株式会社DREAM ON(本社：愛知県一宮市、代表取締役社長：赤塚 元気)は、渋谷・池袋で連日行列をつくり、TV取材やSNSでも注目を集める「オムライス専門店 yellow」の新店舗を、2026年5月1日(金)、東京・下北沢にオープンいたします。

名物の「ダブルチーズハンバーグオムライス」をはじめ、見た目の楽しさと、素材の美味しさ、食べたときの満足感にこだわった多彩なオムライスをご提供。

yellowは、“ぱっかーん”と割れるふわとろオムレツを主役に、思わず目を奪われるビジュアルと、また食べたくなる味わいで支持を集めてきたオムライス専門店です。

このたび下北沢に、新たな一軒としてオープンいたします。





「オムライス専門店 yellow」が下北沢に初上陸









■渋谷・池袋で話題沸騰！“オムライス専門店 yellow”について

「オムライス専門店 yellow」は、目の前で“ぱっかーん”と開くライブ感が楽しめるオムライス専門店。

一皿が完成する瞬間まで含めて楽しめる体験と、写真や動画で思わず残したくなる見た目で、TVやSNSでも話題を集めています。





看板メニューの「ダブルチーズハンバーグオムライス」は、ふわとろのオムレツに、熱々のハンバーグを合わせたyellowの名物メニュー。

ハンバーグにナイフを入れると、中からモッツァレラチーズがとろけ出し、あふれる肉汁と絡み合いながら広がります。

さらに、上からかける特製のチーズソースが全体を包み込み、コク深く濃厚な味わいに。

オムレツのやさしい口あたり、ふっくらとしたごはん、香ばしいケチャップライス、そしてチーズとハンバーグの旨みが重なり合う、yellowを象徴する一皿です。





そのほかにも、ソースや具材の個性を楽しめるさまざまなオムライスをご用意。

王道の美味しさはもちろん、食べ進めるごとに印象が変わるような一皿まで、オムライス専門店ならではの魅力をお楽しみいただけます。





ジューシーで濃厚なハンバーグオムライス

名物！ダブルチーズハンバーグオムライス

柔らか牛タンシチューオムライス

多彩なオムライスメニューをご用意





これまで渋谷、表参道、池袋、名古屋、湘南と展開してきた「yellow」の各店は、連日大行列の大人気店。特に、SHIBUYA109の隣接エリアでオープンした「オムライス yellow」では毎日のように1時間以上の行列をつくり、大手TV番組に取り上げられるなど、今も多くの注目を集めるブランドとなっています。





yellow 系列店舗 行列の様子









■店舗情報

店舗名 ： オムライス専門店 yellow 下北沢

所在地 ： 〒155-0031 東京都世田谷区北沢2丁目34 ミドキタ2階

営業時間 ： 11:00-22:00(ラストオーダー21:00)

Instagram： https://www.instagram.com/oimachi_yellow/

※情報はInstagramにて随時ご案内いたします









■会社概要

企業名： 株式会社DREAM ON

代表者： 代表取締役社長 赤塚 元気

所在地： ＜愛知オフィス＞

〒491-0903 愛知県一宮市八幡2-7-1 プレジデント八幡101

＜東京オフィス＞

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町36-19 サーティー宇田川3階

設立 ： 1963年6月

URL ： https://dream-on-company.com/