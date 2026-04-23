西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」 岡山県岡山市にて5/2～5/6に第6回開催決定！
Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・北九州・岐阜・高知・岡山・東京・静岡で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年5月2日～5月6日の5日間、岡山県岡山市にある岡山ドーム前イベント広場にて第6回開催を行います。
ポスター
■第6回 全肉祭 in 岡山
会場 ： 岡山ドーム前イベント広場
(岡山県岡山市北区北長瀬表町1丁目1-1／北長瀬駅[南口]徒歩12分)
日程 ： 2026年5月2日～5月6日
時間 ： 9：00～21：00
店舗数： 約50店舗
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■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント
会場昼
会場夜
■5日間通っても楽しみ尽くせないボリューム
・総メニュー数200アイテム以上！？
5日間では絶対に食べきることができません
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
大好評ワインの試飲コーナーもご用意
・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意
・観覧無料のステージ企画
アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンス
エアー遊具
幻火
■朝から晩までたっぷり楽しい5日間
夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！
スペシャルゲストとして、元MEGARYUのMEGAHORNが今年も岡山にやってきます！！
MEGAHORN
■全肉祭 公式Instagram
https://www.instagram.com/zennikusai/
食堂