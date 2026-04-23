チラー用防音カバーの世界市場2026年、グローバル市場規模（全面防音型、部分防音型）・分析レポートを発表
2026年4月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「チラー用防音カバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、チラー用防音カバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、チラー用防音カバー市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は631百万ドルと評価され、2031年には802百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.5%であり、比較的安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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チラー用防音カバーは、チラー運転時に発生する騒音を低減するために設計された専用構造物です。チラーは産業、商業、住宅向けの冷却設備として重要ですが、圧縮機、送風機、振動などに起因する大きな騒音を発生させます。
このため、防音カバーは騒音源を抑制し、周辺環境の改善、利用者の快適性向上、騒音規制への適合に寄与する重要な設備となっています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計も示されており、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別と用途別に分類されています。種類別では全面防音型と部分防音型に分かれており、設置条件や必要とされる遮音性能に応じて選択されています。
用途別では産業施設、商業ビル、住宅地、病院および研究施設、教育機関などに分類され、特に静粛性が求められる施設での需要が高まっています。
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主要企業としては、Kinetics Noise Control、eNoise Control、INVC、Ecotone Systems、Vibro-Acoustics、Sound Fighter Systems、MS Noise、PerkinElmer、Envirotech Systems Limited、BRD HUSHCOREなどが挙げられます。さらにIAC Acoustics、Acoustical Solutions、Noise Barriers、Ventac、Asynt、CECO Environmental、Acoustic Enclosuresなども市場において重要な役割を担っています。
これらの企業は騒音対策技術の高度化や製品性能の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米や欧州では騒音規制の厳格化や環境配慮の高まりを背景に需要が拡大しています。
一方で、アジア太平洋地域でも都市化やインフラ整備の進展に伴い市場成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、騒音規制の強化、都市部における静音需要の高まり、建築設備の快適性向上ニーズが挙げられます。一方で、導入コストや設置スペースの制約が課題となっています。
また、防音材の改良や構造設計の高度化が新たな市場機会を生み出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、販売経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、競争戦略や事業計画の策定に活用することが可能です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「チラー用防音カバーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、チラー用防音カバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、チラー用防音カバー市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は631百万ドルと評価され、2031年には802百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.5%であり、比較的安定した成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争、地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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チラー用防音カバーは、チラー運転時に発生する騒音を低減するために設計された専用構造物です。チラーは産業、商業、住宅向けの冷却設備として重要ですが、圧縮機、送風機、振動などに起因する大きな騒音を発生させます。
このため、防音カバーは騒音源を抑制し、周辺環境の改善、利用者の快適性向上、騒音規制への適合に寄与する重要な設備となっています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需要と供給の動向、競争環境、価格変動などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計も示されており、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別と用途別に分類されています。種類別では全面防音型と部分防音型に分かれており、設置条件や必要とされる遮音性能に応じて選択されています。
用途別では産業施設、商業ビル、住宅地、病院および研究施設、教育機関などに分類され、特に静粛性が求められる施設での需要が高まっています。
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主要企業としては、Kinetics Noise Control、eNoise Control、INVC、Ecotone Systems、Vibro-Acoustics、Sound Fighter Systems、MS Noise、PerkinElmer、Envirotech Systems Limited、BRD HUSHCOREなどが挙げられます。さらにIAC Acoustics、Acoustical Solutions、Noise Barriers、Ventac、Asynt、CECO Environmental、Acoustic Enclosuresなども市場において重要な役割を担っています。
これらの企業は騒音対策技術の高度化や製品性能の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米や欧州では騒音規制の厳格化や環境配慮の高まりを背景に需要が拡大しています。
一方で、アジア太平洋地域でも都市化やインフラ整備の進展に伴い市場成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、騒音規制の強化、都市部における静音需要の高まり、建築設備の快適性向上ニーズが挙げられます。一方で、導入コストや設置スペースの制約が課題となっています。
また、防音材の改良や構造設計の高度化が新たな市場機会を生み出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、販売経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、競争戦略や事業計画の策定に活用することが可能です。