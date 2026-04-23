誰もが医療のやさしさをまとえる社会へ。マンガで見る「コスメディ製薬物語」 次の夢、貼るワクチン編

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コスメディ製薬株式会社


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TTS（経皮吸収治療）に特化した研究開発を行う、京都薬科大学発ベンチャーのコスメディ製薬は、2026年5月で創業25周年を迎えます。

私たちの創業から四半世紀のストーリーを、全五話のマンガ「コスメディ製薬物語」としてお届けします。


【プレスリリース】2026.3.26

コスメディ製薬、創業から四半世紀のストーリーをマンガで公開( https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000069471.html )

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【次の夢、貼るワクチン編】誰もが医療のやさしさをまとえる社会へ


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■マンガで見る「コスメディ製薬物語」

https://cosmed-pharm.co.jp/about/story/manga/( https://cosmed-pharm.co.jp/about/story/manga/ )