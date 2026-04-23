昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）の現代ビジネス研究所は、公開シンポジウム「マーケティングが拓くビジネスの最前線ー変革を導くリーダーシップ」を５月22日（金）に開催します（参加費無料）。 ビジネスの最前線で変革を主導し続ける株式会社キングジム代表取締役社長の木村美代子氏をお迎えし、そのキャリアの軌跡とともに、マーケティングの本質とイノベーションの実践知を講演いただきます。さらに、本学総長の坂東眞理子との特別対談を通じて、新時代の女性の活躍とリーダーシップの真髄に迫ります。

公開シンポジウム「マーケティングが拓くビジネスの最前線ー変革を導くリーダーシップ」概要

開催日時

2026年5月22日（金）18:30-20:00 （シンポジウム終了後、対面参加者のみ20:40まで交流会実施）

実施形式

ハイフレックス開催 【対面】昭和女子大学８号館６階コスモスホール /【オンライン】Zoom

内 容

第１部 基調講演 「キャリアの歩みとお客様起点の価値共創 ～マーケティング志向の経営改革」 木村 美代子氏（株式会社キングジム 代表取締役社長） 第２部 特別対談 「変革を切り拓く、しなやかなリーダーシップとキャリアの真髄」 木村 美代子氏 × 坂東眞理子総長 モデレーター：保土田 玲子 （現代ビジネス研究所）

参加申込

下記URLもしくはQRコードからお申し込みください。 https://forms.gle/YKiKTUfdvRUYunDU7 ※対面参加は先着200名

申込締切

2026年5月15日（金）

問い合わせ先

昭和女子大学現代ビジネス研究所 bizlab-office@swu.ac.jp

現代ビジネス研究所とは

https://swubizlab.jp/ 大学と企業・地域が連携して多様な協働環境を創出し、これまでの大学にはない革新的な教育・研究活動を行う拠点です。研究所には公募で選ばれた企業・行政機関・NPO等で多様な実務経験を持つ社会人が研究員として所属し、それぞれの経験、知見を基に自らの研究テーマを深めつつ、学生の実践的な研究を支援します。

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/