Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岐阜・高知・岡山・東京・静岡で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年5月2日～5月6日の5日間、岡山県岡山市にある岡山ドーム前イベント広場にて第6回開催を行います。





ポスター





■第6回 全肉祭 in 岡山

会場 ： 岡山ドーム前イベント広場

(岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1／北長瀬駅[南口]徒歩12分)

日程 ： 2026年5月2日～5月6日

時間 ： 9：00～21：00

店舗数： 約50店舗





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■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント





会場昼

会場夜





■5日間通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数200アイテム以上！？

5日間では絶対に食べきることができません

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

大好評ワインの試飲コーナーもご用意

・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意

・観覧無料のステージ企画

アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンス





エアー遊具

幻火





■朝から晩までたっぷり楽しい5日間

夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！

スペシャルゲストとして、元MEGARYUのMEGAHORNが今年も岡山にやってきます！！





MEGAHORN





■全肉祭 公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/





食堂