サンスター文具株式会社(本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳)は、『機動戦士ガンダム』に登場する赤い彗星“シャア・アズナブル”をモチーフにしたセーラー万年筆社製の万年筆(22,000円 税込／送料・手数料別途)を、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )内のショップ「サンスターステーショナリーストア」にて、2026年4月23日(木)13時より販売開始いたします。(発売元：サンスター文具株式会社)





※商品詳細ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000249429/?rt=pr





機動戦士ガンダム×セーラー万年筆 シャア・アズナブル仕様





■商品特長

本商品は、アニメ『機動戦士ガンダム』に登場する“シャア・アズナブル”をモチーフにしたセーラー万年筆社製の万年筆です。





万年筆の上蓋部分には、エンブレムと所属部隊番号をゴールドでデザインいたしました。

キャップリングには「CHAR AZNABLE」の刻印が施されており、高級感と存在感を際立たせています。





ペン先はステンレス製のIPゴールドで仕上げ、ジオン公国軍エンブレムを繊細なレーザー刻印で再現。

汎用性の高い中細字「MF」を採用しております。





付属のインクは専用に調合したオリジナルインクの「CHAR AZNABLE RED」、ラベルには金色の箔押しでシャア専用ザクIIをデザインした豪華仕様です。





金色の箔押しをあしらったデザインの専用箱に入れ、本体にはインク吸入器(コンバーター)も付属してお届けいたしますので、お手に取ったその日からご使用いただけます。





商品イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2





■商品概要

・商品名 ：機動戦士ガンダム×セーラー万年筆 シャア・アズナブル仕様

( https://p-bandai.jp/item/item-1000249429/?rt=pr )

・価格 ：22,000円(税込)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容：万年筆(コンバーター付属)…1本

染料インク…1個(20ml)

・商品サイズ：万年筆…約φ17×H134mm

ボトルインク…約W34×H56×D34mm

・商品素材 ：万年筆…PMMA・鉄・真鍮・ステンレス

ボトルインク…ガラス・PP・PE・紙

・生産エリア：日本

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・販売開始日：2026年4月23日(木)13時～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2026年10月以降順次予定

・発売元 ：サンスター文具株式会社





(C)サンライズ





※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※写真の色味は本品と多少異なる場合があります。









■アニメ『機動戦士ガンダム』について

1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』は、ロボットを「モビルスーツ」という「兵器」として扱ったリアルな戦争描写や緻密な科学考証、複雑に織り成す深い人間ドラマで、それまでのロボットアニメの潮流であった単純な勧善懲悪では語れない「リアルロボットアニメ」というジャンルを確立し、一大ブームを巻き起こした。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr









【一般のお客様からのお問い合わせ先】

サンスター文具株式会社 お客様相談室

TEL ：03-3872-7141

受付時間：9時30分～12時／13時～17時 ※土日・祝日は除く









※プレスリリース情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがありますのでご了承ください。