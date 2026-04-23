【うまい棒ケース】のアクテックが、卓球ラケット1本収納に特化した「卓球ラケットケース」の製作事例レポートを公開。
アクテック株式会社（本社：大阪府、代表取締役社長：芦田知之、以下 アクテック）は、4月21日に製作事例レポート「いれもん通信」第255号を公開いたしました。今月号の特集は卓球ラケット1本収納に特化したアルミケースです。
ところで、卓球の意外なルーツをご存じですか？
卓球の起源は、19世紀のイギリス貴族たちの「雨の日の暇つぶし」にあります。
屋外テニスを楽しんでいた彼らが、雨天でも室内で遊べないかと思い立ったのがきっかけです。
打つたびに「ピン！」「ポン！」と鳴ることから「ピンポン」という愛称がついたそうです。
このケースの特徴は、ボール収納も、メンテ用品のポケットも、余分なものは一切なし。
ラケットだけを、最高の状態で持ち運ぶことだけを考えて作られました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347619/images/bodyimage1】
外観はLAMIタイプを採用し、板材にはアルミフラットシルバーを使用。
ラケットがぴったりと収まる設計で、移動中の振動や外部からの衝撃をしっかり吸収します。
遠征・試合・日常の移動など、あらゆるシーンで気軽に、安心してお使いいただけます。
「自分だけのケースが欲しい」という個人の方からのご依頼も承っております。
ケースのことでお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
いれもん通信にご興味のある方は、下記のURLからご覧ください！
いれもん通信 第255号
https://actec1972.co.jp/iremon/list/no255/
いれもん通信バックナンバー
https://actec1972.co.jp/iremon/list/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347619/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347619/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347619/images/bodyimage4】
アクテックストア
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アクテックコーポレートサイト
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配信元企業：アクテック株式会社
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卓球の起源は、19世紀のイギリス貴族たちの「雨の日の暇つぶし」にあります。
屋外テニスを楽しんでいた彼らが、雨天でも室内で遊べないかと思い立ったのがきっかけです。
打つたびに「ピン！」「ポン！」と鳴ることから「ピンポン」という愛称がついたそうです。
このケースの特徴は、ボール収納も、メンテ用品のポケットも、余分なものは一切なし。
ラケットだけを、最高の状態で持ち運ぶことだけを考えて作られました。
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外観はLAMIタイプを採用し、板材にはアルミフラットシルバーを使用。
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