デザインフェスタ有限会社は2026年5月23日(土)・24日(日)の2日間、東京ビッグサイト西&南ホール全館にて『デザインフェスタ vol.63』を開催いたします。





デザインフェスタ vol.63





1994年に誕生した「デザインフェスタ」は、プロ・アマチュアを問わず、オリジナル作品であれば誰もが参加できるアートイベントです。





本イベントには、年齢・国籍・ジャンルの枠を越え、総勢1万人以上のアーティストが集結します。多様性が重視される現代において、既存の評価や枠組みにとらわれない“表現する自由”を尊重し、さまざまな価値観や創造性が交差する場を創出しています。アートを通じて人と人とをつなぐ、新たな出会いの場でもあります。





会場には、心を揺さぶるアート作品をはじめ、個性溢れるファッションアイテムなど、多彩なジャンルの作品が並びます。さらに、ライブペイントやワンコインランウェイ、ショーステージ、パフォーマンスエリア、フードエリアに至るまで、あらゆるオリジナル表現が会場全体を彩ります。





まだ見ぬ才能や表現との出会いに満ちた「デザインフェスタ」へ、ぜひご来場ください。





■イベント概要

イベント名： デザインフェスタ vol.63

開催場所 ： 東京ビッグサイト西&南ホール全館

開催日時 ： 2026年5月23日(土)・24日(日)

開催時間 ： 10：00～18：00(両日ともに)

出展数 ： 6,500ブース以上

動員数 ： 約14万人(2日間合計)

公式サイト： https://designfesta.com





当日取材のお申し込み： https://designfesta.com/press/

※事前申込は必須ではございませんので、当日ご都合がよろしければお気軽にお越しくださいませ。









■各エリア概要

＜明るいブースエリア＞

最も多くのブースが集まるイベントの中心的エリアです。

イラストやアクセサリー、ファッション、インテリアなど、作家それぞれのこだわりが詰まった多種多様な作品が並びます。さまざまな表現に触れながら、新しいお気に入りの発見や思いがけない出会いをお楽しみいただけます。

明るいブースエリア





＜暗いブースエリア＞

会場を暗く演出した、デザフェス独自の特別な空間です。

映像作品や光を用いた作品など、暗さを生かした多彩な表現が集まります。暗闇の中に浮かび上がる光が、明るいブースエリアとはまた違った雰囲気を生み出し、作品の世界観へと惹き込みます。

非日常的な空間の中で、没入感あふれるアートを体験していただけます。

暗いブースエリア





＜ライブペイント・巨大ライブペイントエリア＞

デザインフェスタの中でも特に注目を集めるエリアです。

2日間にわたって作品が完成していくライブペイントは、アーティストの手によって作品が形になっていく過程を、間近でご鑑賞いただけます。時間とともに変化していく作品の魅力を、目の前で体感できる、デザフェスならではの空間となっています。

巨大ライブペイント





＜ワークショップエリア＞

アーティストやクリエイターとともに、ものづくりを体験できるエリアです。

クラフトやアクセサリー制作など、幅広いジャンルのワークショップを通して、“つくる楽しさ”を気軽に体験していただけます。制作の工程やコツをアーティストから直接学べるのはもちろん、完成した作品はそのままお持ち帰りできるので、来場の思い出にもなります。

初めての方からお子さままで、それぞれのペースで参加できるため、新たな発見や創作のきっかけに出会えるのも魅力のひとつです。

ワークショップ





＜ショーステージ・パフォーマンスエリア＞

ショーステージでは、音楽やファッションショー、ダンスなど、ジャンルの垣根を越えた多彩な表現をお楽しみいただけます。迫力あるパフォーマンスやライブ感溢れる演出は、会場を一体感に包み込みます。

屋内外に設けられたパフォーマンスエリアでは、演奏や演劇をはじめとする様々な表現に出会うことができます。それぞれの空間ごとに異なる世界観をご体感できるのが魅力のエリアです。

ショーステージ

パフォーマンスエリア





＜フードエリア＞

他のイベントではなかなか味わえない、オリジナルメニューやこだわりの料理を提供するお店が集まるフードエリアです。

味と見た目にこだわったオリジナルのフードメニューや、素材や製法にこだわった一品など、バリエーション豊かなメニューが揃っているため、新たな味と出会えます。

アーティストやクリエイターによる出店もあり、デザフェスならではの個性あふれる食体験が広がります。

アートを楽しみながら、ほっと一息つける憩いの空間としてもご利用いただけます。

フードエリア





＜ワンコインランウェイ＞

誰でも気軽にワンコイン(500円)で参加可能な夢のランウェイです。

お気に入りのコーディネートや自身の作品を披露できるのはもちろん、来場者自身が主役となってステージに立てる体験型コンテンツとして、毎回多くの方にご参加いただいています。観るだけでなく参加する楽しさを味わえる、デザインフェスタならではの特別な体験です。

初めての方でも気軽に挑戦できる開かれた空間で、新たな一歩や思い出づくりのきっかけとしてもお楽しみいただけます。

ワンコインランウェイ





■チケット販売情報

1日券…前売り：800円(税込)／当日：1,000円(税込)

両日券…前売り：1,500円(税込)／当日：販売なし

※小学生以下のお客様は無料。

※両日券はオンラインのみ販売。

デザインフェスタオフィスやデザインフェスタギャラリー原宿ではオリジナルデザインの紙チケットをご購入いただけます。

電子チケットは各チケット会社にてお買い求めください。

詳細URL： https://designfesta.com/about-ticket/









■デザインフェスタギャラリー原宿

1998年、原宿にオープンしたデザインフェスタギャラリー原宿は「毎日がデザインフェスタ」をコンセプトにした、全てのアーティストのためのアートギャラリーです。

1日550円からご出展いただける小さな壁面のスペースから、個展やグループ展にもぴったりな展示室など大小70以上の展示スペースがあり、ワークショップやポップアップなど様々な用途でご利用いただけます。

さらに、ギャラリー内には自然とアートに囲まれたカフェ＆バーと、世界最大席数のお好み焼きレストランも併設しており、子供から大人まで一日中楽しめるスポットとなっております。

公式サイト： https://designfestagallery.com/

デザインフェスタギャラリー原宿





■DESIGN FESTA GALLERY PARIS

DESIGN FESTA GALLERY PARISは、アート作品やオリジナル商品などを海外へ発信する場として、アーティストや企業の方々にご利用いただける貸しギャラリーです。

場所はノートルダム大聖堂やサント・シャペルがあるパリ発祥の地「シテ島」。徒歩10分圏内にはルーヴル美術館など数多くの観光名所が立ち並びます。

公式サイト：https://designfestagalleryparis.com/

DESIGN FESTA GALLERY PARIS





■各種URL

公式HP ： https://designfesta.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/designfesta/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@designfestagallery

X(旧Twitter)： https://x.com/designfesta