業務用空調（HVAC）市場 2035年までに1,394億米ドル規模へ拡大 スマートビル化と省エネ革新が牽引 年平均成長率7.52％で持続的成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

業務用空調（HVAC）市場 2035年までに1,394億米ドル規模へ拡大 スマートビル化と省エネ革新が牽引 年平均成長率7.52％で持続的成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース