au PAY、Samsung Walletへの登録で1,000ポイントが必ずもらえるキャンペーンを実施
KDDIとauペイメントは、2026年4月23日から、サムスン電子ジャパン株式会社（本社:東京都千代田、代表取締役：張 旭）が提供するSamsung Galaxyユーザー向けデジタルウォレット「Samsung Wallet(注)」にau PAYが登録可能となったことをお知らせします。Samsung Walletは、クレジットカードやデビットカード、QRコード・バーコード決済、ポイントカード、搭乗券などを1つのモバイルアプリで集約できる、Samsung Galaxyユーザー向けのデジタルウォレットです。
また、2026年４月23日から6月14日まで、au PAYをSamsung Walletに登録すると、もれなく1,000Pontaポイントをプレゼントするキャンペーンを実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347560/images/bodyimage1】
■Samsung Wallet限定 au PAY登録キャンペーンについて
特典：
1,000Pontaポイント
※本キャンペーンの特典は、以下適用条件を満たした後、Pontaギフトコードとして即時進呈いたします。
※１端末および１Samsungアカウントにつき１回ご参加いただけます。
適用条件：
期間中にau PAYをSamsung Walletに登録し、キャンペーンページからエントリーすること
期間：
2026年4月23日～6月14日
キャンペーンのお問い合わせ先：
Samsungカスタマーサポートセンター
https://www.samsung.com/jp/support/contact/
詳しくはキャンペーンページ（https://www.samsung.com/jp/explore/event/wallet-au-pay-cp/）をご確認ください。
（参考）
■Samsung Walletへの登録方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347560/images/bodyimage2】
■「au PAY」特長
(1) スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
(2) 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
(3) 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
（注）Samsung Walletについてはこちら（https://www.samsung.com/jp/apps/samsung-wallet/）をご確認ください。
なお、一部対象外の端末があります。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
また、2026年４月23日から6月14日まで、au PAYをSamsung Walletに登録すると、もれなく1,000Pontaポイントをプレゼントするキャンペーンを実施します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347560/images/bodyimage1】
■Samsung Wallet限定 au PAY登録キャンペーンについて
特典：
1,000Pontaポイント
※本キャンペーンの特典は、以下適用条件を満たした後、Pontaギフトコードとして即時進呈いたします。
※１端末および１Samsungアカウントにつき１回ご参加いただけます。
適用条件：
期間中にau PAYをSamsung Walletに登録し、キャンペーンページからエントリーすること
期間：
2026年4月23日～6月14日
キャンペーンのお問い合わせ先：
Samsungカスタマーサポートセンター
https://www.samsung.com/jp/support/contact/
詳しくはキャンペーンページ（https://www.samsung.com/jp/explore/event/wallet-au-pay-cp/）をご確認ください。
■Samsung Walletへの登録方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347560/images/bodyimage2】
■「au PAY」特長
(1) スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
(2) 豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
(3) 「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
（注）Samsung Walletについてはこちら（https://www.samsung.com/jp/apps/samsung-wallet/）をご確認ください。
なお、一部対象外の端末があります。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
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