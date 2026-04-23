アプリゲーム『魔法使いの約束』から全21キャラクターの録り下ろしボイス入り目覚まし時計の 販売が決定。4月24日(金)12時から受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、株式会社colyが運営する
昨年11月にリリース6周年を迎えたスマートフォン向けアプリゲーム『魔法使いの約束』から「中央の国」「北の国」「東の国」「西の国」「南の国」全21キャラクターとの録り下ろしボイス入り目覚まし時計の受注販売を致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage1】
日常生活の中で、好きなキャラクターの「声」をお届けし、毎日をより豊かにしてほしい。そんな願いから誕生しました。
オンキヨー株式会社が取り扱っているコラボレーションイヤホンとはまた一味違う展開となります。
本コラボレーションモデルの外観は「中央の国」「北の国」「東の国」「西の国」「南の国」の国ごとのカラーリングを展開、各盤面にはそれぞれのキャラクターのビジュアルがセットされております。
また搭載されるキャラクターボイスは各６種ずつ(※ランダム再生)で「中央の国」のオズ（cv.近藤 隆）、アーサー（cv.田丸 篤志）、カイン（cv.神原 大地）、リケ（cv.永野 由祐）、「北の国」のスノウ(cv.鈴木 千尋) 、ホワイト(cv.寺島 拓篤)、ミスラ（cv.高橋 広樹）、オーエン（cv.浅沼 晋太郎）、ブラッドリー(cv.日野 聡)、「東の国」のファウスト（cv.伊東 健人）、シノ（cv.岡本 信彦）、ヒースクリフ（cv.河本 啓佑）、ネロ（cv.杉山 紀彰）、「西の国」のシャイロック(cv.立花 慎之介) 、ムル(cv.仲村 水希)、クロエ（cv.天粼 滉平）、ラスティカ（cv.三浦 勝之）、「南の国」のフィガロ（cv.森川 智之）、ルチル（cv.土岐 隼一）、レノックス（cv.帆世 雄一）、ミチル（cv.村瀬 歩）の完全録り下ろしとなっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店※3」にて４月24日(金)12:00より販売開始致します。
※1 『魔法使いの約束』とは
「初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ」
700万ダウンロードを突破し、TVアニメも放送された魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』。
＜大いなる厄災＞からこの世界を救うため、魔法使いたちを導きましょう。
彼らがどんな「特性」を持ち、どんな姿に育つのか……全ては賢者様、あなた次第です。
異世界に召喚された1人の賢者と21人の賢者の魔法使いたちの物語。
特別な存在でありながらも、終わらない役目を背負った複雑で個性的な彼らの群像劇を描きます。
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式サイト https://mahoyaku.com/
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式X @mahoyaku_info
権利表記：(C)coly
※2 『ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店』
■公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com
■公式X：@ONKYO_ANIME_2（https://twitter.com/ONKYO_ANIME_2）
■録り下ろしボイス入り目覚まし時計種類
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage2】
■録り下ろしボイス内容
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage4】
【目覚まし時計受注販売詳細】
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 での販売
https://onkyodirect.jp/shop/pages/POW_WATCH.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」 での販売
https://onkyoanime-lifestyle.com/
■受注期間 ：2026年4月24日（金）12：00～6月15日(月)15：00
■製品発送 : 2026年9月中旬～下旬発送予定
■種類 ：全21種類
■販売価格 ：各種7,700円(税込・送料別)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
■製造者 : 株式会社FATMAN
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※受注期間中、予定個数に到達次第、再受注を予定しております。
その際の詳細はONKYO DIRECT公式X（@onkyodav）よりお知らせいたします。
配信元企業：オンキヨー株式会社
昨年11月にリリース6周年を迎えたスマートフォン向けアプリゲーム『魔法使いの約束』から「中央の国」「北の国」「東の国」「西の国」「南の国」全21キャラクターとの録り下ろしボイス入り目覚まし時計の受注販売を致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage1】
日常生活の中で、好きなキャラクターの「声」をお届けし、毎日をより豊かにしてほしい。そんな願いから誕生しました。
オンキヨー株式会社が取り扱っているコラボレーションイヤホンとはまた一味違う展開となります。
本コラボレーションモデルの外観は「中央の国」「北の国」「東の国」「西の国」「南の国」の国ごとのカラーリングを展開、各盤面にはそれぞれのキャラクターのビジュアルがセットされております。
また搭載されるキャラクターボイスは各６種ずつ(※ランダム再生)で「中央の国」のオズ（cv.近藤 隆）、アーサー（cv.田丸 篤志）、カイン（cv.神原 大地）、リケ（cv.永野 由祐）、「北の国」のスノウ(cv.鈴木 千尋) 、ホワイト(cv.寺島 拓篤)、ミスラ（cv.高橋 広樹）、オーエン（cv.浅沼 晋太郎）、ブラッドリー(cv.日野 聡)、「東の国」のファウスト（cv.伊東 健人）、シノ（cv.岡本 信彦）、ヒースクリフ（cv.河本 啓佑）、ネロ（cv.杉山 紀彰）、「西の国」のシャイロック(cv.立花 慎之介) 、ムル(cv.仲村 水希)、クロエ（cv.天粼 滉平）、ラスティカ（cv.三浦 勝之）、「南の国」のフィガロ（cv.森川 智之）、ルチル（cv.土岐 隼一）、レノックス（cv.帆世 雄一）、ミチル（cv.村瀬 歩）の完全録り下ろしとなっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店※3」にて４月24日(金)12:00より販売開始致します。
※1 『魔法使いの約束』とは
「初めまして、賢者様。ようこそ、壊れかけの世界へ」
700万ダウンロードを突破し、TVアニメも放送された魔法使いと心を繋ぐ育成ゲーム『魔法使いの約束』。
＜大いなる厄災＞からこの世界を救うため、魔法使いたちを導きましょう。
彼らがどんな「特性」を持ち、どんな姿に育つのか……全ては賢者様、あなた次第です。
異世界に召喚された1人の賢者と21人の賢者の魔法使いたちの物語。
特別な存在でありながらも、終わらない役目を背負った複雑で個性的な彼らの群像劇を描きます。
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式サイト https://mahoyaku.com/
◎『魔法使いの約束』ゲーム公式X @mahoyaku_info
権利表記：(C)coly
※2 『ONKYO DIRECT ANIME STORE -Lifestyle-／音アニ2号店』
■公式サイト：https://onkyoanime-lifestyle.com
■公式X：@ONKYO_ANIME_2（https://twitter.com/ONKYO_ANIME_2）
■録り下ろしボイス入り目覚まし時計種類
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage2】
■録り下ろしボイス内容
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347713/images/bodyimage4】
【目覚まし時計受注販売詳細】
■受注販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 での販売
https://onkyodirect.jp/shop/pages/POW_WATCH.aspx
■受注販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE-Lifestyle-（音アニ2号店）」 での販売
https://onkyoanime-lifestyle.com/
■受注期間 ：2026年4月24日（金）12：00～6月15日(月)15：00
■製品発送 : 2026年9月中旬～下旬発送予定
■種類 ：全21種類
■販売価格 ：各種7,700円(税込・送料別)
■発売元 ：オンキヨー株式会社
■製造者 : 株式会社FATMAN
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※受注期間中、予定個数に到達次第、再受注を予定しております。
その際の詳細はONKYO DIRECT公式X（@onkyodav）よりお知らせいたします。
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