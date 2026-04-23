缶の世界市場規模は2032年に97535百万米ドルへ、成長基調続く
缶とは
缶市場は主にアルミニウム缶と鋼缶（ブリキおよびTFSを含む）で構成され、用途別には飲料缶、食品缶、エアロゾル缶、一般ライン缶が存在する。
?飲料缶は、ビール、炭酸飲料、エナジードリンク、スパークリングウォーター、RTD飲料などに使用され、スケールメリットと高速充填工程により大量生産が可能である。
?食品缶は、保存食品、ペットフード、常温栄養製品に用いられ、気密封止性や加熱耐性が重要視される。
?エアロゾル缶は、パーソナルケア、家庭用品、医薬品、工業用スプレーなどで利用され、加圧性能やバルブ互換性、内容物との化学適合性が求められる。
?一般ライン缶は、塗料、コーティング、潤滑剤、化学製品などの産業用途に使用され、耐薬品性や取り扱い性が重視される。
これらの用途区分により、缶は単なる金属容器ではなく、完成包装として明確に定義された市場を形成している。
2025年の販売数量は約5,506億個、1缶あたりの平均価格は0.12米ドルである。市場拡大の原動力は、飲料および食品用途の安定需要、消費者向けエアロゾル製品の高付加価値化、そして工業・技術用途における価格維持と差別化戦略である。米国を中心とした関税政策や各国のサプライチェーン調整も、市場競争や地域別供給構造に影響を与えている。
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図. 缶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「缶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、缶の世界市場は、2025年に65933百万米ドルと推定され、2026年には69542百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には97535百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■製造技術と生産プロセス
缶は大量生産向けに二重構造、三重構造、モノブロック型エアロゾル缶など多様な製造方法が採用される。近年は、製造精度向上のために自動化ラインと品質管理システムの統合が進んでおり、不良率低減と生産効率向上に寄与している。アルミニウムリサイクル率の向上や、省エネルギー工程の導入も進められ、持続可能性とコスト効率を両立させる取り組みが拡大している。
■市場動向と近6か月の注目ポイント
直近半年の動向では、飲料缶におけるスリム缶・軽量缶の採用が拡大し、輸送効率と消費者利便性の両立が進んでいる。また、食品缶分野では高温加圧耐性やシール性向上が技術課題として注目され、特定用途向けのカスタム缶需要が増加している。エアロゾル缶では、環境規制に対応した低揮発性プロペラントの使用拡大が見られる。
典型事例として、欧州の大手飲料メーカーは、新型アルミ缶を採用することで輸送コストを従来比約8%削減し、サプライチェーン全体の効率化に成功した。
■主要企業と競争構造
世界の主要缶メーカーには、Crown、Ball Corporation、Ardagh Group、Can-Pack S.A.、Silgan Holdings Inc、Metal Container Corporation (Anheuser-Busch)などが含まれる。競争優位性は、基材調達力、地域展開能力、用途特化の技術力、および原材料・政策環境への柔軟な対応能力に依存する傾向が強い。
■市場展望と戦略的示唆
世界の缶市場は、飲料と食品の安定需要に支えられつつ、消費者向けエアロゾルや産業用途での差別化が価値成長を牽引する見込みである。出荷数量の増加に伴い、単価上昇やブランド付加価値戦略が市場競争の鍵となる。サプライチェーンの効率化、リサイクル率向上、製造自動化などの取り組みが、将来的な収益性と持続可能性の両立に直結する。2032年まで、缶は世界の剛性包装市場において最も重要かつ耐久性のあるセグメントの一つとして存在感を維持すると予想される。
缶市場は主にアルミニウム缶と鋼缶（ブリキおよびTFSを含む）で構成され、用途別には飲料缶、食品缶、エアロゾル缶、一般ライン缶が存在する。
?飲料缶は、ビール、炭酸飲料、エナジードリンク、スパークリングウォーター、RTD飲料などに使用され、スケールメリットと高速充填工程により大量生産が可能である。
?食品缶は、保存食品、ペットフード、常温栄養製品に用いられ、気密封止性や加熱耐性が重要視される。
?エアロゾル缶は、パーソナルケア、家庭用品、医薬品、工業用スプレーなどで利用され、加圧性能やバルブ互換性、内容物との化学適合性が求められる。
?一般ライン缶は、塗料、コーティング、潤滑剤、化学製品などの産業用途に使用され、耐薬品性や取り扱い性が重視される。
これらの用途区分により、缶は単なる金属容器ではなく、完成包装として明確に定義された市場を形成している。
2025年の販売数量は約5,506億個、1缶あたりの平均価格は0.12米ドルである。市場拡大の原動力は、飲料および食品用途の安定需要、消費者向けエアロゾル製品の高付加価値化、そして工業・技術用途における価格維持と差別化戦略である。米国を中心とした関税政策や各国のサプライチェーン調整も、市場競争や地域別供給構造に影響を与えている。
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図. 缶の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「缶―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、缶の世界市場は、2025年に65933百万米ドルと推定され、2026年には69542百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8%で推移し、2032年には97535百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■製造技術と生産プロセス
缶は大量生産向けに二重構造、三重構造、モノブロック型エアロゾル缶など多様な製造方法が採用される。近年は、製造精度向上のために自動化ラインと品質管理システムの統合が進んでおり、不良率低減と生産効率向上に寄与している。アルミニウムリサイクル率の向上や、省エネルギー工程の導入も進められ、持続可能性とコスト効率を両立させる取り組みが拡大している。
■市場動向と近6か月の注目ポイント
直近半年の動向では、飲料缶におけるスリム缶・軽量缶の採用が拡大し、輸送効率と消費者利便性の両立が進んでいる。また、食品缶分野では高温加圧耐性やシール性向上が技術課題として注目され、特定用途向けのカスタム缶需要が増加している。エアロゾル缶では、環境規制に対応した低揮発性プロペラントの使用拡大が見られる。
典型事例として、欧州の大手飲料メーカーは、新型アルミ缶を採用することで輸送コストを従来比約8%削減し、サプライチェーン全体の効率化に成功した。
■主要企業と競争構造
世界の主要缶メーカーには、Crown、Ball Corporation、Ardagh Group、Can-Pack S.A.、Silgan Holdings Inc、Metal Container Corporation (Anheuser-Busch)などが含まれる。競争優位性は、基材調達力、地域展開能力、用途特化の技術力、および原材料・政策環境への柔軟な対応能力に依存する傾向が強い。
■市場展望と戦略的示唆
世界の缶市場は、飲料と食品の安定需要に支えられつつ、消費者向けエアロゾルや産業用途での差別化が価値成長を牽引する見込みである。出荷数量の増加に伴い、単価上昇やブランド付加価値戦略が市場競争の鍵となる。サプライチェーンの効率化、リサイクル率向上、製造自動化などの取り組みが、将来的な収益性と持続可能性の両立に直結する。2032年まで、缶は世界の剛性包装市場において最も重要かつ耐久性のあるセグメントの一つとして存在感を維持すると予想される。