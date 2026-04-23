アニメ『ニワトリ・ファイター』第4羽あらすじ＆先行カット公開！桜谷先生描き下ろし「DARUMA Rollin′」とのスペシャルコラボイラストも解禁！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第4羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
また、オープニングテーマ「What's a Hero?」を歌う「DARUMA Rollin'」と『ニワトリ・ファイター』のスペシャルコラボイラストも解禁されました。原作者・桜谷シュウ先生描き下ろしのエネルギッシュなビジュアルにご注目ください。
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第4羽「禽息鳥視（きんそくちょうし）」
ケイジ達がたどり着いたのは、大人が「鬼獣」に洗脳されている村だった。
囚われた子どもを助けた一行は、村の「鬼獣」の秘密を知ることとなる――。
果たして村人達の運命は？ 「鬼獣」の正体は？
そして突如「発情期」になってしまったケイジに、勝ち目はあるのか！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作：桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■「DARUMA Rollin'」×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボイラスト公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage3】
アニメをエネルギッシュに彩るオープニングテーマ「What's a Hero?」を歌う「DARUMA Rollin'」と『ニワトリ・ファイター』が融合した、スペシャルコラボイラストが公開されました。
原作者・桜谷シュウ先生が描き下ろしたイラストは、『ニワトリ・ファイター』のメインキャラクターとDARUMA Rollin'のメンバーがキャンバスに集結。キュートな3人と力強いケイジたちの魅力が詰まった、唯一無二のビジュアルに仕上がっています。
アメリカでは、このコラボイラストがプリントされたTシャツを専門店Hot Topicにて販売中です。また、日本やブラジル、インドネシアなどで行われるDARUMA Rollin’のライブでも、特別カラーのTシャツを販売予定。詳細はDARUMA Rollin’公式Xアカウントをご確認ください。
【Hot Topic】
https://www.hottopic.com/product/daruma-rollin-x-rooster-fighter-explosion-t-shirt-hot-topic-exclusive/36269647.html
【DARUMA Rollin’公式Xアカウント】
https://x.com/darumarollinjp
■サイン入り台本プレゼントキャンペーン第三弾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage4】
アニメ化を記念した連続企画も、ついに今回がラストチャンス。原作者の桜谷シュウ先生やメインキャスト3名の「直筆サイン入り台本」を抽選で2名様にプレゼントいたします。現場の熱気を直接感じられる貴重な台本です。皆様の熱いご応募をお待ちしております！
【プレゼント内容】
4名による連名サイン入り台本（第3羽）
原作者：桜谷シュウ先生
ケイジ役：三宅健太さん
ピヨ子役：井澤詩織さん
エリザベス役：本多真梨子さん
【応募方法】
(1) X公式アカウント（@niwatorifighte1）をフォロー
(2) 本キャンペーン対象ポストをリポスト
【応募期間】
2026年4月20日（月）～4月25日（土）23:59まで
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
また、オープニングテーマ「What's a Hero?」を歌う「DARUMA Rollin'」と『ニワトリ・ファイター』のスペシャルコラボイラストも解禁されました。原作者・桜谷シュウ先生描き下ろしのエネルギッシュなビジュアルにご注目ください。
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第4羽「禽息鳥視（きんそくちょうし）」
ケイジ達がたどり着いたのは、大人が「鬼獣」に洗脳されている村だった。
囚われた子どもを助けた一行は、村の「鬼獣」の秘密を知ることとなる――。
果たして村人達の運命は？ 「鬼獣」の正体は？
そして突如「発情期」になってしまったケイジに、勝ち目はあるのか！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作：桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■「DARUMA Rollin'」×『ニワトリ・ファイター』スペシャルコラボイラスト公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage3】
アニメをエネルギッシュに彩るオープニングテーマ「What's a Hero?」を歌う「DARUMA Rollin'」と『ニワトリ・ファイター』が融合した、スペシャルコラボイラストが公開されました。
原作者・桜谷シュウ先生が描き下ろしたイラストは、『ニワトリ・ファイター』のメインキャラクターとDARUMA Rollin'のメンバーがキャンバスに集結。キュートな3人と力強いケイジたちの魅力が詰まった、唯一無二のビジュアルに仕上がっています。
アメリカでは、このコラボイラストがプリントされたTシャツを専門店Hot Topicにて販売中です。また、日本やブラジル、インドネシアなどで行われるDARUMA Rollin’のライブでも、特別カラーのTシャツを販売予定。詳細はDARUMA Rollin’公式Xアカウントをご確認ください。
【Hot Topic】
https://www.hottopic.com/product/daruma-rollin-x-rooster-fighter-explosion-t-shirt-hot-topic-exclusive/36269647.html
【DARUMA Rollin’公式Xアカウント】
https://x.com/darumarollinjp
■サイン入り台本プレゼントキャンペーン第三弾
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347571/images/bodyimage4】
アニメ化を記念した連続企画も、ついに今回がラストチャンス。原作者の桜谷シュウ先生やメインキャスト3名の「直筆サイン入り台本」を抽選で2名様にプレゼントいたします。現場の熱気を直接感じられる貴重な台本です。皆様の熱いご応募をお待ちしております！
【プレゼント内容】
4名による連名サイン入り台本（第3羽）
原作者：桜谷シュウ先生
ケイジ役：三宅健太さん
ピヨ子役：井澤詩織さん
エリザベス役：本多真梨子さん
【応募方法】
(1) X公式アカウント（@niwatorifighte1）をフォロー
(2) 本キャンペーン対象ポストをリポスト
【応募期間】
2026年4月20日（月）～4月25日（土）23:59まで
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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