Salesforceテスト自動化の適合性を探る「1Day Provar適用診断サービス」を実施 ～最短1日で自動テストの導入効果を可視化する、無償の期間限定キャンペーン
Salesforce専用設計のテスト自動化ツール『Provar（プロバー）』の国内総代理店である株式会社アドックインターナショナル（本社：東京都立川市、代表取締役CEO：小林 常治／以下ADOC）は、お客様のSalesforce環境におけるテスト自動化の適合性と期待されるROI（投資対効果）を最短1日で診断する「1Day Provar適用診断サービス」の無償トライアルキャンペーンを、本日より7月末日までの期間限定で実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347587/images/bodyimage1】
1. キャンペーン実施の背景
Salesforceの運用において、頻繁な機能追加や年3回のメジャーアップデートに伴う「テスト工数の増大」と手動やスクリプトに頼る「手戻り開発」や「属人化」は、多く企業の共通課題となっています。特に、本来実施すべき網羅的なテストがリソース不足で実施できず、本番稼働後の手戻り作業が運用コストを圧迫するケースが散見されます。
ADOCは、こうした課題を抱える企業や組織に対し、Salesforce専用テスト自動化ツール「Provar」の導入効果を事前にリスクなく確認いただけるよう、本診断サービスを期間限定で無償提供することを決定しました。
2. 「1Day Provar適用診断サービス」の概要
本サービスでは、弊社エンジニアが直接お客様のSalesforce環境を確認し、Provarの実装可能性と、導入によって創出されるビジネス成果を最短1日でレポートします。
【主な診断・実施内容】
●Provarの接続確認: お客様環境とのセキュアな接続および認証の検証を実行。
●Provarによるテスト作成デモ: 実際の画面を用いたノーコードでのテスト構築プロセスを実演。
●Flow/Lightning検証: Salesforce特有の動的なコンポーネントや自動化ロジック（Flow）に対する検証。
【納品物（診断レポートの内容）】
●実環境デモンストレーション動画: お客様環境でProvarが動作する様子をVTRで記録
●ROIの机上検討資料: テスト自動化による工数削減およびコストメリットを試算
●推奨テスト戦略提案資料: 組織の状況に合わせた最適なテスト自動化ロードマップの提示
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3. Provarによる自動テストが創出するビジネス成果
本サービスを通じてProvarによるテスト自動化のメリットとROIの確認、自動テスト適用の可否などを簡易的に検証・検討いただくことで、導入後は以下の成果が期待できます。
品質改善と手戻りコストの削減: リソース不足で断念していた網羅的なテストを自動化し、速やかかつ高信頼の品質を保証。運用の大きな負担である手戻り作業を最小化し、回帰リスクから解放します。
開発生産性の向上: 開発リソースがテスト作業に拘束される属人化の課題を解消。高付加価値な開発業務にリソースを集中させることが可能になります。
運用の高アジリティ化: 高レジリエンス（耐性）による保守コストの劇的な削減と、機能リリースのボトルネックを解消し、修正・追加のサイクルを迅速化することで、Salesforceが持つ本来のビジネス価値を最大限に発揮します。
※本サービスの結果を受け、より詳細な実証や初期実装を希望されるお客様には、低リスクかつ迅速な導入を支援する「PoC（概念実証）サービス」へのスムーズな移行プランもご用意しております。
4. キャンペーン詳細とお申し込み方法
■キャンペーン期間: 2026年4月23日（木）～2026年7月31日（金）
■お申し込み方法: [以下のキャンペーン特設ページURL]よりお問合せ、お申し込みください。
「1Day Provar適用診断サービス」ページ：https://provar-adoc.com/applied_diagnosis/
■ご用意いただくもの:
・Salesforce環境調査票へのご回答
・テスト対象環境（Sandbox推奨）へのアクセス権付与
・秘密保持契約（NDA）の取り交わし
アドックインターナショナルについて
創立35周年を迎える株式会社アドックインターナショナルは、主に大手携帯キャリアの5GやBeyond 5G領域などにおいて、通信インフラ構築・技術支援などのICTエンジニアリング事業を国内外に展開しています。近年はアジャイル、DevOpsといった新たな開発環境におけるソフトウェア品質検証ソリューションの推進にも注力。 Salesforceに特化した唯一のテスト自動化ツール「Provar」の国内総代理店、またSalesforce AppExchange認定コンサルタントとして、自動化の適用から教育、運用まで一貫して支援する、高度なテスティングサービスを提供しています。 ■ホームページURL：https://www.adoc.co.jp/
■Provar情報サイトURL：https://provar-adoc.com/
※リリース中の企業名や製品サービス名は、一般に各社の商標および登録商標です。
