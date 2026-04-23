電気式暖房装置の世界市場2026年、グローバル市場規模（産業用、家庭用）・分析レポートを発表
2026年4月23日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電気式暖房装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電気式暖房装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電気式暖房装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は38090百万ドルと評価され、2031年には59270百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.6%であり、エネルギー効率化や環境配慮型技術の普及に伴い市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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電気式暖房装置は、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで加熱を行う装置やソリューションです。抵抗加熱、赤外線加熱、ヒートポンプなどの技術を利用しており、空間暖房や給湯、材料加熱など幅広い用途に対応しています。
住宅、商業施設、工業分野などさまざまな環境で使用されており、高い効率性と操作性が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。
需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では産業用と家庭用に分かれており、用途別では住宅、商業、工業、農業などに分類されています。
特に住宅および商業分野における省エネルギー設備の導入が市場拡大を牽引しています。
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主要企業としては、Siemens AG、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Co.、Schneider Electric、Bosch Thermotechnology、Stiebel Eltron、Ferroli S.p.A、Ecostrad (Celsius Heating)、Mitsubishi Electric、Dimplex (Glen Dimplex Group)などが挙げられます。さらにEDF Energy、Energy Saving Trust、Electric Heating Systems Ltdなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州では環境規制や脱炭素政策の推進により電気加熱技術の需要が拡大しています。
一方でアジア太平洋地域でも都市化やインフラ整備の進展により市場成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、省エネルギー化への需要、環境規制の強化、再生可能エネルギーとの連携が挙げられます。一方で、電力コストや初期導入費用が課題となっています。
また、高効率ヒートポンプやスマート制御技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も持続的な成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電気式暖房装置の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電気式暖房装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電気式暖房装置市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は38090百万ドルと評価され、2031年には59270百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は6.6%であり、エネルギー効率化や環境配慮型技術の普及に伴い市場は着実に成長する見通しです。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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電気式暖房装置は、電気エネルギーを熱エネルギーに変換することで加熱を行う装置やソリューションです。抵抗加熱、赤外線加熱、ヒートポンプなどの技術を利用しており、空間暖房や給湯、材料加熱など幅広い用途に対応しています。
住宅、商業施設、工業分野などさまざまな環境で使用されており、高い効率性と操作性が特徴です。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。
需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では産業用と家庭用に分かれており、用途別では住宅、商業、工業、農業などに分類されています。
特に住宅および商業分野における省エネルギー設備の導入が市場拡大を牽引しています。
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主要企業としては、Siemens AG、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Co.、Schneider Electric、Bosch Thermotechnology、Stiebel Eltron、Ferroli S.p.A、Ecostrad (Celsius Heating)、Mitsubishi Electric、Dimplex (Glen Dimplex Group)などが挙げられます。さらにEDF Energy、Energy Saving Trust、Electric Heating Systems Ltdなども市場において重要な役割を担っています。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州では環境規制や脱炭素政策の推進により電気加熱技術の需要が拡大しています。
一方でアジア太平洋地域でも都市化やインフラ整備の進展により市場成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、省エネルギー化への需要、環境規制の強化、再生可能エネルギーとの連携が挙げられます。一方で、電力コストや初期導入費用が課題となっています。
また、高効率ヒートポンプやスマート制御技術の進展が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。全体として、本市場は今後も持続的な成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。