【最新予測】ゲーミングマウス市場規模は2032年までに2154百万米ドルへ、CAGR6.6%で拡大（QYResearch）
ゲーミングマウスとは
ゲーミングマウスは、標準的なPCマウスと比較してFPS、MOBA、MMOなどの競技用ゲームに最適化されており、応答速度、トラッキング精度、人間工学設計、および耐久性が重視されている。主な技術特徴として、高DPI光学センサー、ポーリングレートの高さ、低遅延ワイヤレス通信、プログラム可能なボタン配置、ソフトウェアによるカスタマイズ機能、軽量ボディ設計が挙げられる。これらの性能は、競技環境における操作精度向上およびユーザー体験の最適化に直結しており、単なる置き換え需要ではなく、差別化された付加価値製品として位置付けられる。
販売台数は約5,400万台、平均工場出荷価格は1台あたり26米ドル、年間生産能力は約8,200万台で、売上総利益率は18％～32％の範囲で推移するとされる。市場成長の背景には、PCゲームおよびeスポーツ需要の拡大、競技性能に最適化されたデバイスへのユーザー支払い意欲の高まり、さらには低遅延・高精度マウスに対する認知度向上がある。
米国関税政策や世界的なサプライチェーンの調整は、ゲーミングマウスの生産・流通戦略に影響を与えており、地域ごとの製造拠点の分散や物流最適化が進んでいる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347759/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347759/images/bodyimage2】
図. ゲーミングマウスの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ゲーミングマウス―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ゲーミングマウスの世界市場は、2025年に1404百万米ドルと推定され、2026年には1468百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6%で推移し、2032年には2154百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■市場トレンドと近6か月の動向
最近半年間の動向では、ワイヤレス性能の向上と低遅延技術の採用が加速している。特に、Bluetoothや独自ワイヤレスプロトコルを採用した高応答マウスがeスポーツ大会で評価され、競技ユーザー向けの市場シェアを拡大している。
また、RGBライティングやカスタマイズソフトウェアによる操作性向上は、ブランド差別化に直結しており、ユーザーコミュニティにおける製品評価も高い。ある国際的eスポーツチームでは、特定の高DPIゲーミングマウス導入によりトラッキング精度が従来比で約15%向上し、チーム成績改善に貢献した事例がある。
■ゲーミングマウスの競争構造とブランド戦略
世界市場では、Razer、Logitech、Corsair、BLOODY、HPなどの主要ブランドが技術力とブランド認知度を活かして市場をリードしている。北米は高付加価値製品市場の中心であり、アジア太平洋地域は大量生産・価格競争力に優れる市場として成長中である。
ブランド戦略としては、単なる機能差異ではなく、ソフトウェア連携、eスポーツ大会スポンサーシップ、コミュニティ形成などの総合的アプローチが競争優位に直結している。
■ゲーミングマウス市場の将来展望と課題
ゲーミングマウス市場は今後、低遅延・高精度化のさらなる進化、軽量化と耐久性の両立、ソフトウェア統合による個人化体験の強化に向けて成長する見込みである。一方、技術課題として、ワイヤレス接続の安定性確保、センサー精度の限界、耐久性とコストのバランスが挙げられる。
ゲーミングマウスは、標準的なPCマウスと比較してFPS、MOBA、MMOなどの競技用ゲームに最適化されており、応答速度、トラッキング精度、人間工学設計、および耐久性が重視されている。主な技術特徴として、高DPI光学センサー、ポーリングレートの高さ、低遅延ワイヤレス通信、プログラム可能なボタン配置、ソフトウェアによるカスタマイズ機能、軽量ボディ設計が挙げられる。これらの性能は、競技環境における操作精度向上およびユーザー体験の最適化に直結しており、単なる置き換え需要ではなく、差別化された付加価値製品として位置付けられる。
販売台数は約5,400万台、平均工場出荷価格は1台あたり26米ドル、年間生産能力は約8,200万台で、売上総利益率は18％～32％の範囲で推移するとされる。市場成長の背景には、PCゲームおよびeスポーツ需要の拡大、競技性能に最適化されたデバイスへのユーザー支払い意欲の高まり、さらには低遅延・高精度マウスに対する認知度向上がある。
米国関税政策や世界的なサプライチェーンの調整は、ゲーミングマウスの生産・流通戦略に影響を与えており、地域ごとの製造拠点の分散や物流最適化が進んでいる。
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図. ゲーミングマウスの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ゲーミングマウス―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ゲーミングマウスの世界市場は、2025年に1404百万米ドルと推定され、2026年には1468百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.6%で推移し、2032年には2154百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■市場トレンドと近6か月の動向
最近半年間の動向では、ワイヤレス性能の向上と低遅延技術の採用が加速している。特に、Bluetoothや独自ワイヤレスプロトコルを採用した高応答マウスがeスポーツ大会で評価され、競技ユーザー向けの市場シェアを拡大している。
また、RGBライティングやカスタマイズソフトウェアによる操作性向上は、ブランド差別化に直結しており、ユーザーコミュニティにおける製品評価も高い。ある国際的eスポーツチームでは、特定の高DPIゲーミングマウス導入によりトラッキング精度が従来比で約15%向上し、チーム成績改善に貢献した事例がある。
■ゲーミングマウスの競争構造とブランド戦略
世界市場では、Razer、Logitech、Corsair、BLOODY、HPなどの主要ブランドが技術力とブランド認知度を活かして市場をリードしている。北米は高付加価値製品市場の中心であり、アジア太平洋地域は大量生産・価格競争力に優れる市場として成長中である。
ブランド戦略としては、単なる機能差異ではなく、ソフトウェア連携、eスポーツ大会スポンサーシップ、コミュニティ形成などの総合的アプローチが競争優位に直結している。
■ゲーミングマウス市場の将来展望と課題
ゲーミングマウス市場は今後、低遅延・高精度化のさらなる進化、軽量化と耐久性の両立、ソフトウェア統合による個人化体験の強化に向けて成長する見込みである。一方、技術課題として、ワイヤレス接続の安定性確保、センサー精度の限界、耐久性とコストのバランスが挙げられる。