トライベック株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：後藤 洋）は、マーケティングオートメーション（MA）プラットフォーム「XD.GROWTH（クロスディー グロース）」において、フォーム単位でユーザーのアクセス権限を制御できる「フォームアクセス権限管理機能」をリリースしました。本機能は標準機能として、追加費用なしで利用できます。





複数部門・複数プロジェクトでMAツールを共同利用する企業では、「部門ごとに管理するフォームを分離したい」「特定フォームの回答データを限られたメンバーのみに共有したい」といったニーズが高まっています。

本機能の搭載により、複数部門・複数プロジェクトでMAツールを共同利用する企業において、部門横断での安全な運用体制を実現します。





【POINT】

・フォーム単位でアクセスできるユーザーを制御可能に

・複数部門・大規模組織での安全な共同利用を実現

・標準機能として提供、追加費用なしで利用可能





概要

「XD.GROWTH」（https://www.xdata.jp/）は、Webサイト上の行動データをもとに、見込み顧客の育成から商談化までを一気通貫で支援するMAプラットフォームです。フォーム作成、メール配信、スコアリング、シナリオ配信などの機能を備え、これまで350社を超える企業にご利用いただいています。

今回の機能リリースにより、セキュリティ・ガバナンス要件に応えるとともに、大規模組織での運用に耐える基盤を整備いたします。

「フォームアクセス権限管理機能」について

本機能では、フォームごとにアクセスできるユーザーを個別に設定できます。フォームの作成者およびサイト管理者は、各フォームに対してアクセス権限のON／OFFを切り替え、ONにした場合はアクセスを許可するユーザーを個別に指定できます。

これにより、営業部門の問い合わせフォームと人事部門の採用エントリーフォームなどを同一アカウント内で並行運用しながら、それぞれのフォームや回答データへのアクセスを部門内に限定する運用が可能になります。

個人情報を含む回答データを扱う業務においても、必要なメンバーのみが閲覧できる状態を確保することで、情報管理の安全性を高めます。

本機能は「XD.GROWTH」の標準機能として提供し、既にご契約中のお客様も追加のお手続きなしでご利用いただけます。

「XD.GROWTH」について

「XD.GROWTH」は、企業のデジタルマーケティング活動を支援するMA（マーケティングオートメーション）プラットフォームです。Webサイト訪問者の行動データを可視化し、フォーム、メール配信、スコアリング、シナリオ配信などの機能を通じて、見込み顧客の育成から商談化までのプロセスを一気通貫で支援します。

URL：https://www.xdata.jp/









【会社概要】

会社名 ：トライベック株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂7丁目1番1号 青山安田ビル3階

代表者 ：代表取締役社長 後藤 洋

設立 ：2001年9月4日

資本金 ：3億1千万円

事業内容：デジタルマーケティング支援事業、DXプラットフォーム事業、エクスペリエンスマネジメント事業、メディア／広告代理事業

URL ：https://www.tribeck.jp/

【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】

トライベック株式会社 SMBマーケティング事業部 担当：清野

TEL：03-5414-2020 ／ E-MAIL： xd@tribeck.jp



