株式会社村瀬鞄行（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：村瀬靖人）は、2026年6月1日より、他社製通学鞄からの買い替えを対象とした「通学鞄 下取りサポートサービス」を開始いたします。 本サービスは、通学鞄が身体に合っていない状態を無理に使い続けるのではなく、子どもの成長や通学環境に合わせて“選び直す”という現実的な選択肢を提供するものです。

■背景

近年、小学生の通学鞄はランドセルに加え、リュックタイプなど選択肢が広がっています。 一方で、実際に使い始めてから ・思っていたよりも重く感じる ・荷物の増加に対応しきれない ・使い続けるうちに形状が変化し、負担が増す など、購入前には気づきにくい課題に直面するケースも見られます。 通学鞄は、試着だけでは分からない要素も多く、実際の通学を通じて初めて見えてくる問題があるのが現状です。

きっかけは、お客様の声

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 新入学時は通学距離を考え、軽さを重視してリュックタイプの通学鞄を選びました。 しかし1年間使用する中で、底や側面のたわみが気になり、荷物の重みが肩ベルトに集中してしまい、背負った際の負担が大きく感じられるようになりました。 ランドセルに買い替えたところ、背負った際のフィット感が大きく異なり、重さの感じ方も軽減されました。 「使ってみて初めて分かる違い」があることを実感しました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー（現2年生) 上の子供の経験から、軽いものが良いと思い、下の子はランドセル型のリュックを購入しました。 初めは良かったのですが、日が経つにつれて、上の子では言わなかった、「重い」という発言と、雨の日を何日か経験し、鞄の形が変形してしまったり、中が濡れてしまったりと上の子では経験しなかったことを体験しました。 まだ入学して数か月しか経っていませんが(7月)、上の子と同じ村荑鞄さんのランドセルにしたいと思い来店。 ランドセル自身の軽さを重視していましたが、背負った時の軽さ（負担軽減）、丈夫さ、構造がいかに大切かを身をもって体験しました。 （※実際のレビューを一部抜粋・編集して掲載しています） ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

このように、通学鞄は「使って初めて分かる」要素が多く、購入後にミスマッチが生じる可能性があります。 しかし一度購入すると、「買い替えにくい」という心理的ハードルから、 合わない状態のまま使い続けてしまうケースも少なくありません。 当社では、こうした状況に対し、通学鞄が合っていない状態を放置しないことを重視し、本サービスの提供を開始します。

■サービスの考え方

本サービスは、ランドセルの買い替えを積極的に推奨するものではありません。 ランドセルは本来、6年間使用できるよう設計された製品です。 一方で、通学鞄は実際に使ってみて初めて分かる要素も多く、購入後に気づくミスマッチが起こり得る商品でもあります。 本サービスでは、そうしたケースにおいて 「合わないと分かっていながら使い続ける」以外の選択肢 として、選び直しを支援する仕組みを提供します。

サービス概要

▼サービス名 通学鞄 下取りサポートサービス ▼対象 小学1年生～6年生で、他社製通学鞄から村瀬鞄行のランドセルに買い替える方 ※村瀬鞄行製ランドセルの短期使用・買い替えを推奨するものではありません ※本サービスの利用は1名につき1回まで ▼内容 現在使用中の通学鞄を下取りとして回収し、 購入するランドセルの価格から10％を値引きします。 ▼条件 ・直営店舗に通学鞄を持ち込み、フィッティングを実施 ・通学鞄の使用状況や不便点に関するアンケートに回答 ・下取り品は回収（状態は問わないが、通学鞄として使用されていたものに限る） ・保証期間は小学校卒業年の3月まで ※予約商品については、商品到着後に下取り品を送付 ▼対象商品 店舗で購入可能な子ども用ランドセル（アウトレット含む） ▼実施期間 2026年6月1日～12月21日（予定）

サービスの特徴

1. フィッティングを前提とした提供 単なる買い替えではなく、実際に背負った状態での確認を重視し、子どもの身体に合った選択をサポートします。 2. 「合わない理由」から見直す通学鞄選び 通学鞄の不便さや負担の原因をヒアリングし、フィッティングを通じて最適な選択を提案します。 使い始めて初めて分かる違いに向き合い、よりお子様に合った通学鞄を選んでいただく事を重視しています。 3. 通学鞄のミスマッチを可視化する取り組み 本サービスでは、下取り時に通学鞄の使用状況や不便点に関するアンケートを実施しています。 これにより、購入後に初めて気づく「使いづらさ」や「負担の原因」を把握し、今後の商品開発やサービス改善に活かしていきます。

■まとめ

本サービスは、通学鞄の買い替えを促進するものではなく、子どもの身体に合わない状態を放置しないための取り組みです。 通学鞄の選択肢が広がる中で、メーカーとしての責任として、子どもにとってより良い通学環境を提案してまいります。

■会社概要

・企業名：株式会社村瀬鞄行 ・代表取締役：村瀬靖人 ・本社所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10 ・事業内容：ランドセルをはじめとした鞄製造、卸、販売 ・公式WEB：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=atpress&utm_source=atpress