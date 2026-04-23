日本発スポーツブランド「BODYMAKER」が 2026年4月1日ベンチプレス世界王者「児玉大紀」とのスポンサード契約を更新
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）は、2026年4月から2027年3月末まで、「児玉大紀」とのスポンサード契約を更新した。
BODYMAKERサポートアスリートのベンチプレス世界王者「児玉大紀」は、昨年「KODAMAット」を共同開発。応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした。足を怪我しても「KODAMAット」のおかげで世界記録が出ました！（児玉大紀）直近では、83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させている。現在ベンチプレスのための専用シューズやシャフト、グローブなど【BODYMAKERとの共同開発】を活動的に取り組んでいる。ベンチプレスもこの先どこまで記録を伸ばせるか。何かが始まろうとしている。「児玉大紀」の未知への挑戦は続く。
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
サポートアスリート児玉選手ページ
https://www.bodymaker.jp/shop/e/ekodama/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347614/images/bodyimage1】
ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。
足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！
（児玉大紀）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347614/images/bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
BODYMAKERサポートアスリートのベンチプレス世界王者「児玉大紀」は、昨年「KODAMAット」を共同開発。応援購入サイト「Makuake」で大ヒットバカ売れした。足を怪我しても「KODAMAット」のおかげで世界記録が出ました！（児玉大紀）直近では、83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させている。現在ベンチプレスのための専用シューズやシャフト、グローブなど【BODYMAKERとの共同開発】を活動的に取り組んでいる。ベンチプレスもこの先どこまで記録を伸ばせるか。何かが始まろうとしている。「児玉大紀」の未知への挑戦は続く。
BODYMAKER
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サポートアスリート児玉選手ページ
https://www.bodymaker.jp/shop/e/ekodama/
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ベンチプレス 児玉大紀
■所属：K's GYM
旧75キロ以下級、82.5キロ以下級 世界チャンピオン、75キロ以下級世界記録保持者、現在83キロ級世界チャンピオンでノーギアの世界記録保持者、世界で最初に体重の4倍のベンチプレスを成功させた。
アジアアフリカパシフィック大会では233kgの世界記録で優勝。
足を怪我してもコダマットのおかげで世界記録が出ました！
（児玉大紀）
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