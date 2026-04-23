Create Good Golf.を提案するゴルフブランド「オノフ」を展開するグローブライド株式会社(所在地：東京都東久留米市、代表取締役社長執行役員：鈴木 一成、以下当社)は、ゴルフライフを快適にするためのONOFFアクセサリー新製品、4アイテムを2026年4月23日に発売いたします。





ONOFFアクセサリー新製品





＜ONOFFアクセサリー新製品＞

◆ONOFF CLUB CASE/OL0626

新提案型の自立式クラブケース。練習場への“手軽な移動”をより快適にすることを目的に開発したモデル。





◆ONOFF MESH CAP/YOK0926、YOK1026

通気性に優れた新作メッシュキャップ。ロゴを同色で仕上げたシンプルかつスタイリッシュなデザイン。





◆ONOFF UMBRELLA/OU0226

新色スカイブルーのアンブレラ。従来モデルから機能性も進化し、UVカット率を99％にバージョンアップ。





◆ONOFF ICE BAG/OQ1026

ONOFFブランドとして初めてとなるアイスバッグ。ゴルフシーンでの使いやすさを追求し、機能性とデザイン性を兼ね備えた夏の必須アイテムとして開発。





商品詳細は「オノフWebサイト」にてご覧いただけます。

https://onoff.globeride.co.jp/equipment/index.html









【ONOFFアクセサリー製品概要】

◆ONOFF CLUB CASE/OL0626





ONOFF CLUB CASE/OL0626





・移動から練習まで、使い勝手の良さを追求した新提案型の自立式クラブケース。

・背中にしっかりフィットするリュックサック型ストラップを採用。両手が自由になるため、歩いての移動はもちろん、近年増加している自転車でのゴルフ移動にも最適です。

・クラブケースが自立する構造も大きな特長。練習場で壁に立てかける必要がなく、省スペースでスマートに使用できます。





商品名：ONOFF CLUB CASE/OL0626

価格 ：16,500円(税込)

カラー：ブラック

素材 ：ポリエステル

特徴 ：2WAY(シングル/ダブルショルダー)、収納可能クラブ5～6本程度

原産国：made in China

発売日：2026年4月23日





※使用上の注意

自転車でご利用になる場合、積載制限については、各都道府県考案委員会規制をご確認ください。

＜東京都条例の場合＞

・重さは30キロを超えないこと・長さ、幅は積載装着から30cmを超えないこと。(片側に15cmずつまで)・高さは積載した際に地面から2mを超えないこと。









◆ONOFF MESH CAP/YOK0926、YOK1026





ONOFF MESH CAP/YOK0926、YOK1026





・ロゴを同色で仕上げたシンプルかつスタイリッシュなデザインで、ゴルフ場だけでなく、街中でも自然に馴染むタウンユース向けのキャップです。

・通気性に優れたメッシュ素材を採用しており、暑い季節や雨の多い時期でも蒸れにくく、快適な着用感をキープします。





商品名：ONOFF MESH CAP/YOK0926、YOK1026

価格 ：3,960円(税込)

カラー：YOK0926/ブラック、ホワイト

YOK1026/ネイビー、ホワイト

素材 ：本体・ポリエステル89％、ポリエチレン11％

メッシュ部分・ポリエステル100％

サイズ：フリーサイズ(58cm基準)

原産国：made in China

発売日：2026年4月23日









◆ONOFF UMBRELLA/OU0226





ONOFF UMBRELLA/OU0226





・新色「スカイブルー」を採用した新モデル。晴れの日にも雨の日にも映える鮮やかなカラーで、どんな天候でも気分を爽やかにしてくれるデザインです。

・従来モデルから機能性も進化し、UVカット率を99％にバージョンアップ。強い日差しの中でもしっかりと紫外線を遮断し、快適にお使いいただけます。

・大きくあしらわれた「ONOFF」ロゴによる存在感のあるデザイン。晴雨兼用で機能性とファッション性を兼ね備えたアイテムです。





商品名：ONOFF UMBRELLA/OU0226

価格 ：8,800円(税込)

カラー：スカイブルー

素材 ：ポリエステル、グラスファイバー

サイズ：63cm

特徴 ：UVカット率99％、晴雨兼用、収納袋付き

原産国：made in China

発売日：2026年4月23日









◆ONOFF ICE BAG/OQ1026





ONOFF ICE BAG/OQ1026





・ゴルフシーンでの使いやすさを追求し、ONOFFならではの機能性とデザイン性を兼ね備えた夏の必須アイテムとして開発。

・防湿加工を施すことで結露や水滴が生じにくく、バッグ内の荷物を濡らす心配を軽減しながら快適にアイシングが行えます。

・73mmの広い口枠で氷が入れやすく、持ち運びに便利なストラップハンドル仕様で、ラウンド中の移動はもちろん、日常使いにも対応できる利便性を備えています。





商品名：ONOFF ICE BAG/OQ1026

価格 ：3,300円(税込)

カラー：スカイブルー

素材 ：表側・ポリエステル、裏側・TPU、蓋・ポリスチレン

サイズ：直径24cm、口枠7.3cm

原産国：made in China

発売日：2026年4月23日









【グローブライド株式会社】

グローブライド株式会社は、DAIWAブランドを擁するフィッシングをはじめ、ゴルフ・ラケットスポーツ・サイクルスポーツ用品の製造・販売を通して、すべての人に自然と触れ合い、一生涯を通して爽快な感動を体感いただく「A Lifetime Sports Company」です。 ライフタイム・スポーツとは、人生を豊かにするスポーツ。 地球をフィールドとする新しいスポーツの歓びを提案してまいります。

企業サイトURL： https://www.globeride.co.jp/









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