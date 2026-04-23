バイタリフィ、一般社団法人Dify協会へ加入 ～伴走型Dify構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」を強化し、企業の独自AIエージェント実装を加速～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347722/images/bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、次世代のノーコードAIアプリ開発プラットフォーム「Dify」の普及と技術向上を目的とする「一般社団法人Dify協会（所在地：東京都中央区）」に、2026年4月17日付で加入したことをお知らせいたします。
■ 加入の背景と目的
生成AI技術が急速に進化する中、特定の業務に特化したAIを自社専用にカスタマイズして構築したいというニーズが急増しています。バイタリフィでは、こうした企業の課題を解決するため、Difyを活用した伴走型のAIエージェント構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」を展開しております。
URL：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
「AIエージェントDRIVE」は、複雑なワークフローの自動化や社内データの高度な活用を、Difyの柔軟なノーコードプラットフォーム上で迅速に実現するサービスです。この度、Dify協会へ加入することで、最新のアップデート情報やセキュリティを考慮した実装手法に関する知見をいち早く取り入れ、本サービスの提供品質をさらに向上させることを目指します。
■ 弊社の強みと今後の展開
バイタリフィは、累計導入社数400社を超える生成AIチャットボット「FirstContact」で培ったAI運用のノウハウと、高度な受託開発技術を併せ持っています。
今回の協会加入により、「AIエージェントDRIVE」を通じたソリューションをさらに進化させます。従来のチャットボットの枠を超え、営業支援・バックオフィス業務の自動化など、現場のドメイン知識を学習させた「現場で使えるAIエージェント」の構築を、より高い信頼性とスピード感をもって支援してまいります。
今後は、Dify協会との連携を通じ、日本国内におけるDifyの健全な活用事例の創出に貢献するとともに、お客様の「AIの内製化」や「業務プロセスの抜本的な改革」を強力に推進してまいります。
■ 一般社団法人Dify協会について
名称：一般社団法人Dify協会
URL：https://www.dify-association.org/
■ 会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス(1)：Dify構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347722/images/bodyimage2】
サービス(2)：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347722/images/bodyimage3】
■ 本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービス提供、受託開発、AIエージェントの導入支援等を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、次世代のノーコードAIアプリ開発プラットフォーム「Dify」の普及と技術向上を目的とする「一般社団法人Dify協会（所在地：東京都中央区）」に、2026年4月17日付で加入したことをお知らせいたします。
生成AI技術が急速に進化する中、特定の業務に特化したAIを自社専用にカスタマイズして構築したいというニーズが急増しています。バイタリフィでは、こうした企業の課題を解決するため、Difyを活用した伴走型のAIエージェント構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」を展開しております。
URL：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
「AIエージェントDRIVE」は、複雑なワークフローの自動化や社内データの高度な活用を、Difyの柔軟なノーコードプラットフォーム上で迅速に実現するサービスです。この度、Dify協会へ加入することで、最新のアップデート情報やセキュリティを考慮した実装手法に関する知見をいち早く取り入れ、本サービスの提供品質をさらに向上させることを目指します。
■ 弊社の強みと今後の展開
バイタリフィは、累計導入社数400社を超える生成AIチャットボット「FirstContact」で培ったAI運用のノウハウと、高度な受託開発技術を併せ持っています。
今回の協会加入により、「AIエージェントDRIVE」を通じたソリューションをさらに進化させます。従来のチャットボットの枠を超え、営業支援・バックオフィス業務の自動化など、現場のドメイン知識を学習させた「現場で使えるAIエージェント」の構築を、より高い信頼性とスピード感をもって支援してまいります。
今後は、Dify協会との連携を通じ、日本国内におけるDifyの健全な活用事例の創出に貢献するとともに、お客様の「AIの内製化」や「業務プロセスの抜本的な改革」を強力に推進してまいります。
■ 一般社団法人Dify協会について
名称：一般社団法人Dify協会
URL：https://www.dify-association.org/
■ 会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月 ：2005年9月
サービス(1)：Dify構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347722/images/bodyimage2】
サービス(2)：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347722/images/bodyimage3】
■ 本件の問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：島貫
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
配信元企業：株式会社バイタリフィ
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