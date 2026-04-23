株式会社青木松風庵（本社：大阪府阪南市、代表取締役：青木一郎）は、「みるく饅頭 月化粧」のCMキャラクターとして、大平サブローさんに加え、新たにハイヒール モモコさんを起用することを決定いたしました。お2人が出演する新TVCMは4月24日（金）から順次オンエアを開始します。 思わず一緒に踊りたくなるキャッチ―なダンスの「月化粧ダンス」篇、牛にまたがって月化粧を買いに行く様子がインパクト抜群の「大阪みやげは」篇、月化粧の美味しさに魅了されるお2人の脳内を描いた「脳内イメージ」篇の3本が公開されます。

【月化粧CM】2026「月化粧ダンス」篇｜青木松風庵

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=qSZccqBuDYo

【月化粧CM】2026「大阪みやげは」篇｜青木松風庵

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=kKorBmx8P1Y

【月化粧CM】2026「脳内イメージ」篇｜青木松風庵

「みるく饅頭 月化粧」

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=DWcvp20je1I

「みるく饅頭 月化粧」は、北海道産の 2 種類の豆をオリジナルブレンドした⽩餡に、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が見事に調和したなめらかな優しい味わいのみるく饅頭です。 2010 年 5 月より販売を開始。満月のように黄色く、まん丸な形から「月化粧」と名付けられました。国際審査機関「モンドセレクション」の最高金賞を 13 年連続受賞、2023 年 12 月には、「ジャパンフードセレクション」において「伊右衛門月化粧」とともに最高位のグランプリを W 受賞しています。また、2015 年より大阪マラソンの協賛サポーターとなり「月化粧」をランナーに提供。2020 年 10 月には JAL の国内線ファーストクラス 羽田発便の機内食として採用された実績を持つなど、関西を代表するお菓子へと成長しています。 累計販売個数が 1億7110万個を突破※。年間売上は2270万個を超え、1.5秒に 1 個売れているお土産菓子となっています※。 ※伊右衛門月化粧を含む

■会社概要 商号 ： 株式会社青木松風庵 代表者 ： 代表取締役 青木一郎 所在地 ： 〒599-0203 大阪府阪南市黒田453-15 設立 ： １９８５年１０月 事業内容： 和菓子・洋菓子の製造及び販売 資本金 ： 2,000万円 URL ： https://www.shofuan.co.jp