大学ピアノ演奏家コースを経て同大学院を修了。ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan第1位グランプリ受賞。YouTubeでは“眠くなるピアノ”が話題となり登録者数14万人を超える。東京オペラシティ、王子ホール、銀座ヤマハホールなどで演奏活動を行い、自然や感情をテーマに人に寄り添う音楽を届けている。
公式サイト: https://miurako.com/
Instagram: https://www.instagram.com/koomiura
YouTube: https://www.youtube.com/@miura_ko
●Resonance
ジャンル：サウンドユニット
2026年
STVどさんこワイド出演
COMアーティストショーケース優勝(幕張メッセ)その他多数
2025年
札幌ワンマンライブ(モエレ沼公園ガラスのピラミッド)
藍井エイルワンマンライブゲスト出演
みんなのXmas音楽祭(エスコンフィールドHOKKAIDO)
名古屋世界コスプレサミットゲストレイヤー演奏
大ほっかいどう祭り(大和ハウスプレミストドーム)
2024年
プロバスケットボールレバンガ北海道 ハーフタイムショー出演(北海きたえーる、
エスコンフィールドHOKKAIDO)
札幌・東京ワンマンライブ(渋谷LOFT HEAVEN)
サツコス
小樽アニメパーティーゲストレイヤー演奏
みんなのXmas音楽祭(エスコンフィールドHOKKAIDO)
2023年
プロアイスホッケー北海道レッドイーグルス 入場曲&インターバル演奏(月寒体育館)
COMアーティストショーケース優勝(幕張メッセ)
Instagram: https://instagram.com/resonance_sapporo
X: https://twitter.com/resonance_99
TikTok: https://www.tiktok.com/@resonance_sapporo
YouTube: https://www.youtube.com/@resonance_official
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審査員紹介
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各界で活躍する著名アーティストが審査員として参加し、未来を担う若手アーティストの才能の発掘を行います。
【審査員】
審査委員長：宮本亞門
審査員：KREVA / 城田優 / ペルピンズ / 宮本笑里 / shoji (s**t kingz) (敬称略)
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グランプリ受賞特典
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■特典１： 最大100万円相当！世界の舞台を目で観て、肌で感じる特別体験プログラム
グランプリ受賞者のジャンルに合わせて内容をカスタマイズし、最大で100万円相当の国内または海外のパフォーマンスに触れられる特別な体験機会を提供します。国内外のパフォーマンスを間近で体感いただくことで、世界の最前線から新たな発見や刺激を得られる貴重なプログラムです。
■特典２：城田優氏との特別対談
審査員を務めるエンターテイナー・城田優氏との特別対談の機会を提供します。舞台・映像・音楽とジャンルを越えて第一線で活躍を続ける城田氏ならではの視点から、表現者としての在り方やライブパフォーマンスの可能性についてなど、挑戦を続けるトップランナーとの対話を通じて、受賞者がさらなる飛躍へとつなげる貴重な機会となります。
※城田優氏との特別対談につきましては、一般公開の予定はございません。
■特典３：受賞者の可能性を広げる支援として、ペルピンズとのコラボレーションを実施
グランプリ受賞者は、音楽ユニット・ペルピンズとのコラボレーションを実施します。
圧倒的な表現力で多くの観客を魅了してきたペルピンズとの共創を通じて、受賞者自身のライブパフォーマンスをさらに磨き、新たな表現の可能性へとつなげます。その場で生まれる空気感や表現力を重視する本アワードの理念のもと、コラボレーションの内容は受賞者の個性や表現を起点に検討します。
「日比谷ライブパフォーマンスアワード」開催概要
「日比谷ライブパフォーマンスアワード」の最大の特徴は、毎年約50万人以上を動員するエンターテインメントの祭典「HIBIYA LIVE FESTIVAL」のメインステージにファイナリストが立ち、審査員および一般の観客の目の前でライブパフォーマンスを披露する点にあります。作品の完成度のみならず、その場で生まれる表現、観客を巻き込む空気感、生の舞台でこそ発揮されるライブ性を重視した審査によって、“世界に羽ばたく日本の才能” を選出します。
開催日時：2026年5月10日（日）15:00〜17:20（予定）
開催場所：東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場 ※入場無料
主催：東京ミッドタウン日比谷、株式会社WM
企画制作：株式会社WM
オフィシャルサイトURL：https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/live-performance/finalist/
※本リリースにて発表のファイナリスト9組は、審査員による厳正な審査を経て、選出されました。
※グランプリは審査員による総合的な審査により決定され、結果は2026年5月10日（日）開催の『日比谷ライブパフォーマンスアワード』のステージにて発表いたします。
※KREVA氏は、アワード当日のグランプリ発表時の登壇はございませんが、ファイナリスト選考およびグランプリ受賞に対する審査を務めております。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/133613/133613_web_3.png
東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
三井不動産グループのサステナビリティについて
三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。
【参考】
・「グループ長期経営方針」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/innovation2030/
・「グループマテリアリティ」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/esg_csr/approach/materiality/
・「＆ EARTH for Nature」
https://www.mitsuifudosan.co.jp/business/development/earth/for-nature/
また、2025年4月に、街づくりにおける環境との共生宣言「&EARTH for Nature」を策定し、「環境」を自然と人・地域が一体となったものと捉え、豊かな「環境」を広げ、未来の世代へつなぐ街づくりを推進しています。本宣言における重点課題として、「緑を守り育む」「水の魅力を生かす」「生態系を豊かにする」「地域の想いをつなぐ」「自然資源を循環させる」の5つを定めています。本リリースの取り組みは、「&EARTH for Nature」における重点課題の1つに貢献しています。