協働ロボット市場2035年に643億米ドル到達へ 年平均成長率33.45％で加速する自動化需要と産業DXの波 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
協働ロボット市場は、2025年の35億米ドルから急速に拡大し、2035年には643億米ドルに達する予測です。予測期間2026年から2035年の間、年平均成長率（CAGR）は33.45%に達し、この成長率の高さは市場全体におけるテクノロジー革新と導入範囲の拡大に支えられています。特に、製造業を中心にロボットの活用が進む中で、協働ロボット（コボット）が企業の自動化戦略の重要な一環として位置づけられています。
医療分野での活用拡大
協働ロボットが急成長している要因のひとつは、医療分野での自動化ニーズの高まりです。コボットは、精密作業やロボット支援手術、検査室の自動化において重要な役割を果たしています。従来の産業用ロボットが人間と隔離されることが多いのに対し、コボットは安全性が高く、医療従事者と共に作業できるため、病院や製薬工場での利用が増加しています。特に、患者ケアを支援するための高精度作業が求められる環境では、コボットが重要な技術となっています。
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初期投資と市場の制約
協働ロボット市場の拡大には、多額の初期投資が必要であるという課題があります。特に中小企業にとって、ロボット導入のコストが依然として高い障壁となっており、この問題は市場の成長を一部制約しています。例えば、ファナックのCRX-10iAは、高度な安全機能を備えているものの、これにかかるコストは中小企業にとって大きな負担です。しかし、技術進歩によってハードウェアのコストが低減し、ROI（投資収益率）が向上することで、今後は導入が加速することが期待されています。
エッジコンピューティングによる技術革新
エッジコンピューティングの進展により、協働ロボットはさらに進化しています。従来のクラウドベースのアーキテクチャに依存せず、リアルタイムでデータ処理を行うエッジコンピューティングにより、コボットはより迅速かつ柔軟に適応できるようになりました。これにより、コボットの導入が加速し、業務の効率化と省力化を実現します。また、エッジコンピューティングの普及に伴い、協働ロボットは新たな業務領域に対応できるようになり、製造業や医療分野での利用拡大が期待されています。
主要企業のリスト：
● ABB
● Fanuc
● Universal Robots
● KUKA
● Yaskawa America, Inc.
● Doosan Robotics
● DENSO
● Kawasaki Robotics
● Mitsubishi
● Omron
● Comau
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーションと成長予測
協働ロボット市場は、積載容量別、ハードウェア別などで細分化されています。2025年には、5kgの可搬重量を持つコボットが市場の主流を占めると予測されています。これらのロボットは、組立や包装、ピック・アンド・プレース作業など、精密で繰り返し行う作業に適しており、特に自動車や消費財、医薬品業界で広く利用されています。一方、10～20kgの可搬重量のコボットが市場でのシェアを拡大し、重工業や金属加工などの分野で利用が進んでいます。
日本市場における協働ロボットの重要性
日本において、協働ロボットの市場は急成長しています。特に日本の製造業では、高度な技術と自動化のニーズが強く、協働ロボットはその要請に応える存在となっています。高齢化社会における労働力不足を補うための自動化技術として、コボットへの投資が増加しています。日本の自動車産業や電子機器業界などでの需要が高まる中、協働ロボットは生産効率を高め、安全性を向上させる重要な役割を担っています。
医療分野での活用拡大
協働ロボットが急成長している要因のひとつは、医療分野での自動化ニーズの高まりです。コボットは、精密作業やロボット支援手術、検査室の自動化において重要な役割を果たしています。従来の産業用ロボットが人間と隔離されることが多いのに対し、コボットは安全性が高く、医療従事者と共に作業できるため、病院や製薬工場での利用が増加しています。特に、患者ケアを支援するための高精度作業が求められる環境では、コボットが重要な技術となっています。
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初期投資と市場の制約
協働ロボット市場の拡大には、多額の初期投資が必要であるという課題があります。特に中小企業にとって、ロボット導入のコストが依然として高い障壁となっており、この問題は市場の成長を一部制約しています。例えば、ファナックのCRX-10iAは、高度な安全機能を備えているものの、これにかかるコストは中小企業にとって大きな負担です。しかし、技術進歩によってハードウェアのコストが低減し、ROI（投資収益率）が向上することで、今後は導入が加速することが期待されています。
エッジコンピューティングによる技術革新
エッジコンピューティングの進展により、協働ロボットはさらに進化しています。従来のクラウドベースのアーキテクチャに依存せず、リアルタイムでデータ処理を行うエッジコンピューティングにより、コボットはより迅速かつ柔軟に適応できるようになりました。これにより、コボットの導入が加速し、業務の効率化と省力化を実現します。また、エッジコンピューティングの普及に伴い、協働ロボットは新たな業務領域に対応できるようになり、製造業や医療分野での利用拡大が期待されています。
主要企業のリスト：
● ABB
● Fanuc
● Universal Robots
● KUKA
● Yaskawa America, Inc.
● Doosan Robotics
● DENSO
● Kawasaki Robotics
● Mitsubishi
● Omron
● Comau
● その他の主要なプレイヤー
市場セグメンテーションと成長予測
協働ロボット市場は、積載容量別、ハードウェア別などで細分化されています。2025年には、5kgの可搬重量を持つコボットが市場の主流を占めると予測されています。これらのロボットは、組立や包装、ピック・アンド・プレース作業など、精密で繰り返し行う作業に適しており、特に自動車や消費財、医薬品業界で広く利用されています。一方、10～20kgの可搬重量のコボットが市場でのシェアを拡大し、重工業や金属加工などの分野で利用が進んでいます。
日本市場における協働ロボットの重要性
日本において、協働ロボットの市場は急成長しています。特に日本の製造業では、高度な技術と自動化のニーズが強く、協働ロボットはその要請に応える存在となっています。高齢化社会における労働力不足を補うための自動化技術として、コボットへの投資が増加しています。日本の自動車産業や電子機器業界などでの需要が高まる中、協働ロボットは生産効率を高め、安全性を向上させる重要な役割を担っています。