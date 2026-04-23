株式会社サンクユー、FAX受注をやめたい企業向けに最初にやるべきことを解説｜いきなりシステム選定してはいけない理由とは
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株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAX受注の見直しやBtoB-EC導入を検討している企業に向けて、導入前にまず整理すべきポイントを解説したコラム『FAX受注をやめたい会社が最初にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由』を公開しました。
■ なぜ今、FAX受注の見直しが必要なのか
FAX受注は長年、多くの企業で当たり前の業務として使われてきました。
しかし近年では、次のような課題を抱える企業が増えています。
・注文書の確認に時間がかかる
・文字が読みにくく、確認の電話やメールが増える
・基幹システムへの転記でミスが発生する
・特定の担当者しか分からない処理が残っている
・営業や事務が本来の業務に集中できない
こうした問題は、単なる現場の負担にとどまりません。
受注ミス、対応遅延、属人化、人手不足の深刻化など、経営全体に影響する課題へとつながります。
■ よくある失敗は「いきなりシステム選定」から始めること
FAX受注をやめたいと考えたとき、多くの企業が最初にやってしまうのが「どのシステムを入れるか」を先に考えることです。
しかし実際には、今の受注業務の中にある確認作業、例外処理、社内ルール、価格判断、納期調整などを整理しないままシステム選定を進めても、導入後に現場が混乱し、結局FAX運用が残ってしまうケースが少なくありません。
本コラムでは、FAX受注をやめたい企業が本当に最初にやるべきことは、システム比較ではなく「今の受注フローの棚卸し」であると解説しています。
■ 本コラムで解説しているポイント
本コラムでは、FAX受注見直しの第一歩として、特に次のような観点が重要であることを整理しています。
(1) 受注フローの棚卸し
誰が注文を受け、誰が内容確認をし、誰が価格や在庫を確認し、誰が基幹システムへ入力しているのかを可視化すること
(2) 価格ルール・例外処理の整理
取引先ごとの掛率や単価、ロット対応、納期調整など、担当者依存になっているルールを明文化すること
(3) システム選定前の要件整理
何をWeb受注化すべきか、どこは現場運用を残すべきかを整理したうえで、適切な仕組みを考えること
(4) 一気に切り替えない進め方
全取引先を一斉に移行するのではなく、定番商品や一部顧客から段階的に始めること
■ FAX受注の見直しは全部変えることではない
本コラムでは、FAX受注をやめるとは、いきなりすべてをEC化することではないと説明しています。
むしろ、まずは負担の大きいところ、ミスが起きやすいところ、再注文が多いところから整理し、段階的にWeb受注化していく方が現実的で失敗しにくい進め方です。
その結果として、
・確認電話や確認メールの削減
・転記作業の削減
・受注ミスの減少
・担当者負担の軽減
・受注業務の標準化
といった効果が期待できます。
■ コラムはこちら
FAX受注をやめたい会社が最初にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由
https://www.thank-u.net/blog/eccube/stop-fax-orders-first-step/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、FAX受注やメール受注をいきなり置き換えるのではなく、まず現状の業務フローを整理し、どこからWeb受注化すべきかを見極めたうえで、無理のない形でBtoB-EC導入を支援しています。
・現状業務の可視化
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、FAX受注の見直しやBtoB-EC導入を検討している企業に向けて、導入前にまず整理すべきポイントを解説したコラム『FAX受注をやめたい会社が最初にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由』を公開しました。
■ なぜ今、FAX受注の見直しが必要なのか
FAX受注は長年、多くの企業で当たり前の業務として使われてきました。
しかし近年では、次のような課題を抱える企業が増えています。
・注文書の確認に時間がかかる
・文字が読みにくく、確認の電話やメールが増える
・基幹システムへの転記でミスが発生する
・特定の担当者しか分からない処理が残っている
・営業や事務が本来の業務に集中できない
こうした問題は、単なる現場の負担にとどまりません。
受注ミス、対応遅延、属人化、人手不足の深刻化など、経営全体に影響する課題へとつながります。
■ よくある失敗は「いきなりシステム選定」から始めること
FAX受注をやめたいと考えたとき、多くの企業が最初にやってしまうのが「どのシステムを入れるか」を先に考えることです。
しかし実際には、今の受注業務の中にある確認作業、例外処理、社内ルール、価格判断、納期調整などを整理しないままシステム選定を進めても、導入後に現場が混乱し、結局FAX運用が残ってしまうケースが少なくありません。
本コラムでは、FAX受注をやめたい企業が本当に最初にやるべきことは、システム比較ではなく「今の受注フローの棚卸し」であると解説しています。
■ 本コラムで解説しているポイント
本コラムでは、FAX受注見直しの第一歩として、特に次のような観点が重要であることを整理しています。
(1) 受注フローの棚卸し
誰が注文を受け、誰が内容確認をし、誰が価格や在庫を確認し、誰が基幹システムへ入力しているのかを可視化すること
(2) 価格ルール・例外処理の整理
取引先ごとの掛率や単価、ロット対応、納期調整など、担当者依存になっているルールを明文化すること
(3) システム選定前の要件整理
何をWeb受注化すべきか、どこは現場運用を残すべきかを整理したうえで、適切な仕組みを考えること
(4) 一気に切り替えない進め方
全取引先を一斉に移行するのではなく、定番商品や一部顧客から段階的に始めること
■ FAX受注の見直しは全部変えることではない
本コラムでは、FAX受注をやめるとは、いきなりすべてをEC化することではないと説明しています。
むしろ、まずは負担の大きいところ、ミスが起きやすいところ、再注文が多いところから整理し、段階的にWeb受注化していく方が現実的で失敗しにくい進め方です。
その結果として、
・確認電話や確認メールの削減
・転記作業の削減
・受注ミスの減少
・担当者負担の軽減
・受注業務の標準化
といった効果が期待できます。
■ コラムはこちら
FAX受注をやめたい会社が最初にやるべきこと｜いきなりシステム選定してはいけない理由
https://www.thank-u.net/blog/eccube/stop-fax-orders-first-step/
■ サンクユーのBtoB-EC支援
サンクユーでは、FAX受注やメール受注をいきなり置き換えるのではなく、まず現状の業務フローを整理し、どこからWeb受注化すべきかを見極めたうえで、無理のない形でBtoB-EC導入を支援しています。
・現状業務の可視化