本リリースとProvar製品、キャンペーンに関するお問い合わせ先
株式会社アドックインターナショナル 担当：Provar Division/田中
Mail: pr@adoc.co.jp ／ Tel: 042-528-8733（平日9:00－17:00）
配信元企業：株式会社アドックインターナショナル
1. キャンペーン実施の背景
Salesforceの運用において、頻繁な機能追加や年3回のメジャーアップデートに伴う「テスト工数の増大」と手動やスクリプトに頼る「手戻り開発」や「属人化」は、多く企業の共通課題となっています。特に、本来実施すべき網羅的なテストがリソース不足で実施できず、本番稼働後の手戻り作業が運用コストを圧迫するケースが散見されます。
ADOCは、こうした課題を抱える企業や組織に対し、Salesforce専用テスト自動化ツール「Provar」の導入効果を事前にリスクなく確認いただけるよう、本診断サービスを期間限定で無償提供することを決定しました。
2. 「1Day Provar適用診断サービス」の概要
本サービスでは、弊社エンジニアが直接お客様のSalesforce環境を確認し、Provarの実装可能性と、導入によって創出されるビジネス成果を最短1日でレポートします。
【主な診断・実施内容】
●Provarの接続確認: お客様環境とのセキュアな接続および認証の検証を実行。
●Provarによるテスト作成デモ: 実際の画面を用いたノーコードでのテスト構築プロセスを実演。
●Flow/Lightning検証: Salesforce特有の動的なコンポーネントや自動化ロジック（Flow）に対する検証。
【納品物（診断レポートの内容）】
●実環境デモンストレーション動画: お客様環境でProvarが動作する様子をVTRで記録
●ROIの机上検討資料: テスト自動化による工数削減およびコストメリットを試算
●推奨テスト戦略提案資料: 組織の状況に合わせた最適なテスト自動化ロードマップの提示
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3. Provarによる自動テストが創出するビジネス成果
本サービスを通じてProvarによるテスト自動化のメリットとROIの確認、自動テスト適用の可否などを簡易的に検証・検討いただくことで、導入後は以下の成果が期待できます。
品質改善と手戻りコストの削減: リソース不足で断念していた網羅的なテストを自動化し、速やかかつ高信頼の品質を保証。運用の大きな負担である手戻り作業を最小化し、回帰リスクから解放します。
開発生産性の向上: 開発リソースがテスト作業に拘束される属人化の課題を解消。高付加価値な開発業務にリソースを集中させることが可能になります。
運用の高アジリティ化: 高レジリエンス（耐性）による保守コストの劇的な削減と、機能リリースのボトルネックを解消し、修正・追加のサイクルを迅速化することで、Salesforceが持つ本来のビジネス価値を最大限に発揮します。
※本サービスの結果を受け、より詳細な実証や初期実装を希望されるお客様には、低リスクかつ迅速な導入を支援する「PoC（概念実証）サービス」へのスムーズな移行プランもご用意しております。
4. キャンペーン詳細とお申し込み方法
■キャンペーン期間: 2026年4月23日（木）～2026年7月31日（金）
■お申し込み方法: [以下のキャンペーン特設ページURL]よりお問合せ、お申し込みください。
「1Day Provar適用診断サービス」ページ：https://provar-adoc.com/applied_diagnosis/
■ご用意いただくもの:
・Salesforce環境調査票へのご回答
・テスト対象環境（Sandbox推奨）へのアクセス権付与
・秘密保持契約（NDA）の取り交わし
アドックインターナショナルについて
創立35周年を迎える株式会社アドックインターナショナルは、主に大手携帯キャリアの5GやBeyond 5G領域などにおいて、通信インフラ構築・技術支援などのICTエンジニアリング事業を国内外に展開しています。近年はアジャイル、DevOpsといった新たな開発環境におけるソフトウェア品質検証ソリューションの推進にも注力。 Salesforceに特化した唯一のテスト自動化ツール「Provar」の国内総代理店、またSalesforce AppExchange認定コンサルタントとして、自動化の適用から教育、運用まで一貫して支援する、高度なテスティングサービスを提供しています。 ■ホームページURL：https://www.adoc.co.jp/
■Provar情報サイトURL：https://provar-adoc.com/
※リリース中の企業名や製品サービス名は、一般に各社の商標および登録商標です。
本リリースとProvar製品、キャンペーンに関するお問い合わせ先
株式会社アドックインターナショナル 担当：Provar Division/田中
Mail: pr@adoc.co.jp ／ Tel: 042-528-8733（平日9:00－17:00）
配信元企業：株式会社アドックインターナショナル
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