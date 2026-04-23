アクションRPG『ELDEN RING』より、狼の戦鬼が1/6スケールスタチューとして登場！2026年4月23日予約開始！
株式会社Gecco（本社：大阪府東大阪市）は、株式会社フロム・ソフトウェアのアクションRPG『ELDEN RING』より、プレイヤーキャラクター「褪せ人」が戦鬼装備を纏った姿を1/6スケールで立体化。2026年4月23日（木）より、予約受付を開始いたします。
【商品概要】
・商品名：ELDEN RING 狼の戦鬼 1/6スケールスタチュー
・商品サイズ：全高約330ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：PVC/ABS
・販売価格：83,680円（税込）
・発売日：2026年9月～12月
・原型制作：山岡真弥
・デジタル造形：灰石（Rolandteller）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/raging-wolf/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.
＜商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社Gecco 広報課
E-mail：info2@gecco.co.jp TEL：072-968-8162 FAX：072-968-8163
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アクションRPG『ELDEN RING』より、戦鬼装備を纏った「褪せ人」が1/6スケールスタチューとして顕現。吹き荒れる向かい風の中、白銀の鬣をなびかせ、何人たりとも寄せ付けない威圧感を放ちながら荒野を征く姿を立体化。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage2】
フロム・ソフトウェアによる完全監修のもと、鎧の硬質感、使い込まれた革のたわみ、そして幾多の死闘を物語る傷跡や汚れに至るまで、徹底的な造形と彩色で再現。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage4】
台座はストームヴィル城へと続く石畳をモチーフとし、狭間の地の空気感さえも閉じ込めた作品をご堪能いただきたい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社Gecco
【商品概要】
・商品名：ELDEN RING 狼の戦鬼 1/6スケールスタチュー
・商品サイズ：全高約330ｍｍ （1/6スケール）
・仕様：塗装済みスタチュー
・素材：PVC/ABS
・販売価格：83,680円（税込）
・発売日：2026年9月～12月
・原型制作：山岡真弥
・デジタル造形：灰石（Rolandteller）
・ペインター：明山勝重（-accent-）
・製品ページ：https://gecco.co.jp/product/raging-wolf/
・企画・製造・：株式会社Gecco
・販売：メトロ科学模型株式会社
・コピーライト：(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc.
＜商品に関するお問い合わせ先＞
株式会社Gecco 広報課
E-mail：info2@gecco.co.jp TEL：072-968-8162 FAX：072-968-8163
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アクションRPG『ELDEN RING』より、戦鬼装備を纏った「褪せ人」が1/6スケールスタチューとして顕現。吹き荒れる向かい風の中、白銀の鬣をなびかせ、何人たりとも寄せ付けない威圧感を放ちながら荒野を征く姿を立体化。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage2】
フロム・ソフトウェアによる完全監修のもと、鎧の硬質感、使い込まれた革のたわみ、そして幾多の死闘を物語る傷跡や汚れに至るまで、徹底的な造形と彩色で再現。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage4】
台座はストームヴィル城へと続く石畳をモチーフとし、狭間の地の空気感さえも閉じ込めた作品をご堪能いただきたい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346903/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社Gecco
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