GIGABYTE、対象ノートPC製品を購入するとAnkerのUSB急速充電器がもらえるゴールデンウィークキャンペーン実施
2026年4月23日 - GIGABYTE Technology Co., Ltd. 台湾・新北市 - コンピュータテクノロジーで世界をリードするGIGABYTE Technologyは、2026年4月24日～6月14日の期間中、対象のノートPC製品をご購入いただいたユーザーに、アンカー・ジャパンのUSB急速充電器「Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル」をもれなくプレゼントする「ゴールデンウィークスペシャルキャンペーン」を実施いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347510/images/bodyimage1】
本キャンペーンは、キャンペーン期間中に対象ノートPC製品を購入し、GIGABYTEの公式SNSアカウント（InstagramもしくはX）をフォローしていただいたユーザーに、もれなく「Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル」をプレゼントするというものです。対象ノートPC製品は、以下のとおりです。
AORUS MASTER 18シリーズ
AORUS MASTER 16シリーズ
GIGABYTE AERO X16シリーズ
GIGABYTE GAMING A18 PROシリーズ
GIGABYTE GAMING A16 PROシリーズ
「Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル」は、USB PD対応のUSB-Cポートを搭載したコンパクトな急速充電器です。重量はわずか約216gで、折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。AORUS MASTER 18/16シリーズ、GIGABYTE AERO X16シリーズ、およびGIGABYTE GAMING A18/A16 PROシリーズは、すべてUSB PD充電に対応していますので、旅行や出張の際の持ち運びにとても便利です。
キャンペーン応募期間は、2026年6月30日まで。キャンペーンの詳細は、キャンペーン情報ページをご参照ください。
【キャンペーン情報】
https://www.aorus.com/ja-jp/explore/events/goldenweekpd-event
【Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル製品情報】
https://www.ankerjapan.com/products/b2672
【GIGABYTEノートPC製品情報】
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347510/images/bodyimage1】
AORUS MASTER 18シリーズ
AORUS MASTER 16シリーズ
GIGABYTE AERO X16シリーズ
GIGABYTE GAMING A18 PROシリーズ
GIGABYTE GAMING A16 PROシリーズ
「Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル」は、USB PD対応のUSB-Cポートを搭載したコンパクトな急速充電器です。重量はわずか約216gで、折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。AORUS MASTER 18/16シリーズ、GIGABYTE AERO X16シリーズ、およびGIGABYTE GAMING A18/A16 PROシリーズは、すべてUSB PD充電に対応していますので、旅行や出張の際の持ち運びにとても便利です。
キャンペーン応募期間は、2026年6月30日まで。キャンペーンの詳細は、キャンペーン情報ページをご参照ください。
【キャンペーン情報】
https://www.aorus.com/ja-jp/explore/events/goldenweekpd-event
【Anker 317 Charger (100W) with USB-C & USB-C ケーブル製品情報】
https://www.ankerjapan.com/products/b2672
【GIGABYTEノートPC製品情報】
https://www.gigabyte.com/jp/Laptop
□お客さまからのお問い合わせ先
GIGABYTEアフターサポートセンター
E-mail： gigabyte_support_jp@gigabyte.jp
電話番号： 050-3381-5092
対応時間： 9：30～18：00（土日祝除く）
URL： https://www.aorus.com/ja-jp
X公式アカウント： @AORUS_JP
GIGABYTE Technologyについて
PC業界の世界的リーダーであるGIGABYTEは、「Upgrade Your Life（生活を向上させる）」という目標のもと、多彩な製品ラインナップを提供しています。コンシューマ向け、ビジネス向け、ゲーム用途、クラウドシステムなど幅広い分野における専門知識を持つGIGABYTEは、常に研究と革新を通じてユーザーのニーズに応え続けています。受領歴のあるマザーボード、グラフィックカード、ラップトップ、ミニPC、およびその他のPCコンポーネントやアクセサリで知られるGIGABYTEは、特許技術であるDualBIOSおよびUltra DurableテクノロジーによってPC業界に革命をもたらしました。 PCテクノロジーのエキスパートであるGIGABYTEは、5G時代の理想的なインフラストラクチャを構築するため、AIおよびAloTアプリケーションを統合したハードウェアとソフトウェアソリューションにより、ビジネスサーバーとクラウドシステムの分野をさらに拡大する準備を進めています。
配信元企業：GIGABYTE Technology Co., Ltd.
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