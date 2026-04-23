ケイミュー株式会社(本社：大阪市中央区、社長：木村 均)は、「施主が実際に住みたいと思う理想の外観」をテーマにした住宅外観デザインのコンテスト「ソトカラデザインコンテスト2026」を開催いたします。

●コンテストご案内ホームページ： https://www.kmew.co.jp/sotokara_contest2026/





ソトカラデザインコンテスト2026









■企画概要

本コンテストは、建築の専門家ではなく、一般の施主様による投票で受賞作品を決定するコンテストで、昨年に続き今年で2回目の開催となります。住宅外観のデザインが多様化するなかで、住まい手のリアルな感覚や価値観を可視化し、「実際に住みたい」と感じる住宅外観や街並みづくりのヒントを社会に共有することを目的としています。

応募対象は、住宅の新築・リフォームを手掛ける住宅会社や工務店、設計事務所、施工店など。一次審査を経た後、当社WEBサイト上での一般投票により「住みたい住宅部門」「住みたい街並み部門」の各賞を決定します。受賞作品は、当社のメディアネットワークを通じて幅広く紹介し、受賞企業の設計力・提案力の発信、集客やブランディング強化を支援いたします。





本コンテストは、当社のWEBプロモーション「はじめよう、ソトカラデザイン」とも連動しています。

施主様が新築時に抱える外観デザインの悩みを解消し、ライフスタイルや趣味に合った多彩な外観デザインのアイデアを提供しています。本コンテストを通じて施主様のリアルな評価を集め、より魅力的な住宅外観デザインの実現に貢献してまいります。









■「ソトカラデザインコンテスト2026」開催概要

●応募期間：2026年4月20日～7月31日

●対象物件：2025年8月1日～2026年7月31日までに完工した物件

ケイミュー商品(カタログ掲載品)を使用した物件

●審査基準：施主が実際に住みたいと思う理想の外観であること

●審査方法：当社内での一次審査を経た後、当社WEBサイト上での一般投票により

受賞作品を決定

●予定している賞

＜住みたい住宅部門／住みたい街並み部門＞

○グランプリ 各1件

○金賞 各2件

○銀賞 各2件

○銅賞 各2件

○KMEW賞 約50件





●結果発表：11月中旬または下旬に当社ホームページにて発表予定





●コンテストご案内ホームページ： https://www.kmew.co.jp/sotokara_contest2026/

●ソトカラデザインホームページ： https://www.kmew.co.jp/sotokara/