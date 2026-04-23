株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A、以下ダイブ）は、全国の観光施設に特化した人材サービスを中心に事業を展開しています。運営するリゾートバイト専門の求人情報サイト「リゾートバイトダイブ」では、リゾートバイト求人数No.1（*1）・口コミ掲載数No.1（*2）のサイトとして、多くのユーザーに利用されています。

この度、リゾートバイトダイブは、俳優・アーティスト・歌手として多方面で活躍するのんさんをブランドアンバサダーに起用し、のんさん出演のブランドムービー『変われる、ダイブなら。』を制作、公開いたしました。

ブランドムービーでは、リゾートバイトという選択をきっかけに自分と向き合い、人生の転機となった”あの日”を描いています。リゾートバイトの経験を通じて自信を持てるようになり、前向きに変わった姿を、のんさんの自然体な表現で丁寧に映し出しています。





のんさん起用の背景

のんさんは、デビュー以来、自然体でありながら芯のある表現で、多くの人々を魅了し続けてきました。現在は俳優業にとどまらず、音楽やアートなど多彩な分野で活動の幅を広げ、常に自分らしく挑戦を続けています。その姿は、「変わること」「挑戦し続けること」を前向きに体現し、自らの意思で人生を切り拓いていく象徴的な存在だと感じています。

私たちダイブは、リゾートバイトを通じて人生を前向きに変えるきっかけを提供したいと考えています。また、リゾートバイト事業にとどまらず、ダイブ自身も新しい挑戦をし続けていきたいという想いが、のんさんの歩みと重なり、この度の起用に至りました。

ブランドムービー『変われる、ダイブなら。』について

ブランドムービー『変われる、ダイブなら。』では、主人公を演じるのんさんが、ローカル電車に揺られながら、過去と向き合い、人生の転機となった”あの日”を思い返す姿を描いています。

車窓から流れる景色とともに、主人公の過去の経験と現在が重なり合い、自らの選択が今の自分につながっていることに気づくストーリーです。

▼リゾートバイトダイブ新ブランドムービー『変われる、ダイブなら。』概要

出演者 ：のんさん

ブランドムービー公開日 ：2026年4月23日（木）

視聴URL：

【ブランドムービー（30秒）】「変われる、ダイブなら。」夏のリゾートバイト募集開始

【ブランドムービー（15秒）】「変われる、ダイブなら。」求人数・口コミ掲載数No.1

【メイキング】「変われる、ダイブなら。」メイキング映像







『変われる、ダイブなら。』に込めた想い







ダイブが掲げるミッションは、「一生モノの”あの日”を創り出す。」ことです。

リゾートバイトは、単なる仕事ではなく、自分の人生と向き合い、これからの生き方を見つめ直すための機会でもあります。日常から離れた環境に身を置くことで、新しい価値観や出会いが生まれ、自分自身の可能性に気づくきっかけとなります。その積み重ねが、人生における“転機” = “あの日”となる瞬間を生み出します。

リゾートバイトの経験を通じて、自分らしい未来へ踏み出し、誰もが自分の人生を愛せる世界になること。それこそが、ダイブのビジョンであり、実現したい未来です。

『変われる、ダイブなら。』というブランドメッセージには、リゾートバイトの経験が人生の転機となる”あの日”につながるという信念と、その一歩を踏み出すすべての人を心から応援したいというダイブの強い想いが込められています。

のんさんプロフィール





のん

1993年7月13日生まれ、兵庫県出身。

俳優・アーティスト。音楽、映画製作、アートなど幅広いジャンルで活動。16年公開の劇場アニメ『この世界の片隅に』で主人公すずの声を演じ、第38回ヨコハマ映画祭審査員特別賞を受賞する。22年には主演映画『さかなのこ』で、第46回日本アカデミー賞「優秀主演女優賞」を受賞。近年の主な出演作品にドラマ「幸せカナコの殺し屋生活」、「新幹線大爆破」、「MISS KING / ミス・キング」、映画『アフター・ザ・クエイク』、『てっぺんの向こうにあなたがいる』などがある。26年は1月クールTVドラマ「こちら予備自衛英雄補!?」に出演。8月には映画『平行と垂直』の公開を控える。音楽活動では、25年9月に3rdフルアルバム「Renarrate」をリリース。俳優・音楽・映画・アートといった枠にとらわれず、自由な表現に挑み続けてきた創作活動が評価され、24年に第16回伊丹十三賞の受賞も果たした。

リゾートバイトとは

リゾートバイトとは、全国の観光地にあるホテルや旅館、テーマパーク、スキー場などで住み込みで働く仕事です。

勤務期間は3ヶ月程度が一般的で、寮費・水道光熱費が無料のケースも多く、食事付きの求人もあるため、生活コストを抑えながら働けます。

ほとんどの方が未経験からスタートするため、特別なスキルや資格がなくても挑戦できる点も特徴です。

（*1）調査概要：リゾートバイト専門の求人サイトにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2025年10月15日～2025年10月20日

（*2）リゾートバイト施設で就労した方の口コミ掲載数 2026年4月1日時点 自社調べ

株式会社ダイブ

本社所在地：東京都新宿区新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 2F/3F代表取締役：庄子 潔

設立日：2002年3月

公式サイト ：https://dive.design/

リゾートバイトダイブ：https://resortbaito-dive.com/

リゾートバイトナビ：https://resortbaito-dive.com/columns

Instagram ：@resortbaitodive

TikTok ：@resortbaitodive

YouTube ：@dive_inc

X（旧Twitter） ：@diveresortbaito

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公式リゾートバイトアプリ：iOS／Android

ダイブは、日本経済の成長エンジン「観光業」の大課題を解決すべく、事業展開しているベンチャー企業です。

基幹事業である観光施設に特化した人材サービス（リゾートバイト）においては、観光施設の大課題である「人手不足」の解決に寄与しており、年間14,555人の観光従事者を創出。日本人人材と外国人人材あわせて、全国47都道府県の累計5,900施設以上の観光施設と、人材のお取引実績があります。

また、新規事業の地方創生事業では、全国6カ所の非観光地（過疎地・消滅可能性自治体を含む）において、D2Cの観光事業を展開。収益の創出・外貨の獲得はもちろん、地域事業者と連携することでのサステナブルな地域づくりに貢献しております。

その他にも、グランピング施設に特化したWEBメディア「 GLAMPICKS（グランピックス）」の運営をはじめとした宿泊施設に対しての集客支援など、IT領域での事業展開も積極的に行っております。